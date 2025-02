Y comieron perdices…

Como terapeuta de pareja, acompaño en procesos de duelo por separación. Es una etapa de la vida que tiene mucho impacto en las personas, porque el cambio es grande e intenso; por suerte, ese proceso no suele durar mucho tiempo aunque, repito, es muy duro e inquietante para quien lo padece. Parte de ese dolor sobrevenido está provocado por esas expectativas mágicas que, a veces, nos formamos (desde la infancia) sobre el amor y las relaciones. Se comenta muchas veces la influencia que puedan tener los cuentos y, sobre todo, las pelis tradicionales de «Disney», así que vamos a desgranarlo porque esto tiene sentido.

La personalidad, el comportamiento y, en resumen, nuestro cerebro se «construye» a lo largo de nuestra vida: en los primeros años, con mayor velocidad, ponemos cimientos y estructura a lo que van a ser nuestras actitudes en la época adulta, y esa base también tiene cemento de lo que vemos en la TV o en los medios en general. En cuanto al contenido «Disney», recuerdo en mi infancia ver en repetidas ocasiones «Cenicienta», «Blancanieves y los 7 enanitos» y «La bella durmiente», y un poco más adelante, ya cuando se compraban cintas en VHS, «La bella y la bestia». Analicemos los perfiles de ellas y ellos:

Ellos: Los príncipes

El modelo de masculinidad de los hombres en Disney es bastante claro: fuerza, valentía, protección... su tarea principal es salvar a la chica. No profundizan demasiado en su personalidad y si lo hacen es con una visión hacia las mujeres muy negativa o de pasividad: en los 7 enanitos, Gruñón, cuando conoce a Blancanieves, suelta esta perla: «Es una mujer y todas son veneno», por no hablar del príncipe de la Bella Durmiente, cuyo mayor cometido en la película es dar un beso no consentido.

Ellas: Las princesas

Sensibles, vulnerables y sumisas, su objetivo es buscar la salvación y la felicidad a través del amor (heterosexual, por supuesto); su valía principal es que son guapas: fijaos en las cinturitas que tienen; ahí la diversidad de los cuerpos es nula: si presentan a una mujer que no tenga una XS por talla, (ejemplo, las hermanastras de Cenicienta) es para argumentar que son malas o tontas, para ridiculizarlas o todo junto. Blancanieves, además, limpia y se ocupa de las tareas domésticas sin rechistar, con una sonrisa, cantando y bailando, no se ve ni una traza de inquietud intelectual, fuerza o iniciativa por parte de las princesas de los años 50. En los 90, aparece un personaje un pelín diferente: Bella, una chica a la que le encanta leer, libre, independiente, curiosa y no se quiere casar con Gastón, el guapo, fuerte y narcisista del pueblo. Parece que todo va a ir bien hasta que no sabemos si por el puro «Síndrome de Estocolmo» (relación de dependencia con su secuestrador; sí , sí, acordaos que la Bestia secuestra a Bella) o porque se «rinde» al verdadero amor, porque ella es tan maja y compasiva que por fin encuentra su premio: ¡Oh, sorpresa!: «Un príncipe».

Hasta los 90, muy pocos cambios, ¿qué ha pasado a partir de ahí? ¿Un poco de esperanza? Os lo cuento el próximo día y, mientras tanto, nos leemos en www.saludplacer.com

¡Hasta pronto, placeres!

