Contra los puritanos, ateos o pietistas

Habemus papam. Este es el octavo papado que me ha tocado vivir, lo que sugiere mi largo kilometraje, pero es la primera ocasión en que un Papa es menor que yo y eso produce una forma de horror vacui porque siempre hemos situado a esta figura eclesial como anticipo de la eternidad. ¡Si hasta el Papa es más joven que yo! Debo reconocer que ese humo blanco que salió de la chimenea me produjo una cierta emoción, y no es extraño si uno piensa que, por el año en que nació, su estructura mental estaba tocada por oleadas sucesivas de educación católica. Primero fue la Acción Católica, después los Jesuitas, más tarde el Opus Dei en Navarra aunque nunca formara parte.

¿Cómo no va a generar cierta emoción el humo blanco a quien, como yo, veía en mi infancia a Pío XII y Juan XXIII en lo alto de su silla gestatoria repartiendo bendiciones mientras una España de militancia católica cantaba coplas y pasodobles y yo aquella de Quiero conocerte Cristo, aceleras mi latidooo… Era música cristiana y ya se sabe que la música que escuchamos afecta a la vida que vivimos. Bien es verdad que luego, en m adolescencia, escuché para compensar a los Rolling y otras músicas satánicas.

En la literatura, mis primeros héroes fueron santos y mártires de la iglesia pero es que también en el cine estábamos tocados por la palabra de Dios. Yendo al grano, yo dividiría mi educación sentimental de infancia y adolescencia, por hablar de la etapa en que se localizan en circuitos cerebrales específicos el lenguaje, las emociones, la memoria, la planificación, la atención… en apartados y uno de ellos es el eclesial. Lo vi en películas como Marcelino pan y vino que aumentó mi temor y amor a Dios pero fue en El pequeño Ruiseñor, allá por finales de los años 50, en que al oírlo cantar en tal estado de tránsito divinal, yo quise firmemente ser monaguillo, ayudante de los enviados de Dios con campanilla “ad honorem”.

Cómo no, queridos y queridas, al verle vestido con esa especie de hábito talar cantando en aquel convento Campanas en vuelo, mientras toda una legión de religiosos, cuando los conventos estaban abarrotados de ellos, se asomaban a la ventana admirados por su voz. Me llené de amor a Dios al ver al padre abad mirando al crucifijo sobre su mesa cuando aquella celestial voz entró por la ventana de su cuarto, casi tanto como cuando en Marcelino pan y vino el brazo de Cristo se movía desde la cruz.

¡Y ya no hablo de Molokai, la isla maldita! Sí, sí, Oh Dios mío, quise ser monaguillo de Dios y vi reforzada con Joselito y el Padre Damián la fe que me inculcaba mi abuela entonces a base de rosarios que se complementaban con los diarios de mi colegio de curas. Con todo esto ¿cómo no me va a producir emoción un nuevo papa aunque no crea? Yo escribiría un panfleto, como Béla Hamvas, contra los puritanos de todo pelaje, tanto ateos como pietistas. Esos ateos que no leen la Biblia pero son capaces de leer el Ulises de Joyce o El Capital de Marx y que no me extraña que lo único que les quede es la bebida: por su arrogancia digna se compasión y por su pobreza de espíritu. Amén.