Tentaos las ropas, canales privados: vuelve la pública

Ahora que, con casi 45 años de trabajo periodístico diario, puedo mirar hacia atrás con perspectiva y sin ira, una de las cosas que agradezco es no haber trabajado nunca en el mundo televisivo. La televisión cambió radicalmente en este país desde que, acostumbrados a la única, empezaron a aparecer canales como moscas atraídos a la miel del consumo y, con los sucesos y el mundo rosa como objeto periodístico de primer orden, se tienen que padecer escenas como las de profesionales con una carrera a cuestas pasando horas apostados en los sitios más inverosímiles para echarse como lobos voraces sobre personajes públicos que habitualmente no contestan, generando un nuevo modo de entrevista en que el periodista hace la pregunta y la respuesta. O, tras una persecución implacable, es interpretado luego en los platós, ya que no hay declaraciones, hasta por las miradas o lo gestos. Y esto sucede en la televisión.

Mejor no hablar de los periodistas de éxito que hacen o les obligan las empresas a hacer publicidad, infringiendo desde el punto de vista deontológico uno de los principios que aprendimos el primer año de carrera: un profesional de la información no puede convertirse en un intermediario de publicidad alguna y debería ser echado a patadas y metido en un cepo en plaza pública cuando aparece intentando seducir para que se compre un objeto de consumo lucrándose con ello. ¿Cómo es posible creer a alguien cuyo oficio es decir la verdad, mintiendo sobre la calidad de un producto como una marca de leche o una lavadora?

Ciertamente, una televisión practica un género que es el entretenimiento y en principio parece un electrodoméstico más de la casa cuyo fin principal es el divertimento. No se puede pedir que sea un instrumento cultural pero ese mueble es multifuncional, a través del mismo no solo nos divertimos sino que se transmiten maravillosos programas de muy diversa índole. Aún así, ahora que puedo mirar atrás, nunca me atrajo trabajar en un medio en el que cada día se cuentan las audiencias, sometidos sus trabajadores a un estrés incesante. Estamos metidos en una sociedad del espectáculo (Guy Debord) que genera un nuevo modo de vida basado en la visibilidad, donde lo central son las imágenes. De ahí el declive de la prensa escrita, portadora de mucho texto, y el auge de la televisión, la cabeza de los medios de comunicación de masas, que es lo que más somos.

Aprovecho para decir que yo soy solo televidente y a horas muy concretas y hay algo que con satisfacción contemplo: el renacimiento de una buena televisión pública que de la nada anterior, está haciendo una fuerte competencia a las privadas con late shows como el de Marc Giró, La Revuelta con Broncano, Maestros de la Costura, Los mañaneros, Aquí la Tierra... o en La 2 Órbita Laica y encima sin anuncios. Yo me alegro porque soy de la pública, si deja de ser tan atorrante como fue los últimos años. Y lo es.

Suscríbete para seguir leyendo