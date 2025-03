El acoso al periodismo la era del poder de los villanos

Todas las pompas son fúnebres. Esa era una de las frases del escritor y periodista gallego Julio Camba (1882-1962), objeto su vida del último documental del gallego Aser Álvarez y su productora Arraianos. Presentado en la Complutense y en el Círculo de Bellas Artes bajo el título El hombre que no quería ser nada, dice Aser que narra la biografía de este genial e inclasificable escritor arousano que dominaba como nadie el arte de la columna periodística con su estilo tan ligero, ameno y divertido como irónico, inteligentey conciso. Por algo fue el periodista mejor pagado de su tiempo desde sus estancias en Berlín, París, Londres, Estambul... aunque pasó los últimos 13 años de su vida alojado en el hotel Palace .

Fascinante la vida de esta pluma sagrada y anarquista que en el Madrid de aquel tiempo, por su amistad con su coterráneo Valle-Inclán, recibían el nombre de “los madrigallegos”. Aquel Madrid de su tiempo, época dorada del periodismo de papel en que florecía por toda España y en la capital cuna miríada de periódicos. Y esto me sirve para contrastar con el devenir del periodismo actual, acosado no solo por las últimas tecnologías y soportes de lectura atiborradas de podcaster, blogueros e influencers, sino por los nuevos poderes y servidores del neoliberalismo y la extrema derecha, empeñados en sacarse de encima el control de medios tradicionales desacreditándolos para dar como alternativa una falsa idea de la libertad de expresión y el desprecio a la verdad en un maremágnum incontrolable que llega por Internet plagado de plumas anónimas y maledicentes.

¿Qué será de los nuevos lectores en esta Torre de Babel que ya no sigue las pautas de la información tradicional y pican de aquí y de allá o es que ya no pican nada? Quien no lee acaba votando con sus vísceras en vez de su cerebro. Este caos es parte de una nueva era y de su implantación Trump es un apóstol cuya presencia han aprovechado dueños de las redes como Zuckerberg y Musk desmantelando sus sistemas de confirmación de datos o control de noticias argumentando que eso es libertad de expresión. Nunca en mi ya larga vida periodística había visto tanto villano en el poder, tanta simpleza y desvergüenza desde que millones de norteamericanos han votado a un ser tan elemental como Trump. No es posible que tales votantes hayan leído alguna vez algo serio aunque no sea algo nuevo: en 1933 la mayoría de los alemanes no eran psicópatas pero votaron a Hitler.

Trump quiere cambiar periodistas por agitadores: no deja entrar en la Casa Blanca a la Associated Press por no llamar Golfo de América al de México. Hace unos días, se anunció la entrada en la sala de prensa de la Casa Blanca a podcaster, blogueros e influencers. Ítem más: el reducido pool de periodistas que desde hace más de un siglo siguen a cada presidente será su propio equipo de trumpistas quien lo decida, por supuesto para eliminar a los molestos. En España, algún partido que le sigue y, lo que es peor, está en crecimiento, prohibe la entrada en algunos de sus actos a periodistas de medios críticos con el mismo. Goebbels ya está en EEUU, país que parece ahora aliado con el comunismo que antes tanto odiaba, y está con el ojo avizor para saltar sobre España.

Suscríbete para seguir leyendo