Chicote y las batallas de baja estofa

Batalla de restaurantes. Ese es el título de un programa televisivo en el que cuatro restaurantes de una misma ciudad y especializados en el mismo plato local, se enfrentan para obtener un premio de miles de euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo. Sálveme Dios de poner en duda el atractivo de la idea para pelear en el salvaje mercado de la audiencia o el buen trabajo de Alberto Chicote que le pone cara, pero lo que me pregunto es qué accidente cerebrovascular sufren los propietarios de estos espacios supuestamente del buen comer para aceptarlo. ¿Es que desde el punto de vista de la imagen de marca creen que alguien puede salir indemne de este duelo que acaba siendo siempre de baja estofa y que se dirime según entre el acero a estocadas, sean bajas, contrarias, hondas o medias para entrar en el cuerpo del animal contrario?

Hace unos días, en un encuentro de hosteleros vigueses con el fundador del vino Carmelo Rodero en el Soriano, feudo de los Magaz, planteé esta cuestión en petite comité y el tema fue materia de discusión entre los presentes. Por Vigo pasó esa batalla de restaurantes con La Central, Malasangre, Casa Luisa y Alberto, y dudo mucho que ni siquiera el ganador haya mejorado su imagen tras esta pugna de barrio bajo en el que no gana exactamente el mejor sino quien mejor ajusta la daga en el cuerpo contrario. Eso, igual que antaño las ejecuciones públicas, gusta a la audiencia, pero deja muchos caídos en el camino. Ya no entramos en la veracidad de estos programas, que hay que construir con lo rodado cortando aquí y uniendo allá para darle un discurso coherente, ni más ni menos que, por ejemplo, First Dates, un espacio televisivo atractivo también para una audiencia deseosa de huir de la grisura de su vida cotidiana.

Todo un género televisivo, la telerrealidad, que nació a principios de 1991 con la serie neerlandesa Nummer 28, que fue el primer programa en juntar a desconocidos y grabar sus interacciones. Dicen los textos canónicos sobre esta materia lo mucho que se ha debatido «que la televisión de realidad no presenta la realidad implícita (los participantes son presentados en situaciones artificiales o falsas) y la tachan de engañosa o incluso fraudulenta, por el uso de la técnica de la edición, porque se dice que los participantes son entrenados para comportarse y para saber qué decir, las historias son generadas con anterioridad y las escenas son coreografiadas para las cámaras». Y ya no digo otro aspecto de baja ralea que podéis hallar por escrito hasta en un wikipedia: «humillar y explotar a los participantes (principalmente en programas de competencias), que hacen estrellas a quienes no tienen talento, cultura, ni son figuras públicas, que además no son de confianza y que embellecen la vulgaridad y el materialismo».

Y ya no digo como quedan los inspectores de la Sanidad española. ¿Es posible no controlar tanta mierda como la que a veces se exhibe en nuestros restaurantes? ¡Dios nos ayude!

