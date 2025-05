Palestina, da man de Mahmud Darwish

Os teus ollos son unha espiña no meu corazón,/ dóeme… pero adóroa,/ gárdoa do vento,/ crávoa en min máis aló da noite e as dores, crávoa/ e a ferida prende a luz das lámpadas,/ o seu mañá vólvese o meu presente. / Quéroa máis ca a miña alma,/ e cando ollo e ollo se atopan, esquezo/ que un día, do lado de fóra da porta, fomos dous! (...)

Sentado diante da fiestra, leo estes versos do gran poeta nacional de Palestina, Mahmud Darwish, contidos na antoloxía Contrapunto (Galaxia Gutenberg), versionados ao galego a partir da tradución de Luz Gómez. Sobrecólleme a fonda intensidade, o estoicismo e o seu amor profundo a unha terra, destruída sen condicións, como indica este fermoso poema Namorado de Palestina. Un poeta, Darwish, nacido en Birwa, Palestina, 1941, que tivo que abandonar a súa Galilea natal aos sete anos, cando o exército israelí destruíu a súa aldea. Un poeta que fixo do exilio e a busca poética as constantes da súa vida. Unha obra de supervivente que nunca abandonou a beleza nos seus versos e que non renunciou endexamais á función básica da poesía: a de existir.

«…Os paxaros escapan do meu puño,/ as estrelas afástanse de min…e o xasmín;/ o número dos que bailan mingua/ e a túa voz apágase antes de tempo,/ pero a miña cela,/ como de costume,/ salvoume da morte,/ a miña cela…/ no seu teito atopei o rostro da miña liberdade / e a túa fronte resplandeceu por riba do muro».

Os versos do poeta brillan e baten forte, mentres soa o marabilloso disco Press and Teddy, cuns Lester Young e Teddy Wilson inmensos. A emoción dos versos fúndese coas exquisitas melodías de dous grandes do jazz de todos os tempos.

E Palestina, malia a beleza da palabra e da música, volve, unha vez máis, a axitar a miña respiración. Palestina, ese xenocidio -que non guerra- permitido, faime sentir impotente perante a maldade dos que gobernan. Porque quen non fai, é cómplice. Resúltame imposible afastar dos meus sentimentos o que vexo e o que escoito. Morte. Destrución. Barbarie.

Non sei como chego a descubrir uns murais do misterioso e gran muralista británico Banksy e, de novo, encólleseme o corazón cando vexo Rabia, o lanzador de Flores, un mural espectacular que se atopa nas reflexivas paredes do Muro de Cisxordania en Belén, unha poderosa oda á paz e á harmonía. Nel vemos un home que, no canto de guindar un cóctel Molotov, lanza un ramo de flores. Ou, tamén, cando leo unhas frases noutro muro que di: «Se lavamos as mans nun conflito entre un poderoso e un desvalido, entón non somos neutrais».

Non podemos nin debemos esquecer que as mortes, os masacres, os bombardeos, as expulsións seguen a producirse en Palestina sen que os que poden parar tan cruel xenocidio movan un dedo para detelos.

Palestina está a desangrarse diante dos ollos dun mundo deshumanizado. E, lamentablemente, preferimos pechar os ollos ou mirar cara a outro lado. En Gaza non hai unha zona segura. A falta de menciñas, de alimentos, de material médico, de combustible é terrible. Non hai axuda humanitaria suficiente, porque Israel leva ben tempo bloqueándoa. Difícil para nós imaxinar o horror que está vivindo e revivindo a poboación gazatí, mentres o mundo segue a xirar impertérrito a todo isto.

Dóenme profundamente as palabras dese tirano, Donald Trump, despois de reunirse co xenocida Benjamin Netanyahu, cando afirma que «se trasladas os palestinos a diferentes países, terás realmente unha zona de liberdade, unha zona libre, unha zona onde non se matará a xente todos os días». Podemos soportar tamaña barbaridade sen que se nos removan as entrañas? Poden ficar impunes as horribles violacións dos dereitos humanos en Palestina?

Leo un informe de Amnistía Internacional que informa que, tras a feble tregua no conflito, bombardeos de Israel mataron 400 persoas na madrugada. Seguimos indiferentes? Terrible.

414 persoas, uns 174 nenos e nenas entre elas; máis de 550 persoas hospitalizadas.

Cantos milleiros van xa?

Iso chámase aniquilar familias enteiras en horas, que, segundo contan cooperantes de AI en Gaza, provocaron escenas de horror indescritibles.

Ningún ser humano debe permanecer insensible perante esta catástrofe humana. Non podemos rendernos, nin consentir, nin seguir impasibles ante o espanto que se vive en Palestina. Activémonos cadaquén dentro das nosas posibilidades. É fundamental.

E remato este artigo, volvendo a Mahmud Darwish con estes versos: «Quero un fillo riseiro que sorría ao día/ non unha peza solta dunha máquina de guerra;/ eu vin para contemplar abrentes, / non solpores».

Reflexionemos.

* A Xabier Romero, o meu amigo, que tanto sofre pola causa palestina.