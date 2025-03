El libro perdido

La escritura es siempre un acto de creación. Un Big Bang estalla en cada trazo del bolígrafo o en cada tecla que pulsamos, fertilizando el vacío. Incluso la descripción más realista genera un universo genuino, que no había existido previamente. Aunque las matemáticas constituyan su lenguaje, Dios actúa más como narrador que como alquimista. Nos hemos inventado mutuamente.

Y así, como él en tantas mitologías, a su imagen y semejanza propiamente, edificamos nuestras obras con las palabras que registramos. Cada una, incluso la preposición más humilde o la conjunción más insípida, protagoniza un milagroso parto a la vez que el aborto de todas las demás que se hubieran podido elegir. El escritor traza su camino entre infinitas encrucijadas. Cuando el viaje haya concluido, ya sólo ese territorio se habrá cartografiado. Todos los demás, terra ignota, se habrán encomendado a los subjuntivos pluscuamperfectos y a los estados cuánticos.

Cuando atravieso la sección de sociedad, camino de maquetación, decenas de libros me acechan desde las mesas. Se retuercen apilados como catedrales de Gaudí o estalagmitas. Los han enviado autores y editoriales, implorando una reseña que los rescate de la indiferencia. Un libro que nadie lee es justamente una canción que nadie escucha. Ellos mismos parecen rogar mi atención desde sus lomos y portadas. A veces me detengo, abro uno al azar y recito un par de líneas como quien entrega una limosna al salir de misa. Nunca conoceré su trama, seguramente no baste para justificar tanta ilusión que se depositó en su confección, pero he aliviado mi conciencia a la vez que su hambre.

El ser humano, lo que fue, es y pudo haber sido, se contiene en sus historias. En las que se comparten y en las que se ignoran. También en todas aquellas que se han perdido. En las tablillas de bambú que Qin Shi Huangdi, el primer emperador chino, mandó destruir. En los pergaminos y papiros que ardieron en la biblioteca de Alejandría. En los glifos de los códices mayas que la selva ha devorado. Ya nunca conoceremos esos relatos, que han quedado latiendo en el éter, anhelando su redención.

Cuando Elizabeth Branwell repartió su herencia entre sus cuatro sobrinas, las tres hermanas Brontë, Charlotte, Emily y Anne, dedicaron ese dinero a publicar sus primeros textos. Eliza Kingston, en cambio, acobardada por el dolor de su miserable infancia, lo invirtió en la minería de estaño de Cornualles. Todas las Brontë murieron jóvenes pero resucitan, de alguna manera, cada vez que algún lector se sumerge en Jane Eyre, Cumbres Borrascosas o Agnes Grey. A Eliza, que pese a su precaución falleció arruinada y demenciada en un asilo, tras una larga y pesarosa vida, sólo la recuerdan especialistas en la obra de sus primas, como Nick Holland. Vaga a su sombra, apenas un personaje secundario, una hechura de ellas, cuya madre quizá inspiró a Anne para La inquilina de Wildfell Hall.

Se conserva, sin embargo, la correspondencia que Eliza mantuvo con familiares a lo largo de los años y sus peticiones de ayuda a instituciones benéficas. En ese puñado de cartas insinúa sensibilidad, delicadeza y perspicacia; un talento equiparable al de las Brontë. Cuando falleció, un pariente lejano consignó: «Tengo un vívido recuerdo de preguntarme cómo nuestra pobre prima Eliza podía decir cosas tan hermosas y a la vez ser tan poco próspera y agraciada. ¿Hay algún registro del libro que ella escribió o era sólo una parte? Tal vez lo destruyese. Dijo que nadie lo publicaría jamás».

Así que Eliza sí creó su propio universo, cuyos astros y meteoros ni siquiera podemos imaginar. Me gustaría pensar que se descubrirá algún día en un arcón polvoriento y que se ofrecerá a los lectores para que sus ojos maravillados lo alienten. Es más que improbable. Ha sido otra canción que se ha perdido en el viento. En la última línea de la última carta a su cuñado Joseph, en la que le enumeraba sus privaciones, Eliza escribió: «A veces siento como si mi corazón fuese a romperse».

