En guerra, ten cuidado con los mediocres

Debo confesar antes de nada que soy poco lector de novela porque algún mal fario me ha llevado por el más complicado y menos gozoso camino del ensayo. Desde hace varios meses, sin embargo, algo se está torciendo porque la novela se ha introducido no sé por cuánto tiempo en mi vida de lector cotidiano, en parte por azar. Tengo un amigo que trabaja en una gran imprenta que tira para editoriales como Libros de Asteroide, Libros del K.O., Errata Naturae, Impedimenta... y cada vez que viene a cenar a mi casa llega provisto de libros del más diverso signo y nunca menos de 20 títulos diferentes, entre ellos no pocos de novela. Nunca mejor amigo que uno que te regala libros por veintenas cuando lo normal es de uno en uno, así que lo tengo por especial, por benefactor de mis lecturas.

Ayer noche acabé Camino olvidado, novela de Gil Romero y la viguesa Goretti Irisarri, historia de un viaje apasionante que en 1493 emprende el protagonista a la búsqueda del Árbol Perdido del Paraíso. Me encantan las novelas históricas aunque prefiero los ensayos de esa materia, como Fiesta y tragedia, vivir y morir en la España del Siglo de Oro, de Enrique Martínez Ruiz o Viaje en el tiempo a la Inglaterra medieval, de Ian Mortimer, sin despreciar libros sobre la República o nuestra guerra civil como 18 de julio de 1936, de la viguesa Pilar Mera; incluso llego a interesarme por títulos como La vida cotidiana de un convento medieval, de Pietro Lippini... Sin embargo, ese amigo literariamente dadivoso que me llena de libros ha hecho que llegaran a mis manos en los últimos tiempos, entre una veintena, dos libros nada novelescos y sí ligados a las maldades de la guerra. Igual que cambió mi vida culinaria quien me regaló una freidora de aire, éste cambió la literaria.

Uno, No matarían ni una mosca, de Slovenka Drakulic, aborda una serie de retratos de criminales balcánicos acusados de asesinatos, violaciones o torturas a cuyos juicios del Tribunal Penal Internacional asistió la autora, que se hace una pregunta de fondo: ¿Quiénes eran? ¿Gente común y corriente como tú o como yo reconvertidos por la guerra o monstruos? El libro da vida a quienes destruyeron Yugoslavia: gente mediocre que cometió crímenes extraordinarios.

Otro es Viaje a la Palestina ocupada, de Eric Hazan, hijo de judío y palestina, que recorre la Palestina ocupada por los antes perseguidos y ahora perseguidores judíos, antes masacrados y ahora masacradores, antes objeto de genocidio y ahora genocidas. Sí, sí, ya sé que no es el pueblo judío quien debería calificarse así sino sus mediocres líderes, o una parte del mismo que les vota, o a esos ultraortodoxos que merecerían vivir entre animales irracionales, pero no deja de ser un testimonio devastador sobre la maldad humana. Se relata el día a día de las villas palestinas, sometidas al asedio de jeeps, tanques o minorías de colonos israelíes ultraderechistas. Mi amigo me trae no pocas novelas a las que desde el ensayo derivan mis lecturas, pero también libros reveladores que a mí no se me hubiera ocurrido comprar y agradezco ue me hayan regalado.

