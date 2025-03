Disney y el feminismo

Que las cosas están cambiando, está claro, y siempre para bien. En la jornada previa del 8M, y como continuación a «De dónde venimos» de la pasada edición, analizamos los nuevos perfiles de personajes Disney ya pasados por la pátina feminista tan necesaria: la sociedad evoluciona y los cuentos infantiles, también.

Decía Sabina: «Las niñas ya no quieren ser princesas», aunque no estoy segura; a mi sobrina le encanta disfrazarse de todo aquello que huela a Disney pero, claro, su favorita es Frozen, y los valores que muestra son bien diferentes a los de las princesas clásicas, que eran señoritas que esperaban a que un señor las rescatara. El negocio audiovisual se ha puesto las pilas con los estereotipos de género, y busca en sus protagonistas, heroínas/referentes más igualitarios, que también puedan rescatar, ser valientes, con iniciativa y objetivos individuales. Analizamos a las nuevas princesas una a una.

Mulán

La entrada de esta guerrera en nuestras vidas se remonta a finales de los 90, y se puede decir que es la primera protagonista realmente empoderada. Se inspira en una leyenda china en la que una joven se disfraza de hombre para poder luchar en lugar de su padre en la guerra. Valiente y con determinación, Mulán representa el cambio en las pelis tradicionales, es muy inspiradora y tenaz, y promueve valores heroicos por sí misma.

Mérida

También conocida como Brave, hace poco más de diez años que la princesa de pelo rizado pelirroja (con la que, por lo que sea, me siento identificada) irrumpe en las pantallas, de entrada mostrándose empoderada, valiente y con objetivos muy diferentes. Su personalidad es impulsiva, es inteligente y a lo largo de la historia va desarrollando empatía. Lo único que no me termina de convencer de esta película es que las «normas heteropatriarcales» se las impone otra mujer, su madre, y ahí siguen estereotipando esas relaciones con emociones de culpa entre madres e hijas.

«Encanto»

En esta película no existe un solo personaje femenino que muestre valores diferentes sino... ¡tres! La protagonista principal, Mirabel, muestra un estilo estético diferente a lo que podíamos ver hasta el momento, diversidad en estado puro, además de valía y empeño; Isabela, por su parte, rompe con eso de que las mujeres hemos de ser perfectas y cumplir las expectativas de los demás. Pero quizá el personaje que más me ha llamado la atención es Luisa, que tiene una fuerza descomunal e increíble, lo que hasta ahora siempre se atribuía a personajes masculinos.

De la última hornada…

En los últimos dos años, se han estrenado Wish (El poder de los Deseos), con su protagonista Asha. En ella destacamos su gran ingenio y valentía; Elemental, con Ellie, la mujer de fuego a los mandos, que destaca por un carácter independiente; y, recientemente, se ha estrenado Vaiana 2 que, al igual que en la primera entrega, en una chica que se enfrenta a grandes desafíos y que es la que lidera a un grupo con el objetivo de mantenerse fiel a su cultura. Todas ellas están empoderadas, son independientes y diversas, no dependen para tener un «final feliz» de una relación amorosa. ¿Será que nuestras nuevas generaciones de niñas no tendrán un sesgo de género tan marcado? Ojalá así sea, y lo podamos ver y contar.

