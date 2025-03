Los tests de la Super Pop

Cuando hablamos de Educación Sexual, nos imaginamos a una profesional de la sexología con un maletín explicando, entre otras cosas, variantes relacionadas con la higiene sexual, poner un condón, etc. Pero la realidad es que la educación sexual viene de otros contextos: familia, amistades, medios de comunicación, redes sociales, etc…

Hoy en día, cerca del 50% de las personas jóvenes se informan principalmente en internet, en las diversas redes sociales como TIKTOK, Instagram, etc. La información está sesgada, y muchas veces viene de personas que hablan de sus propias experiencias, sin ninguna validez científica e, incluso, algunas con el aval de la ciencia pero también manifestando cuestiones genéricas que pueden estar muy alejadas de la realidad de la persona. Esto es un melón grande, que algún día abriremos por aquí. Pero hoy quiero centrarme en las generaciones pasadas, las personas nacidas de los 70 en adelante. Además de internet, en nuestra infancia trabajábamos mucho el mundo “revista”. Básicamente, en mi caso particular eran tres: la “Super Pop”, la “Vale” y el “Pronto”, las dos primeras más basadas en temas para adolescentes, como música, cine, etc., y la última con contenido más adulto y del corazón, con algunos relatos e historias “reales” sobre aventuras, sexualidad, infidelidades, etc.

Hablando con algunas personas de entre 25-35 años, también me han contado que la revista “Bravo” tenía contenido relacionado con la sexualidad y la compatibilidad amorosa como “Cuánto de compatible eres con Leonardo Dicaprio” y cosas así.

He recopilado algunas de las temáticas relacionadas con sexo y amor para hacer un recordatorio de lo que ha podido ser nuestra educación sexual.

¿Eres lo suficientemente atractiva?

No estoy de broma, existían tests que evaluaban tu atractivo básicamente por tus respuestas a partir de la apariencia física, y claro, se comparaban con estándares de belleza donde la diversidad era inexistente; recuerdo que, por ejemplo, tener el pelo corto te penalizaba; por supuesto, te preguntaban la talla y el peso, y cómo es tu estilo de ropa; recordemos que este contenido lo consumíamos con 13-15 años. Entre otros títulos, era algo recurrente el tema de la virginidad: “¿Estás preparada para tu primera vez?”, "¿Cuál es tu estilo al besar?". Toda esta información a mí en concreto me generaba malestar, porque yo no había besado a nadie y mucho menos comenzado mis relaciones sexuales, y sentía que era la única persona en el planeta que no lo hacía; me puedo imaginar que otras niñas tendrían expectativas mágicas de la sexualidad del primer beso, etc., en base a aquella información que, por supuesto, estaba maquetada de forma muy seductora.

Pregunta lo que quieras

Esta era otra sección donde se supone que las lectoras hacían preguntas para que “alguien” de la revista las respondiera, sospechosamente; imagino que tanto preguntas como respuestas las escribía la misma persona. Solía empezar con un “Hola, soy Aries” y contenía preguntas como, “Tengo miedo a mi primera vez, ¿qué puedo hacer?”, “Noto a mi novio muy distante conmigo, ¡ayúdame!”, “Tengo las tetas pequeñas, ¿le gustaré a los chicos?”, y además de las preguntas se hacían columnas con consejos como “8 consejos para que te invite a salir”, el primero era “Ponte monísima”. Es como mínimo para reflexionar: ¿Hemos cambiado? ¿A mejor?...

Gracias por vuestro tiempo placeres. Si tenéis sugerencias, nos leemos en www.saludplacer.com

