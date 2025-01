Por si fuera escaso el nivel de polarización de la sociedad española, en los últimos tiempos se percibe en las redes sociales una tendencia que se podría denominar boomerfobia, esto es, el odio a la generación del baby boom.

A ojos de algunos jóvenes, los nacidos durante la explosión demográfica de la posguerra –entre 1946 y 1964, año arriba, año abajo– forman una casta privilegiada que disfruta de lujos como el de una vivienda en propiedad, vehículo privado y pensiones de jubilación que superan los salarios a los que ellos pueden aspirar.

Todavía no se ha retirado la cohorte más numerosa de boomers, pero el Gobierno prepara el terreno con la imposición del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, pomposa denominación para una nueva «cuota de solidaridad» –desde cuándo la solidaridad se obliga por ley– que se aplica a las nóminas de parte de los trabajadores para intentar llenar la exigua hucha de las pensiones. Hay serias dudas entre los economistas sobre si esta tirita servirá para contener la hemorragia financiera que se avecina, pero ya se sabe que la principal preocupación de los políticos no es solucionar los problemas, sino aparentar que hacen algo.

No parece que los boomers tengan culpa alguna de que el actual sistema de pensiones de reparto –que algunos descalifican como estafa piramidal– resulte prácticamente insostenible. Quizá haya que apuntar a los padres de los boomers por haber engendrado muchos hijos en plena dictadura –quizá porque entonces no había tele, internet u otras distracciones–, o más bien a los padres de la generación Z –nacidos a partir de 1995, más o menos–, que no quisieron o no pudieron aumentar una prole que hubiera equilibrado un tanto la ahora invertida pirámide poblacional.

Aún está mal visto desear la muerte a los ancianos, pero no hay que descartar que en un futuro no muy lejano lleguemos a la distopía del hai que ir morrendo como lema social, y que se empuje por la pendiente resbaladiza de la eutanasia a aquellos mayores dependientes que ya han vivido demasiado y suponen una carga para la sociedad. Todo se andará.

