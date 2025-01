Algo más que una tila

Comenzamos el año con nuestros propósitos de autocuidado y, en general, cuando pregunto a mi entorno y en la consulta, el deseo más común es: “Yo lo que quiero es tranquilidad”.

En esa búsqueda incesante del equilibrio y el bienestar, además de la psicología, otras disciplinas están buscando un espacio para satisfacer necesidades y, de paso, hacer negocio. Recuerdo perfectamente a mi madre y mi abuela, cuando estaban nerviosas, hirviendo agua y ofreciendo una “tilita” para tranquilizarse; no es nada nuevo recurrir al “mundo plantas” para cuidar nuestro estado de ánimo, pero esto ha ido evolucionando y, en los últimos meses, varias personas me comentan que toman “Ashwagandha” que, además de tener un nombre complejo, parece que está de moda para aliviar diversos síntomas psicológicos. Vamos a arrojar un poco de luz sobre la historia, usos y, sobre todo, saber si funcionan realmente.

Fitoterapia

La fitoterapia engloba todo lo que es medicina natural: plantas, aceites, raíces, etc. Se diferencian de los medicamentos clásicos básicamente en que el proceso químico de síntesis es mucho menor o inexistente, y no requieren receta médica, pero esto no significa que no tengan efectos secundarios y, por supuesto, siempre debe ser un tratamiento alternativo o complementario.

Usos para la salud mental

Valeriana

Probablemente la más conocida, ayuda con la ansiedad pero con los síntomas más leves; es importante tener en cuenta la dosis, para que sea efectiva tienen que ser alrededor de 600 mg al día. Tiene un leve efecto sedante y relajante, así que hay que modular si necesitas conducir o realizar alguna actividad con plena atención.

Pasiflora

Sus propiedades ayudan a modular el sistema serotoninérgico, o lo que es lo mismo, uno de los responsables del estado del ánimo y de la ansiedad. A diferencia de la valeriana, lo puedes usar por el día sin problema.

Hierba de San Juan

También llamada hipérico, se utiliza para estados depresivos leves o moderados, tiene principios activos que se han comprobado útiles comparándolos con “antidepresivos” químicos, y puede ser una buena alternativa ya que el proceso es similar al de los psicofármacos pero con menos efectos secundarios.

Ashwagandha

La de moda, se indica para ansiedad y fatiga mental, síntomas muy presentes en nuestra sociedad, y funciona porque según los estudios disminuye los niveles de cortisol y es eficiente para personas con problemas de fatiga crónica, etapas como la menopausia y en rendimiento para deportistas.

Melatonina combinada

Esta hormona natural por sí misma regula los ritmos del sueño; en su uso en fitoterapia nos ayuda con el Jet lag, es indicada en las dosis apropiadas para niños y niñas, ya que son raros los efectos secundarios y no genera tolerancia en el cuerpo, y se puede tomar siempre que sea necesario. La melatonina combinada con cualquiera de las anteriores es potencialmente más eficaz, por lo que son interesantes estos combinados.

Recordad que es muy importante, si estáis tomando cualquier otro fármaco, consultar con personal especializado, ya que puede tener interacciones no deseadas.

El próximo día os contaré las alternativas de fitoterapia para la salud sexual, que, como ocurre con las meigas, “habelas hailas”. Hasta entonces, nos vemos en www.saludplacer.com

