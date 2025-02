Sobrevuelo el país, una vez más. En realidad, este oficio tiene mucho de esto, horas y horas metido en un avión, volando de un lado a otro. De una librería a otra, de una firma a otra, de una ciudad a otra. De un dolor a otro…

En esta ocasión vuelo de una punta a otra de un país que, de pronto, se me ha vuelto extraño. Es como si entre un aeropuerto y el siguiente me hubiera quedado dormido y, de repente, me hubiera despertado en un sobresalto. Y, al preguntarme dónde estoy, no fuese capaz de darme ninguna respuesta. Miro a mi alrededor y, a caballo entre el estupor y un cierto pánico, voy asumiendo la verdad: estoy perdido en el espacio.

No logro entender la razón, pero esa es la verdad: me he perdido en un espacio que, de golpe, se me revela inmenso. No soy más que una pequeña mota de polvo en suspensión, ingrávido en la oscuridad, y ahora, sin faros ni señales, sin balizas ni horizontes, no logro orientarme. Como los marineros en su lancha, sin marcas de tierra que ayuden a triangular una posición tan sólo soy un punto perdido en el océano. Uno minúsculo, sin remos ni fuerzas, flotando a la deriva.

Intento recuperar la calma. Respiro profundamente y confío en que el piloto no se sienta tan perdido como yo. Supongo que de un momento a otro acabará aterrizando en algún lugar. Pero en vez de la calma es la tristeza la que llega. Porque al final no se tratará más que de eso, de aterrizar en «algún lugar». A veces, tantas veces de un tiempo a esta parte, me siento perdido. Como si en realidad nada más volara de un problema a otro. De una angustia a otra. Y entonces comprendo que es tan solo aquí arriba, perdido en el espacio, que me siento a salvo. Aunque sé que no es lo correcto, que tan solo es un espejismo. Como el tipo de aquella película francesa, aquel que se precipitaba desde la azotea de un edificio altísimo y, mientras caía, tan solo se repetía a sí mismo una y otra vez Por ahora todo va bien. Por ahora todo va bien… Aquí arriba, en silencio, observo por mi ventanilla el mar de nubes a mi alrededor y pienso. «Por ahora, todo va bien». Por ahora todo va bien… Pero entonces el comandante vuelve a encender la luz del cinturón de seguridad. Al parecer, ya hemos empezado la maniobra de descenso.

Dios, qué cansado estoy de toda esta tristeza…

Y entiendo que todo esto que digo no importará demasiado. Es normal… Lo que se espera de un columnista de opinión es justamente eso, que opine sobre algún tema de los que se opina en las columnas de opinión, ya sean algún tema ese político tan miserable (ponga usted aquí el nombre que más rabia le dé, ya sea ya sea yanqui, ruso o valenciano); esa cagada a la hora de anunciar un beneficio salarial que acaba convirtiéndose en una faena fiscal para los de siempre; o esa actriz tan antipática a la que, al parecer, y aunque hable como una racista de mierda y se comporte como una racista de mierda, no se le puede llamar racista de mierda porque esos comentarios pertenecen a una “moda ética” diferente a la nuestra, tócate los tweets…

Ya, ya sé que debería opinar sobre todas esas cosas. Pero ¿saben por qué no lo hago? Porque en el fondo pensamos que todas esas cosas no nos incumben de verdad. Vamos, que nos dan un pelín igual… Al fin y al cabo, siempre nos afecta más aquello que nos toca más de cerca, y a la hora de dolernos, aunque los problemas en general están bien, los nuestros están mejor.

No sé, supongo que hoy yo he hecho lo mismo. Hablar de lo mío. De mi dolor, de mi tristeza. De mi libro. Y disculpen ustedes, pero es que me pareció mucho más honesto mencionar un dolor de primera mano. A fin de cuentas, quiero pensar que, si algún remedio tenemos como sociedad, pasará precisamente por ahí, por ser honestos.

(Y, además, Dios, qué cansados estamos de toda esta tristeza).

