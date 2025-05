De Guti maric*n a lo de Borja Iglesias

Estos días, además de la actualidad movidita, pasan las «otras pequeñas cosas» que definen comportamientos psicosociales, que parece que no cesan y que nos pueden hacer creer que no hemos evolucionado en lo que a libertad, LGTBIQ+Fobia y derechos en la diversidad sexual se refiere.

Un poco de historia

Como aficionada al fútbol, recuerdo desde niña ir al campo, ver partidos en la tele y escuchar programas de radio; los cánticos y las referencias extradeportivas a jugadores siempre han estado ahí, como algo intrínseco que formaba parte del show, y, normalmente, no eran ocurrentes o graciosas sino que se iba a lo fácil: los insultos.

Hoy me quiero centrar en los que se ocupan básicamente de la orientación sexual: en el año 20xx Guti jugaba en el Madrid, le gustaba teñirse el pelo y vestir de una forma más cuidada que lo que se veía hasta el momento, dejando a un lado el gusto estético de cada persona; este simple hecho provocaba que cada vez que iba a un campo se le cantara «Guti, Guti maric*n».

Uñas pintadas, bolsos y sonrisas

Abril 2025, Borja Iglesias marca 3 goles en el Estadio Olímpico de Barcelona, algo deportivamente significativo, y sus redes sociales se llenan de mensajes, la mayoría alegrándose por su gesta pero muchos, muchísimos otros, con contenido de este tipo:

«Mariposón, la siguiente vez les metes cuatro o te robo a la novia (aunque supongo que no te importará)».

«Ahora cuando llegues a Vigo te pintas las uñas… que es lo único que sabes hacer».

No son mensajes aislados; suceden no porque Borja se pinte las uñas, se ponga un bolso o sea una persona cariñosa, sonriente, conciliadora y sin miedo a explorar una estética libre de prejuicios de género, no es él, es la sociedad. Se sigue poniendo el foco en quien no cumple las expectativas clásicas heteropatriarcales y, en su caso, además, por ser futbolista.

¿Por qué sigue pasando esto?

Lo principal es la cultura machista, y en el fútbol ha sido así históricamente; aunque está cambiando, no existen referentes, en la liga española masculina no conocemos a ningún gay, al menos públicamente. Por otro lado, nos falta educación en diversidad sexual, aprender que no es mejor el perfil de macho alfa para ir detrás de un balón. «Corres como una chica» sigue siendo algo despectivo, un insulto que degrada la identidad del deportista; está normalizado y tenemos que rascar bastante para encontrar alternativas a esto.

Existen campañas muy muy recientes contra la homofobia en el fútbol pero aún no tienen calado; según los estudios psicosociales al respecto, se concluye que para acabar con esta lacra se tiene que abordar el tema de forma institucional (pero en serio), visibilizar, y educar, así que acciones como la de Borja de publicar y afear esos mensajes públicamente ayudan a estar tarea de deconstrucción de género y educación que tantísima falta nos hace. Denunciarlo es valiente y necesario: gracias, Borja, por tu generosidad.

Placeres, nos leemos, escuchamos y debatimos en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!