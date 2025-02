Cables submarinos: la clave de la comunicación global

Internet es mucho más que una tecnología: es un medio de comunicación y de interacción social, que nos une y nos conecta. Pero ¿de qué está hecho internet? Si vamos tirando hacia atrás del cable de fibra óptica que está instalado en nuestra casa ¿a dónde llegaríamos? Aunque no es un tema del que se hable con frecuencia y que sea ampliamente conocido por la sociedad, la verdad es que, si Internet es un fenómeno global, no es porque estemos rodeados de satélites, es porque hay cables en el fondo del océano. Y no pocos, casi 600, con una extensión de 1,3 millones de kilómetros, que transfieren el 98% de los datos intercontinentales. Al llegar a la costa, los cables se conectan a las estaciones, que regeneran la señal óptica, la separan en canales y luego la distribuyen a los consumidores finales. La fibra óptica mejora sensiblemente las prestaciones del internet satelital, porque su mayor velocidad (latencia) y capacidad de carga de datos (ancho de banda).

El primer cable submarino de fibra óptica transcontinental, el «TAT-8», se desplegó entre USA, Gran Bretaña y Francia en 1988. En España, los primeros cables submarinos fueron desplegados por Telefónica, en colaboración con la norteamericana AT&T, a finales de los ochenta para dar servicio a las Islas Canarias y las Baleares. Hoy en día las empresas que despliegan estos cables submarinos son consorcios de macroempresas tecnológicas, como Google y META (que posee el mayor número de cables), y telecos, como Vodafone, Telxius (Telefónica) o China Mobile. En la actualidad, el cable submarino más largo del mundo se denomina «2Africa» y rodea todo el continente africano, con una longitud de 45.000 kilómetros, conectando a 33 países, incluidos varios en Europa y Oriente Medio, y con una capacidad de hasta 180 Tbps (un Terabit equivale a la capacidad de un disco duro externo estándar).

El portal «Submarine Cable Map», de la empresa de consultoría TeleGeography, contiene un mapa interactivo con todos los cables submarinos que hay desplegados por el mundo, del cual se puede obtener información interesante, como que Singapur, debido a su posición geográfica, en medio del nudo de comunicaciones del sudeste asiático, es el país que más conexiones de cables submarinos acumula: 138. En contraposición, vemos que los conflictos geopolíticos han provocado que algunas zonas del planeta tengan escasa o nula conexión, como en Corea del Norte, que se encuentra muy cerca de la gran madeja de cables que se extiende por Asia, pero no tiene ni una sola conexión a estas redes globales; o Cuba, que solo tiene el cable «Alba», que llega a la isla directamente desde Venezuela, tradicional aliado de La Habana. La Península Ibérica, por su parte, es un punto estratégico pues es la puerta de entrada en la que confluyen muchas de las redes de Europa, África, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Pero la mayor parte de los cables están concentrados en Lisboa, que gracias al apoyo del gobierno portugués se ha posicionado como uno de los pocos puntos de conectividad directa por fibra submarina con todos los continentes. En España, tuvo especial interés el desarrollo de «Marea», un cable submarino de 6.600 kilómetros, desarrollado por Microsoft y META con la colaboración de Telefónica, que unió en 2017 Estados Unidos y Vizcaya. En la actualidad existen otros importantes como el «Anjana», que conecta la costa de Carolina del Sur con Santander, diseñado con 24 pares de fibras de 20 Tbps, para alcanzar la increíble cifra de 480 Tbps, o también el «2Africa», que tiene un landing point en Barcelona.

El proceso de colocar estos cables, que son del tamaño aproximado de un brazo humano, es relativamente sencillo, y se realiza con barcos que atraviesan el mar lentamente desenrollando el cableado hasta que se apoya en el fondo, el cual normalmente solo va enterrado en profundidades inferiores a mil metros. El punto más profundo en el que hay un cable de este tipo es la Fosa de Japón, a 8.000 metros de profundidad. Estos cables no van en una sola pieza, se fabrican en tramos que posteriormente se unen y se instalan repetidores cada cierta distancia (50-100 Km) que se encargan de amplificar la señal y también sirven para localizar averías, cuando desde tierra se detecta que de un repetidor al siguiente se pierde la alimentación. Para afinar más, y si el fallo es a menos de 2500 metros de profundidad, se envía un ROV, un vehículo no tripulado que permite explorar los cables de forma remota. Si se produce una avería, como las ocurridas en el terremoto del Taiwán del 2006 o el maremoto en el oeste de África en marzo del 2024, el proceso de reparación consiste en capturar el cable del fondo del mar, cortarlo y posteriormente izarlo a bordo de un barco para su reparación, realizando un empalme con una sección de cable nuevo.

El intercambio de datos continúa a un ritmo increíble a medida que la economía digital continúa expandiéndose. Según el índice anual de interconexión global GXI de Equinix, empresa líder mundial en infraestructura digital, se prevé que el ancho de banda de interconexión aumente con una tasa de crecimiento del 15% anual, y que llegue a superar, en cinco años, los 33.000 Terabits por segundo. A mi juicio, y como reflexión final tras analizar el mapa Submarine Cable Map, se puede apreciar que estos cables conectan a clásicas ciudades puerto, como Lisboa, Mombasa, Bombay, Singapur, Nueva York y muchas otras. Antaño el tráfico de mercancías repartía riquezas a lo largo del mundo, y, en el futuro, el tráfico de datos hará lo mismo. Entonces, ¿por qué en el noroeste no existe ni está prevista ninguna conexión? Sería un impulso gigantesco a la economía digital de España. Eso daría un impulso gigantesco a la economía digital del noroeste de España. Un cable submarino que podría unir Vigo con Miami o Nueva York; un cable que podría llamarse, por qué no, “La Pinta”, en honor a los que, hace más de cinco siglos, conectaron y unieron medio mundo. Sería la Primera Interconexión Nodal Transoceánica a América: una infraestructura estratégica para a continuación atraer empresas de Centros de Datos, que impulsarían el ecosistema digital y crearían mucho empleo de valor. Ahí dejo el cable, para quien lo quiere recoger.

Suscríbete para seguir leyendo