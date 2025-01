¡Dadme un quiosco y moveré el mundo!

¿Os acordáis de aquellos tiempos en que había incluso quienes esperaban a la madrugada para llevarse el periódico a casa? ¿Aquellos del “sobaquillo ilustrado” en que llevar bajo el brazo un ejemplar de prensa era muestra de prestigio y cada lector se manifestaba por el que portaba, de derecha o izquierda? ¿Recordáis aquellos años en que florecían los quioscos y los nuevos medios nacían como hongos? Hoy los viejos lectores nos sentimos huérfanos y no porque no existan opciones de papel para su compra sino porque no hallamos quioscos donde comprarlos. Entre 2012 y 2021, el número de ellos en nuestro país ha pasado de 7.639 a 4.252, lo que representa una caída del 44%.

Igual que ningún espacio jugó en el pasado una función tan nuclear en el estilo de vida de las clases populares como la taberna decimonónica, los cafés fueron durante muchos años lugares pata conversar, discutir, conspirar o leer la prensa del día. Hoy todo eso ha sido sustituido por el chateo en pantalla o por un búsqueda en el laberinto informático en medio del caos y la mentira. Ya nadie sabe de dónde procede lo que lee ni quién le está estafando con la verdad tras llenarse las redes de nuevos informante que no saben de lo que hablan. Gran parte de la hostelería ha aprovechado la pandemia, con esa leyenda sobre el posible contagio, para no volver a contratar periódicos y así dejar de ser ese espacio de lectura reposada ante un café que ejercía. Incluso instituciones como RENFE que incluían la oferta de prensa en sus vagones de Primera han eliminado este servicio de lectura. Hace unos días estuve en la sala de espera de un hospital para hacerme unos análisis y, aunque estaba llena, solo una persona leía prensa de papel y era deportiva. El mes pasado estuve en esa tierra del jamón que es Guijuelo y fue una odisea hallar un kiosco, en realidad algo imposible porque era un hotel quien se encargaba de vender la prensa en su Recepción.

¿Qué tipo de lectores surgen entre esa mayoría que se informa (o desinforma) por las vías digitales? Yo soy de los que pienso, y por eso me llamarán dinosaurio, que la prensa en papel ofrece un mensaje más sosegado al lector y tiene la función de conciencia crítica del mismo. Puede uno informarse apresuradamente en Internet pero donde puede reflexionar es en el papel, que no compite en velocidad de la noticia pero aporta un tratamiento columnístico de envergadura. ¿Y quién tiene el rigor, la credibilidad, la marca, la responsabilidad de lo que se dice ante la ley sino el papel por mucho que principales medios de prensa caigan en el enfrentamiento ideológico?

¿Es posible que los mismos editores de periódicos estén volcados en la digitalización y les importe poco el papel, de naturaleza más costosa? Es posible. El caso es que con el auge de Internet, los consumidores cambiaron la forma en que accedían a la información. Antes la mayor parte de la información llegaba lentamente. Hoy la recibimos con velocidad endiablada y eso configura nuestro cerebro y la distribución de las neuronas. ¿Estará desestabilizando nuestros cerebros, hasta el punto de que puede llegar a producirse una involución? Qui lo sá!

