Chorar felices

Pachi, diante do seu prato de tomate.

A comida e as emocións van trenzadas como esas cebolas na horta que cultivas e unes con cariño. Cada persoa ten as súas preferenzas e o meu Pachi máis eu adoecemos polas albóndigas con salsa de tomate.

Un día de febreiro andabamos a paladear este prato cando o canciño tivo a idea do século. «Chuqui [o can veciño] díxome que o van facer vexetariano para reducirlle o risco de cancro», comentou. «Non me creo que Florindo [o dono] lle faga iso», opinei.

A miña mascota saloucou e aí souben que a conversa comezaba. Cuestionoume se non me gustaría vivir máis anos e con mellor saúde. Cravoume unha reflexión na xugular: «Eu cumpro en maio catro anos. Se todo vai ben, quédanme oito de vida. É moi pouco. E ti... pois pouco che falta para empezar co declive. Ao mellor, se nos facemos vexetarianos, conseguimos gañar uns aniños máis».

Restaba unha albóndiga no prato e xa non a puiden comer. Como non ía querer vivir máis, ralentizar a aparición de engurras, canas, artrose e dores varias pero, sobre todo, o deterioro cognitivo?

Acudimos a unha nutricionista que nos preparou unha dieta vexetariana inda que seguimos co leite e os ovos. Prescindir deles sería castastrófico para a nosa psique.

A primeira semana foi fabulosa. Ao baixar de peso sintiámonos máis lixeiros e a roupa quedábanos mellor. Aínda que iamos contra a nosa esencia, estabamos contentos ao ver os bos resultados das analíticas.

O peor era saír ao xardín e cheirar os filetes ou o churrasco dos veciños. Así que decidín facer trampa. Cada luns, mercaba un chourizo de cebola que dividía en sete cachiños para comer un para cada día. Era o mellor da semana.

Canto máis avanzaba a dieta, máis saúde gañabamos pero tamén máis tristura. Non entendiamos por que non podiamos ser uns vexetarianos ditosos.

Unha noite comenteille a Pachi que un investigador, D'Adamo, defendía que as persoas do grupo sanguíneo 0 debíamos ter unha dieta rica en proteínas animais. Rebatiume con citas científicas. Laieime: «Non podo máis».

Pensei que se botaría a min mais revelou: «Sabes? Chuqui entendera mal. Ao final, non o fixeron vexetariano». Fiquei fendida co único desexo de ser un debuxo animado para ghindar o maldito cadelo ata o outro lado da ría.

Nese intre, unha mensaxe de whatsapp do veciño Emilio borrou a miña idea psicópata. Lemos: «Teño cocido con moito chourizo e orella, vinde collelo».

Os dous comezamos a chorar de felicidade.

