Atención médica en blanco y negro

Vaya por delante mi profunda admiración y respeto por toda la sociedad médica, que ha inspirado este artículo.

Es frecuente encontrarme casos de personas trans que tienen miedo a ir a sus centros de Atención Primaria (incluso a Urgencias) por ciertos problemas que nos pueden sonar al pasado y que, como una película antigua, están en blanco y negro. La primera barrera que se puede encontrar una persona con diversidad sexual empieza por el protocolo y el papeleo. En general, el sistema es excluyente y solo refleja el binarismo: hombre/mujer, hetero/homosexual, etc…; esto se suma al lenguaje, que no es inclusivo y que invisibiza a la persona, por lo que muchas optan por retrasar sus consultas o abandonarlas sin recibir el tratamiento necesario, lo que nos lleva a diagnósticos muy tardíos que pueden afectar gravemente a la salud del paciente. Esto sin hablar de los problemas de ansiedad y depresión que pueden causar estas barreras, y que os podrían relatar en primera persona una gran mayoría de las personas trans.

Cambiar el paradigma

Es urgente y necesario. En la realidad humana, la diversidad sexual no es una patología, no es una enfermedad. Si atendemos a los derechos sexuales, la atención sanitaria sin discriminación es un derecho básico; el cambio de paradigma es bueno para la sociedad general, se centra en las personas y no en sus condiciones bio-médicas: tenemos leyes que amparan este cambio, y tenemos que saber comunicarlo y aplicarlo.

¿Cómo lo hacemos?

Es una responsabilidad de todas y todos adaptarnos y aprender. Hace 10-20 años no teníamos acceso sencillo a estos conocimientos, ni referentes ni cultura en diversidad sexual pero ahora sí, tenemos que conocer las diferencias entre sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, y crear espacios seguros y respetuosos en las consultas, libres de prejuicios, reconociendo a la persona... Es bastante habitual en personas trans que se use su nombre anterior para llamar a la consulta generando situaciones muy incómodas y bochornosas, usar el nombre elegido y el pronombre nos lleva unos segundos y puede cambiar todo.

Beneficios sociales de las consultas en color

Los beneficios son para todos y todas. Cuando cuidamos la diversidad encontramos más adherencia al tratamiento, y más de un 80% de satisfacción en los pacientes, en cuanto a las enfermedades se detectan y previenen mucho antes y hablamos de 3 grandes grupos de patologías:

- Enfermedades crónicas.

- Problemas de salud mental.

- Infecciones de transmisión sexual (ITS).

Es cierto que para conseguirlo tenemos que trabajar desde las diferentes disciplinas, sobre todo, en prevención y promoción de la salud sexual, deberían ser más eficientes las campañas, sobre todo en algo de lo que pronto os hablaré que es el desuso actual del preservativo en algunos contextos.

En general, la diversidad respetuosa fortalece el sistema sanitario, la cultura del respeto favorece una convivencia más justa y realista, y es maravilloso poder ser parte de este mundo en color.

Placeres, gracias por vuestra energía, nos leemos próximamente y como siempre en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!