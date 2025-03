Premios Nobel de Literatura (e 2)

Teño a fiestra pechada. Non quero ver o que hai fóra. Sinto o frío do desencanto.

O vidro está embazado. Non sei se é algo só meteorolóxico ou talvez a indignación que sinto polo que sucede actualmente neste mundo noso.

Estamos tolos? Cara a onde nos diriximos? Preguntas con respostas escuras que me dan medo.

Sento e, coma sempre, reflexiono diante da fiestra. Menos mal que a música me consola. Grazas a ela, o meu ánimo non anda polo chan.

As Images para piano, de Claude Debussy, interpretadas por Walter Giesenk, temperan o ambiente. A luminosidade, a cor e as texturas pianísticas íllanme da maldade e agasállanme cunha certa serenidade. Caen nas miñas mans uns textos de Joseph Stiglitz, un economista que quere darlle á globalización un rostro máis humano. Léoos e interésame o seu pensamento.

Non sei nada de Economía, pero dóeme que ser groseiro, agresivo cos débiles, egoísta ou cruel se acepte cunha naturalidade pasmosa.

Dóeme que, como afirma Stiglitz, o conservadurismo perdese o rumbo e apoie a ultradereita.

Dóeme que as virtudes sexan unicamente dos perdedores. Agárrome á crítica do que está pasando e á música de Debussy e teño medo de que o racismo, o machismo ou a homofobia volvan naturalizarse no discurso público entre a mocidade. Non podemos aceptar que o imperialismo, o xenocidio e a limpeza étnica cheguen a ser aceptadas con indiferenza.

Son reflexións que fago diante da fiestra, pero non me sinto feliz.

Sigo a escoitar a Debussy e lembro que lles prometera no artigo anterior que complementaría a miña visión dos Premios Nobel de Literatura. E o prometido é débeda.

Hai tres galardoados/as que me sacoden con cada obra que lles leo.

Unha delas é Annie Ernaux. Cando lin Los armarios vacíos e El acontecemiento, fiquei sorprendido pola escrita dunha muller valente, que fai literatura da súa vida. Unha prosa directa, descarnada, sen adobíos, espida, que descobre unha persoa brillante, inconformista, contestataria, que vence verdadeiras odiseas intentando ser escritora. Odiseas crueis ás veces, relatadas con crueza e que reflicten os perigos que se lle presentaron en moitas ocasións. Clara na súa mensaxe, afirma esta escritora gañadora do Premio Nobel de Literatura en 2022: «Achego á literatura algo duro, pesado, mesmo violento, vencellado ás condicións de vida, á linguaxe que foi a miña ata os dezaoito anos nun mundo de obreiros e campesiños. Sempre algo real. A escrita é o mellor que podo facer como algo político».

Chea de autenticidade, a súa obra é un exemplo de como a autobiografía pode chegar a ser materia literaria de alta calidade. Non é doado explicar con palabras a emoción do seu relato. A sinceridade, convertida en arte.

Jon Fosse, escritor noruegués, gañou o Nobel en 2023. Sorprendente na súa concepción da literatura, é un autor do baleiro silencioso cunha prosa -case ladaíña- que sentes como te ameaza e intriga constantemente. A súa obra principal, Septología, consta de tres volumes: El otro nombre, Yo es otro e Un nuevo hombre. Cunha voz hipnótica vai mergullándonos no sentido da existencia e, a través da ollada dos personaxes, permítenos observar os variados comportamentos humanos. Cada libro seu está envolto en enigmas e un sente que a vida vai pasando sen perder a esperanza nos valores da humanidade: o amor, a descuberta do desexo, a amizade… É posuidor dunha prosa potente, expresiva, cun sentido minimalista que seduce e provoca fondas reflexións. Unha delicia.

A coreana Han Kang engaioloume dende a primeira páxina que lin d'A vexetariana (publicada e lida en galego). Unha historia crúa e orixinal que te atrapa axiña. Tras lela intereseime polas outras novelas da autora e comprendín que teñen algo de visionarias. Escritas cunha prosa precisa e poderosa, non están exentas de beleza e poesía, tanto para amosarnos a crueldade humana, como o amor ou a tenrura da nosa condición. A súa literatura pode ser conmovedora, desgarrada, brutal e auténtica, pero poñendo decote o dedo naqueles que sufriron os horrores da guerra ou que foron silenciados nalgún momento. Hai moito humanismo na súa escrita e non pouco do que é o ser humano.

Dúas delas: Actos humanos e Imposible decir adiós, conmoven pola denuncia -a primeira- da violencia e pola bela e delicada prosa, a segunda. Recibiu o Nobel en 2024.

Descubrimentos que debo agradecer a eses tan polémicos Premios Nobel.

Suscríbete para seguir leyendo