¡Mirad a los nuevos profetas de menudillo!

Ayer estuve en un centro sanitario y en una sala llena de gente aburrida de esperar no se veía ni una sola persona con un periódico en la mano aunque el 90 por ciento perdía su tiempo leyendo sabe Dios qué en sus teléfonos. Me pregunto con qué se habrá sustituido la antigua costumbre de informarse de la realidad a través del papel prensa o si es que no ha sido sustituido por nada y la gente no lee o lee lo que le cae en las redes de Internet, llenas de informaciones espúreas de origen tan desconocido como el anonimato de sus autores y, cuando no lo son, de noticias manipuladas, inventadas o urdidas para llevar al lector hacia un destino. O simplemente bajo el efecto automático de los algoritmos, que potencian y tranmiten las más escandalosas. Lo dice Yuval Nao: si no somos cuidadosos, los humanos podríamos disolvernos en el torrente de información (llena de intrusos a los que Musk llama periodstas ciudadanos para desacreditar a los oficiales, añado yo), como un terrón de azúcar en un café.

No creáis ni un segundo a esos falsos profetas de menudillo y tres al cuarto que, aprovechándose de la gratuidad de los medios digitales, aparecen por las redes con su ignorancia a cuestas criticando a la prensa tradicional, esos bocachanclas que se creen transmisores de mensajes de los dioses. Los youtubers tienden a radicalizarse publicando contenido falso y temerario -dice Yuval- solo porque acumulará reproducciones como las que consiguen por efecto de los algoritmos; esa nueva casta de terraplanistas, antivacunas, conspiracionistas... Fijáos los 800.000 votantes de Alvise, un embustero, un indocumentado que incluso confiesa que ser parlamentario dificulta las causas judiciales que le persiguen por decir lo que se le ocurre creyendo que es libertad de expresión. Verdad es que hay cierta crisis moral de ese periodismo tradicional en el que los lectores se informaban tanto del semáforo que había caído en una plaza de su ciudad como de las noticias internacionales, cierto que hay que competir con una muchedumbre de supuestos medios informativos que aparecen por Internet gratis et amore en contraste con las redacciones tradicionales en que entre otras muchas cosas hay que pagar a periodistas supuestamente educados para tratar la información y, con sus firmas, responder ante los jueces, pero es una falsedad atribuir a todos los medios informativos de un país las peleas y luchas ideológicas en que solo andan enzarzados los 5 periódicos de ámbito nacional con sede en Madrid.

Y la pregunta sigue siendo ¿qué lee la gente que antes leía periódicos? Menos mal que, ya en declive el papel, estos han reforzado sus áreas digitales y los hay solo digitales que mantienen con sus redacciones los cánones de funcionamiento de la prensa tradicional. Pero yo me temo que la gente o lee mal y en desorden en Internet o no lee; siguesi acaso series televisvas como yonquis. Asi se explica que el tal Alvise tenga tantos votantes aunque es un fenómeno ya internacional: mirad cómo se vota en EEUU a un delincuente, en España asciende un partido que se considera patriota pero defiende a un ser que amenaza a España como Trump, en Argentina a un visionario… Una oleada populista está socavando las democracias más sólidas . En 1933 la mayoría de los alemanes no eran psicópatas ¿entonces ¿por qué votaron a Hitler?

Suscríbete para seguir leyendo