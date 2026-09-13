Volver a los Pirineos a lomos de una moto

Seguramente todo comenzó el día en que BMW decidió llevarse sus Riders a otro lugar. Hasta entonces, septiembre tenía para muchos de nosotros una cita casi escrita de antemano: Pirineos, motos, amigos y unos cuantos días por delante para olvidarse del reloj. El evento era la excusa. Lo verdaderamente importante venía después, cuando se apagaban los focos, desaparecían las carpas y quedaba aquello que nos había llevado hasta allí: las carreteras. Por eso, cuando hace unos cinco años aquella Riders cambió de escenario, hubo quienes pensaron que no había ninguna razón para abandonar también las montañas. Y alguien encontró incluso el nombre perfecto para explicarlo: No Riders. Era la manera de seguir regresando cada septiembre a los Pirineos.

El nombre se le ocurrió a Pepe Muñoz, arquitecto de Fuengirola. Cuando los demás todavía estamos pensando qué meteremos en las maletas, él probablemente lleva semanas trabajando en ella. Muchos nos conocimos alrededor del BMW Club Touring España y hemos acabado compartiendo carreteras, hoteles, comidas, averías, lluvias, despistes, navegadores que deciden llevarte por donde no deben y todas esas pequeñas historias que terminan construyendo una amistad sobre dos ruedas.

Pepe está desde hace años en el centro de buena parte de todo eso. Trabaja con un ordenador que viaja casi tanto como él. Puede estar en un hotel de montaña, en una parada de carretera o a cientos de kilómetros de Fuengirola y, en algún momento, aparecerá la pantalla delante de él. Pero incluso entonces siempre parece quedarle un espacio para resolver el problema de otro: una habitación, una reserva, una modificación de itinerario, una duda, un compañero que necesita algo o ese pequeño contratiempo que en un grupo de treinta motos inevitablemente acaba apareciendo. Y casi nunca le oyes decir que no.

Organizar una ruta de treinta motos no consiste en dibujar una línea bonita sobre un mapa. Detrás hay hoteles, restaurantes, horarios, aparcamientos, alternativas, previsiones, enlaces, carreteras cortadas, personas que llegan desde lugares muy diferentes y cientos de pequeñas decisiones que nadie percibe cuando todo funciona. Probablemente ése sea el mejor elogio que puede hacerse a quien organiza un viaje: que los demás apenas se den cuenta de todo lo que ha tenido que hacer.

Junto a él aparece muchas veces Manolo Cruces, también desde Málaga, echando una mano donde hace falta, colaborando en los recorridos y ayudando a que esa maquinaria invisible siga funcionando.

Y después está Ernesto. Informático, navarro y otro de esos hombres a los que, cuando llega el momento de atravesar determinadas carreteras del norte, conviene dejarles hacer. Porque una cosa es que un navegador conozca Navarra y otra muy distinta que la conozca Ernesto. El GPS encuentra carreteras. Ernesto encuentra lugares.

Sabe por dónde entrar, por dónde salir, qué desvío merece la pena, en qué curva comienza realmente el paisaje y, cosa importantísima en cualquier expedición motera que se precie, dónde conviene detenerse a comer. De modo que cuando pasamos por Ochagavía hay una tradición que forma ya parte del viaje: acabar alrededor de una mesa, en nuestra sidrería de referencia, delante del chuletón que llevamos esperando probablemente desde varias curvas antes.

Y quizá sea precisamente allí, en Ochagavía, donde cada año sentimos que se abre de verdad la puerta de los Pirineos.

La carretera que conduce a las montañas

No Riders 26 reunió esta vez cerca de treinta motos llegadas de diferentes lugares de España. El primer encuentro fue en la carretera, a la altura del kilómetro 99 saliendo de Madrid, pero el viaje había comenzado mucho antes: en los mensajes, en los preparativos, en las rutas compartidas, en las previsiones meteorológicas que todos consultamos demasiadas veces y en ese extraño ritual que consiste en intentar convencerte de que dentro de las maletas cabe todo lo que has decidido llevar.

La primera aproximación hacia Soria y Puente la Reina sirvió para que el grupo fuera encontrando su ritmo. En Soria aparecieron los torreznos. Apenas habíamos comenzado y ya estábamos construyendo recuerdos alrededor de una mesa.

Puente La Reina, en Navarra. / Miguel de la Fuente

Fue al aproximarnos a Navarra cuando el paisaje comenzó a transformar también nuestra manera de conducir. Aparecieron las primeras laderas y el verde fue ocupándolo todo hasta llevarnos hacia Ochagavía y el valle de Salazar. Ochagavía parece construido para obligarte a bajar el ritmo. Casas de piedra, tejados inclinados preparados para soportar el invierno, calles estrechas y el agua acompañando al pueblo mientras las montañas se cierran alrededor. Y desde allí llegó Irati.

Dentro del bosque

Hay paisajes que se observan y otros que te envuelven. La Selva de Irati pertenece a los segundos. Sus más de 17.000 hectáreas de hayas y abetos forman uno de los grandes bosques de este tipo mejor conservados de Europa, extendido principalmente por los valles navarros de Aezkoa y Salazar.

La carretera se introduce bajo las hayas y llega un momento en que parece que el bosque ha decidido cerrarse sobre nosotros. La luz va filtrándose entre las hojas y cambia a cada curva.

Desde una moto se percibe el paisaje de una manera que cuesta explicar a quien no ha viajado mucho sobre ella. Si atraviesas un bosque, hueles la tierra y la vegetación; si la carretera se aproxima a un barranco por el que corre agua, notas el aire fresco subiendo desde el fondo.

Desde allí seguimos hacia Ochagavía, hacia la comida, hacia Ernesto y hacia ese chuletón que se ha convertido en parte de nuestra particular liturgia navarra.

Después de Ochagavía continuamos hacia el lugar que durante estos días iba a convertirse en nuestra casa: El Churrón, en Larrés, muy cerca de Sabiñánigo. Decir simplemente que era nuestro hotel sería quedarse corto. Durante aquella semana Pepe había conseguido algo mucho más importante: convertirlo prácticamente en nuestro pequeño cuartel general.

Desde la carretera principal apenas quedan unos dos kilómetros y medio hasta el hotel, pero esos últimos kilómetros tienen algo especial cuando llegas al final de una larga jornada por Pirineos. El aire empieza a refrescar, las sombras se alargan sobre los campos y delante aparece finalmente El Churrón. Se aparcaban las motos, se quitaban cascos y chaquetas, y cada uno abría alguna maleta y aparecía algo traído desde casa: embutidos, quesos, conservas o cualquier producto que había viajado cientos de kilómetros dentro de una moto precisamente para llegar a aquel momento.

Desde nuestra mesa del comedor todavía se distinguían los últimos tonos del día sobre los prados, ese verde que el verano había ido convirtiendo en ocre y dorado. Y entonces comenzaba una de las partes más importantes de No Riders. Hablar de motos, del día y de lo que todavía quedaba por venir.

Para muchos motoristas que recorremos cada septiembre los Pirineos, El Churrón es ya un punto de referencia. Quizá por eso, cuando aparecía aquella última recta bañada por la luz dorada del atardecer, ninguno pensaba simplemente que estábamos llegando al hotel. Pensábamos que estábamos llegando a casa.

Piedra sobre la montaña

Al dia siguiente la carretera nos llevó hasta un lugar que parece desafiar la lógica: Roda de Isábena. El pueblo se levanta sobre una plataforma rocosa. Las calles suben, bajan, giran y se estrechan porque la montaña decidió antes dónde podía construirse.

Roda de Isábena fue sede episcopal y conserva una extraordinaria catedral románica, iniciada en el siglo XI, que Turismo de Aragón considera la más antigua de Aragón y la más pequeña de España. Bajo la cabecera de la iglesia se abren las criptas y allí se conserva el sarcófago de San Ramón de Roda, una de esas piezas que consiguen que durante unos minutos olvides completamente que has llegado hasta allí sobre una BMW.

Nos hablaron también de los robos sufridos por el patrimonio religioso y del inevitable nombre de Erik el Belga, René Alphonse van den Berghe, ligado a algunos de los grandes saqueos de arte religioso ocurridos en España durante el siglo XX.

Francia, al otro lado

Cruzar hacia Francia siempre modifica ligeramente el viaje. La montaña parece hacerse más grande y empiezan a aparecer nombres que cualquier aficionado al ciclismo conoce incluso aunque nunca haya estado allí. Aspin. Peyresourde. Tourmalet. Durante décadas los hemos escuchado asociados al Tour de Francia, a escapadas imposibles, desfallecimientos, maillots amarillos y ciclistas escalando carreteras repletas de espectadores. Pero subirlos en moto cambia la perspectiva. De pronto entiendes la pendiente.

Casi todo el grupo de moteros, posando en el Col d'Aubisque, Francia. / Miguel de la Fuente

Aquel día teníamos reservado todavía uno de los grandes regalos del viaje. Pont d’Espagne y el Lac de Gaube.

El día que dejamos las motos abajo

Pont d’Espagne está junto a Cauterets, en pleno Parque Nacional de los Pirineos franceses, entre bosques, roca y agua que cae con violencia formando cascadas. Desde allí parten los remontes que permiten acercarse hacia el valle de Gaube. Así que aparcamos.

Después de tantos kilómetros ocurrió algo extraño: continuamos subiendo sin motos. Primero el remonte. Después el telesilla. Durante unos minutos contemplamos las montañas desde otra perspectiva, suspendidos sobre un paisaje al que hasta entonces habíamos accedido siempre por asfalto. Y después caminamos, lo suficiente para que, al terminar el sendero, apareciera de repente el Lac de Gaube.

Lago de Gaube,en Francia. / Miguel de la Fuente

Hay imágenes ante las que cuesta seguir hablando. Gaube fue una de ellas. El lago descansa rodeado de montañas en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos y sus aguas tienen enfrente la enorme silueta del Vignemale, que con 3.298 metros es la cumbre más alta de los Pirineos franceses. (Cauterets).

2.115 metros

Todavía quedaba el Tourmalet. A medida que ganábamos altura fueron desapareciendo los árboles y la montaña comenzó a quedarse desnuda. Cambió el paisaje, cambió la luz y cambió también la temperatura. Las curvas continuaron llevándonos hacia arriba mientras el grupo se estiraba cada vez más.

Alrededor de las seis y diez de la tarde alcanzamos los 2.115 metros del Col du Tourmalet. Allí arriba nos esperaba el ciclista. El monumento que tantas veces habíamos visto en fotografías del Tour estaba ahora delante de nosotros y, como era inevitable, acabamos reuniéndonos a su alrededor para hacernos la foto que certificaba nuestra pequeña conquista.

La luz de la tarde se fue inclinando sobre la montaña mientras descendíamos nuevamente hacia el hotel. Aquella noche, alrededor de la mesa, las carreteras empezaron a convertirse en historias. Entre todos íbamos reconstruyendo en voz alta el mismo viaje que cada uno había vivido en soledad dentro de su casco.

Treinta formas de regresar

La última cena tuvo inevitablemente algo de despedida. En un grupo reunido desde distintos rincones de España, el regreso nunca significa lo mismo para todos.

A la mañana siguiente comenzaron a escucharse motores desde muy temprano. Hacia las nueve el aparcamiento iba quedándose vacío. Durante cinco días nos habíamos acostumbrado a ver aquellas motos juntas. Ahora cada navegador tenía un destino diferente: Galicia, Nebrija, Montilla, Ceuta, Alicante, Málaga y otros lugares de España. Un abrazo. Una mano levantada. Y carretera.

Así terminó No Riders 26. O quizá no. Porque cuando uno intenta recordar estos días descubre que lo importante no cabe en el kilometraje. Aparece el verde cerrándose sobre nosotros en Irati. Aparecen Ochagavía y aquella mesa alrededor del chuletón. La piedra de Roda de Isábena. Las carreteras francesas trepando por la montaña. El Tourmalet al final de la tarde.

Pero detrás de todos esos lugares aparecen también personas. Pepe Muñoz delante de su ordenador resolviendo lo que nadie ve. Manolo Cruces ayudando para que todo siga funcionando. Ernesto abriendo Navarra desde el manillar y llevándonos otra vez por una carretera que probablemente ningún navegador habría elegido tan bien. Y detrás de ellos, todos los demás.

Quizá ésa sea la verdadera razón por la que, cuando BMW decidió que su Riders debía marcharse a otro lugar, nosotros continuamos regresando a Pirineos. Porque nunca fue solamente un evento. Nunca fueron solamente las motos. Ni siquiera fueron solamente las montañas. Era volver a encontrarnos en septiembre.

Pepe tuvo el acierto de llamarlo No Riders. Pero después de todos estos años quizá ya sabemos que el nombre es casi una broma. Porque aquello que queríamos conservar de la antigua Riders nunca desapareció. Seguía donde lo habíamos dejado. En los Pirineos. Esperándonos.