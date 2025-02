Querer como cans

As piruetas de felicidade do meu can, Pachi, alumearon a estancia co sol a facer de suavizante das borrascas.

Estaba ditoso. Esa tarde, tiña unha cita cunha cadeliña que ía visitalo á súa caseta.

Prepareino: vertín unha gotiña de aceite esencial de lavanda na bañeira para lle afinar os nervios; sequeino coa súa toalla preferida e –inda que o odia– acabei cunha pasada rápida de secador. Desexeille sorte e regaleille un paquetiño de chuches para os dous.

Cando á primeira hora da noite petou para entrar no tornado, eu estaba cunha curmá e un curmán a poñer a mesa para a cea. Pachi viña contento e, nós, rimos.

O meu curmán Narciso deu por feito que houbera lío sexual e o cadelo negouno. Paramos en seco. «Eu achegueime a ela, cheireille as orellas e o fociño, fixen o ademán de subir a pata sobre o seu lombo e ela moveuse cara adiante nunha fuxida sutil. Fiquei pensativo, pedín desculpas e pregunteille se quería marchar. Díxome que non; que eu lle gustaba pero non estaba preparada. Seguimos a falar », confesounos.

O primeiro en opinar foi o meu curmán. «A ver –dixo– se ela foi á túa caseta é porque quería ter tema contigo. Tiñas que darlle». Pachi furoulle os ollos co pelo en espeto. «Ela non estaba segura de ter sexo comigo naquel intre e eu respecteina», retrucou.

«O que non entendo é que esteas contento», comentei mentres servía a sopa. O can engadiu que conxeniaran e que quedaran para tomar algo ao día seguinte.

«Pachi, es admirable. Empatizaches á perfección. Hai humanos que pensan que ela estaría obrigada a fochicar na forma e tempo que ti quixeras só por entrar na túa caseta», dixen. O can argumentou que «de obrigala, estaríaa violando».

Ao meu curmán deulle a risa e soltou un «pero se sodes uns cans!». Pachi respondeu: «Non somos tan diferentes a vós. Imaxina que unha moza vai ao teu piso, que os dous queredes ter relacións. Nos xogos sexuais, ela intenta meterche o Satisfyer polo ano. Apártalo de ti, pero ela ignórate e faino. Sería unha violación? Polo Código Penal, si».

Narciso calou cos ollos o riso. Como na serie de Alauda Ruiz de Azúa, visualicei milleiros de anos errados no verdadeiro significado da palabra «querer».

