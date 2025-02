Viaxe á procura dun tren

Présa e perfección enténdense mal. Malia todo, correr é unha doenza que se espalla coa sucesión das eras á que os trens non son inmunes. A alta velocidade é un remedio egoísta a ese afán por chegarmos antes a un futuro que non agardará por nós. Supón a renuncia expresa á viaxe para ter ollos só para Ítaca. Nese afán por erixir a recta en raíña dos atallos, as lecturas acúrtanse e as vilas que quedan fóra da raia presáxianse borróns no mapa do porvir.

Os primeiros trens da miña vida tiñan dúas dimensións e fumegaban polo nariz, sempre enfadados. Saían nos filmes de vaqueiros e dicíanlles «cabalos de ferro». Da mesma maneira que o Camiño de Santiago trouxo e levou ideas de aquí para acolá a paso humano, que é o que mellor nos permite captar o mundo, esas locomotoras arrastraban canda elas unha pesada carga de ideas e de carbón para queimar, sementando as bolboretas negras pioneiras do cambio climático. E facíano mentres atravesaban paseniño e ouveando mesetas inzadas de cactos e caveiras de vacas.

Así avanzaba (e avanza) a colonización, aínda que vaia maquillada cos verbos «progresar» ou «civilizar». É moi de humanos confundir a présa co desenvolvemento, aínda que ese tipo de modas xa as cuestionen, en inglés, iso si, fenómenos como o «slow travel» ou a «slow food». A lentitude debe de ser un luxo que non se pode permitir quen fala en linguas periféricas e emprega termos como «amodiño» ou «devagar» para coidar o que precisa ser feito con curiosidade e atención.

Aquel tren que noutrora nos levou pola beira do Miño vén sendo o tataravó do AVLO no que viaxei hai unha semana, infectado xa de certos vicios agónicos e agresivos do avión e demostración de que velocidade e puntualidade non teñen por que coincidir aínda que poidan aliarse para unha rima consonante.

A todos os galegos nos chega o noso Cha-Martiño, o noso urbanita e troncoencefálico Far West, no que centos de apuradas e pacientes almas movedizas braceamos coma náufragos para chegar a un convoi que avisa da vía case á hora de saída, abandonando toda esperanza de puntualidade. Xa só nos faltaba escoitar «viajeros al tren, gallegos también». Que lonxe queda Suíza, cos seus trens-reloxo, ou Xapón, onde sabes o lugar exacto no que subir! Pregúntome se este é o tren que merecemos, se as présas non serán conselleiras de gobernos pouco empáticos e se en realidade non sería mellor dispoñer de tempo e poder camiñar paseniño cara a Ítaca.

