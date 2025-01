Las plantas y el sexo

En la pasada entrega os comentamos un poco sobre fitoterapia, en concreto del efecto de los compuestos de plantas en la salud mental. Esta vez vamos a abordar esa influencia pero en nuestra sexualidad.

Deberíamos empezar por aclarar el concepto fitoterapia para la sexualidad y afrodisíacos en general: tanto los unos como los otros pueden ayudar en las fases de deseo y excitación, y también proporcionar energía para el rendimiento; la diferencia es que la fitoterapia tiene origen vegetal y el resto es un «cajón de sastre» de diferentes compuestos.

Nos vamos a centrar en los de origen vegetal y los que tienen mayor evidencia científica de mayor a menor grado, porque ya sabemos que la sugestión y el placebo en estas cuestiones también influye positivamente.

Ginseng

Esta planta medicinal se coloca en el número uno por diversos motivos. Uno de los que más me gusta es que tiene propiedades antiestrés, lo que favorece cualquier inicio de relación sexual.

El ginseng puede ser rojo o blanco; para nuestro propósito de mejorar en el sexo, yo me quedaría sin duda con el rojo, ya que es más estimulante. Además de ser relajante, tiene propiedades para mejorar la función eréctil por su aumento del flujo sanguíneo, y algunos estudios han demostrado una mejora moderada en los casos menos graves; obviamente, no olvidemos que esto no deja de ser un complemento. Se puede consumir directamente de la raíz, en infusiones, cápsulas, etc. Un apunte importante: cuando hablamos de función eréctil y mejora del flujo sanguíneo, también se incluye la irrigación al clítoris, lo que es fundamental para la respuesta sexual femenina.

Yohimbina

Es, sin duda, la que más evidencia científica tiene para mantener la erección y en los problemas de disfunción y deseo, pero no la he puesto en primer lugar porque tiene muchos efectos secundarios. De hecho, en muchas ocasiones se ofrece antes que la famosa «viagra» para ir haciendo escalada poco a poco, no recomendada si tienes cualquier problema cardiaco, eres factor de riesgo ni para personas que estén en tratamiento psiquiátrico de cualquier tipo con psico-fármacos.

Maca

De origen peruano, es un complemento que aporta un plus de energía; además, al igual que el ginseng, se ha comprobado una mejora en la circulación de la sangre. Ambas cosas pueden favorecer el rendimiento sexual, el deseo y mejorar la ansiedad por rendimiento. Muchos de los efectos que nos promete la Maca parece magia hormonal, pero en realidad esta sustancia no es una hormona ni contiene nada parecido: es uno de los llamados «adaptógenos», que colabora en el equilibrio del cuerpo pero sin influencia química. Se puede consumir en polvo con una bebida previa al encuentro sexual o cápsulas, pero para un efecto más rápido lo mejor es en líquido; ojo con no pasarse de 3 gramos diarios, y si tienes alguna enfermedad o afección o estás embarazada siempre consulta a tu profesional en medicina.

Otras

En último lugar, podemos encontrar el ginkgo biloba, la damiana, el tribulus terrestris; ninguno de ellos ofrece garantías de mejora, pero en general tampoco tienen graves efectos secundarios, así que si te funcionan, ¡perfecto!

Gracias por este ratito, placeres. Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com.

