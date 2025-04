¿Pueden sentirse solos los peces?

La idea de que los peces pueden experimentar algo similar a la soledad puede parecer sorprendente, incluso inverosímil. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que algunas especies responden de manera significativa a la ausencia de interacción social. Aunque no podemos afirmar con certeza que “sientan” la soledad como lo haría un ser humano, sí está claro que el aislamiento social provoca en ellos alteraciones físicas y de comportamiento.

Un mundo social bajo el agua

Lejos de ser criaturas simples o insensibles, muchos peces viven en complejas estructuras sociales. Los que nadan en cardúmenes dependen de la vida grupal para protegerse de los depredadores, encontrar alimento y orientarse en su entorno. En estas especies, la separación del grupo puede producir un estrés considerable, evidenciado por el aumento del cortisol (la hormona del estrés), cambios en los patrones de natación y una menor curiosidad por explorar el entorno.

Un ejemplo bien estudiado es el del pez cebra (Danio rerio), modelo habitual en neurociencia. Cuando se les mantiene en aislamiento, estos peces muestran signos evidentes de ansiedad: se vuelven menos audaces, nadan de forma errática y presentan alteraciones en la actividad neuronal.

Algo similar ocurre con especies más sociales como los cíclidos. Estos peces son conocidos por sus complejas dinámicas de apareamiento y cuidado parental. La falta de compañeros altera su comportamiento natural, dificultando la defensa del territorio o la reproducción cooperativa. En resumen, el aislamiento interfiere directamente en su conducta.

¿Echan de menos a los humanos?

Algunos casos anecdóticos aportan un matiz aún más curioso. Durante el cierre temporal del acuario Kaikyokan en Japón, un pez luna dejó de comer y comenzó a frotarse contra las paredes del tanque. Los cuidadores, tras descartar problemas físicos, sospecharon que el animal reaccionaba a la ausencia del público. Colocaron entonces fotografías de rostros humanos alrededor del tanque y, en cuestión de horas, el pez recuperó el apetito y volvió a comportarse de forma normal.

Algo parecido sucedió con las anguilas del Acuario Sumida, también en Japón. Durante la pandemia de COVID-19, sin visitantes, comenzaron a esconderse y mostraban signos de miedo ante los cuidadores. Para ayudar a readaptarlas, el personal organizó videollamadas por FaceTime, permitiendo que las personas mostraran sus caras a través de pantallas colocadas frente al tanque. Sorprendentemente, esta estrategia tuvo éxito.

Estos ejemplos ilustran que, para algunas especies, la presencia humana no solo no es una amenaza, sino que puede constituir una forma de enriquecimiento ambiental.

Cómo se mide la ansiedad en peces

Para los científicos, demostrar que un pez “sufre” no es sencillo. Por eso, se utilizan pruebas de comportamiento estandarizadas. Una de las más comunes es el test del tanque nuevo, que evalúa si un pez se queda en el fondo de un tanque desconocido, algo que se interpreta como una señal de ansiedad. Otros métodos incluyen evaluar si evitan áreas iluminadas o si reducen su tendencia a formar grupos.

También se recurre a indicadores fisiológicos, como la medición del cortisol, el ritmo cardíaco o incluso cambios en el color de la piel. Un pez cebra estresado, por ejemplo, tiende a oscurecerse. Estas señales objetivas permiten cuantificar de forma precisa los niveles de estrés.

En paralelo, las herramientas moleculares y de neuroimagen permiten profundizar aún más. Se analiza la actividad de neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, y se examinan los cambios en la expresión genética de rutas relacionadas con el estrés. Con diversas metodologías los científicos pueden visualizar la actividad neuronal en tiempo real y asociarla con respuestas al entorno.

Un cerebro más complejo de lo que se pensaba

Aunque el cerebro de un pez no tiene el sistema límbico de los mamíferos —la zona que regula las emociones—, sí cuenta con regiones funcionalmente equivalentes. Estas estructuras permiten procesar estímulos sociales y reaccionar al estrés de manera adaptativa. En especies como el pez cebra, se ha comprobado que el aislamiento social activa mecanismos fisiológicos similares a los que se observan en animales superiores.

¿Soledad o adaptación?

¿Significa todo esto que los peces se sienten solos? Quizás no en el sentido emocional que entendemos los humanos. Pero la evidencia científica es clara: el aislamiento social produce en muchas especies cambios consistentes y medibles, tanto en su cuerpo como en su comportamiento.

Desde una perspectiva evolutiva, estas respuestas tienen sentido. En la naturaleza, la interacción social aumenta las probabilidades de supervivencia. Por tanto, no es extraño que la falta de estímulos sociales sea percibida como una amenaza.

Consideraciones para el futuro

Estos hallazgos no solo despiertan curiosidad, sino que también tienen implicaciones prácticas. En acuarios, laboratorios e incluso en piscifactorías, es fundamental tener en cuenta las necesidades sociales de cada especie para garantizar su bienestar. Lo que antes se consideraba irrelevante —la presencia o ausencia de otros peces, o incluso de humanos— puede tener un impacto directo sobre su salud.

Así pues, los peces no son autómatas fríos, sino seres sensibles a su entorno. Comprender sus dinámicas sociales no solo amplía nuestro conocimiento sobre el comportamiento animal, sino que también nos obliga a repensar cómo los tratamos. Quizás no puedan escribir un poema sobre la soledad, pero su conducta y su fisiología nos dicen más de lo que imaginamos.

