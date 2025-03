La isla de las tentaciones y la infidelidad gozosa

Tierra trágame! Leo que María Patiño y Belén Esteban, musas del lodazal catódico que durante muchos años envileció las tardes de España desde Tele 5 con sobremesas vomitivas (desde Aquí hay tomate al pernicioso Sálvame), van a ser fichadas por la 1 en su nueva programación vespertina. Ya lo habían hecho para las mañanas d e la television oficial con Lidia Lozano y para Antena 3 con Gemma López, supervivientes de un equipo de paraperiodismo zafio y primitivo, comunicadoras dispuestas a devastar toda noción de ética y vergüenza por dinero. Tanto Lidia Lozano como Gema López adoptaron sus nuevos papeles bien advertidas supongo por sus nuevos amos de que no van a seguir en la selva mediática .Y lo están haciendo bien porque destaparon su faceta periodística antes enterrada entre basura televisiva.

La pregunta es si podrán contener en la 1 los instintos morbosos de la Patiño y la princesa del pueblo, tras rescatarlas del barro.El caso es que las otras teles van recogiendo las piltrafas de aquel equipo de la 5, desmembrado y enviado al exilio, de jinetes del Apocalipsis al que desarbolaron sin previo aviso. Cierto que algunos de sus miembros hubieron de hacer una especie de travase Tajo-Segura, desde el infierno desinformativo hacia formatos de entretenimiento familiar. Pero ahora se especula ¡Oh Dios mío!, con que este dúo Patiño-Esteban arrastre a colaboradores como Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo Garía-Cortés o Marta Riesco, los cuales dudo que tengan fácil rehabilitación y andan por ahí perdidos o metidos en negocios con lo que han obtenido por entretener a la gente con inmundicias y las grandes audiencias que el morbo genera. A veces me pregunto en qué tipo de humanoide se puede convertir ese telespectador solo alimentado por programas de telerealidad. Estamos en tiempos que ya avanzó Dostoyevski cuando escribió que la tolerancia llegaría a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibiría pensar para no ofender a los idiotas. Me temo que ese género de idiocia lo hayan despertado estos tertulianos del narcocorazón, en realidad una cuadrilla de malandrines bien pagados, con o sin título periodístico. .

¿Alguien puede creer que haya realidad en programas que tanto seducen como Supervivientes o La isla de las tentaciones y no una construccción espectacularizada de lo real ? Mis felicitaciones hacia todo ese equipo de montaje y guión de tal isla, empeñado en hacernos creer que lo que vemos es pura realidad cuando no es más que montaje. También cálidas felicitaciones a esas parejas jóvenes que “ponen a prueba” su fidelidad y su amor con un grupo de solteros y solteras que acuden allí para, precisamente, azuzarlos a sobrepasar los límites que se han puesto los enamorados. ¿Qué van a hacer esos hermosos cuerpos atiborrados por su edad de estrógenos, progesterona y testosterona sino ayuntamientos placenteros, montarse unos a otros sin freno ni mesura autoengañándose con que eso es amor, en un espacio doméstico tentador porque que nunca lo volverán a tener? ¡Qué grandes actores ganan las tablas!

Suscríbete para seguir leyendo