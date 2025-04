«Franco», unha biografía imprescindible

Retrato do ditador, nos anos 60 do século pasado. / FDV

Estou sentado diante da fiestra coma sempre. Non miro cara á rúa. A miña ollada diríxese a unha España que fai vomitar; que reproduce en min os peores sentimentos como ser humano. Teño nas miñas mans un libro absolutamente necesario. Nas súas páxinas preséntase unha paisaxe que me indigna . Trátase de Franco (Editorial Crítica), unha biografía do ditador escrita polo prestixioso historiador Julián Casanova, un investigador dos máis expertos nesta época tan triste e brutal da nosa historia.

Este libro debería estar (e ser explicado) en todos os centros docentes do país para achegar a realidade sen manipulacións á mocidade. Unha mocidade que, en demasiados casos, está desinformada e xoga con símbolos franquistas sen saber de verdade de onde proveñen. E, se me apuran, debía lelo toda persoa que aínda non ten claro o que pasou nos 40 anos de represión política e dunha ditadura cruel que convén ter presente para poñer as cousas no seu sitio.

Franco é unha biografía ben informada que nos revela a persoa e o personaxe que rexeu os destinos de España durante esas catro décadas, tras asaltar o poder cunha sublevación militar e conseguíndoo polos medios máis crueis. E dixen antes que é necesaria, porque o ditador segue a ser un descoñecido, agochado por unha chea de enredos, de tópicos e de mentiras que desenfocan a realidade da súa verdadeira personalidade.

No libro queda patente a corrupción do réxime, o tráfico de influencias entre os seus familiares, amigos e colaboradores que o Caudillo permitiu. Sempre se daba, debido a un forte aparato propagandístico, unha imaxe de gobernante austero e sacrificado, cando o certo é que el mesmo se enriqueceu, mentres se ocultaban as noticias de sobornos ou corruptelas nas altas instancias de poder e se cultivaba a imaxe dun réxime estable, forte e limpo.

Eu fun, dun xeito incruento, unha vítima do franquismo. Por razóns familiares, relixiosas, sociais e educativas estiven preso da mentira perenne ata a entrada a mocidade. Sentía ben dentro de min que algo do que me contaban non era certo. Necesitaba ver outra realidade, porque o que percibía era algo irreal. E a rebeldía chegou. Recordo as palabras que sobre Franco se dicían na casa: «salvounos do comunismo», «a República era un niño de violencia», queimaron igrexas», «menos mal que `El Caudillo´ puxo orde no país», «el si é unha persoa honrada que non se move polo poder, senón polo seu amor a España», «mira eses 25 anos de paz»…

A propaganda franquista, moi ben orquestrada, penetrara no máis fondo dunha sociedade inerme e confusa que rematou, en boa parte, amosando a súa adhesión ao ditador e recibíndoo en olor de multitudes.

Nada se sabía da fortísima represión, das represalias e depuracións levadas a cabo unicamente polas ideas contrarias ao réxime, nin de como se enriquecían militares, empresarios e políticos próximos ao poder, mentres o pobo sufría miserias e fame.

A partir de certas lecturas e da poesía social rebeleime contra ese pensamento único que padecía arredor de min. Percibía, iso si, certos sinais, emitidos por algúns compañeiros e profesores (grazas, unha vez máis, prezado Ferrín), que me sacudían. Así, empecei a rachar coas tebras que me afogaban, enfronteime na casa, discutín, berrei, provoquei desgustos e, mesmo, chorei. Os Beatles e Bob Dylan axudáronme a combater/resistir. Chegou Paco Ibáñez e o seu concerto no Olympia de París. E Voces Ceibes. E os movementos estudiantís, as folgas obreiras, o aceite de REACE, o escándalo de Matesa, o Proceso de Burgos, as derradeiras execucións… Todo comezaba a dar a razón ás miñas sospeitas.

Xa estaba a ler a Celaya, Celso Emilio, Blas de Otero, Cernuda, pero tamén a Tuñón de Lara, Gabriel Jackson, Pierre Vilar…e, posteriormente, a Paul Preston. O meu interior era unha caldeira. Por fin, principiaba a coñecerme.

Agora, unha vez máis, ao ler esta biografía, de ton didáctico, rigoroso e elegante, sinto a rabia do engano e a tranquilidade da información veraz. E, malia o que levo lido sobre estes temas anteriormente, reafírmome no valor deste libro e da importancia da loita sostida contra os elementos dunha época que me fixo moito dano.

Como educador, é imprescindible achegarllo á mocidade para que saiban de onde vimos. Que a ditadura franquista foi un horror e que millóns de persoas foron vítimas dese «Relixión, Patria e Exército», que mantivo este país nun terreo ermo e negro, cruel e despótico. Un país amordazado, vixiado fronte ao liberalismo, á democracia, ao xudaísmo, á masonería, ao marxismo e ao separatismo, para eles, os sete inimigos de España.

