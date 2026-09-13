Roi Barros, el artesano del sonido

A los trece años, Roi Barros hizo algo a lo que pocos adolescentes se hubiesen atrevido: desmontar por completo su saxofón tenor. Y no era un juguete para experimentar, sino un flamante Yamaha YTS-62 con el que había empezado a estudiar. Quería saber qué ocurría allí dentro, por qué una llave movía otra, cómo trabajaban las zapatillas, los corchos o los fieltros. Lo volvió a montar y el instrumento siguió sonando. Había nacido, aunque entonces no lo supiera, RBG Luthier.

Barros es de Valga y el saxofón le cautivó desde el principio. Un concierto organizado por la escuela de música de su pueblo y una interpretación de Beat Me, de Barry Cockcroft, le bastaron para decidir que aquel era su instrumento. Después vendrían el Conservatorio Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra, el Superior de las Islas Baleares y un máster de interpretación en la Haute École de Musique de Lausana, en Suiza. Hoy es saxofonista, profesor en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña y miembro de Thesis Quartet, pero mantiene abierta esa otra vertiente de luthier que empezó de adolescente, con un saxo desmontado en el taller de su casa.

Allí además tenía terreno abonado para la curiosidad porque aquel espacio contaba con herramientas de carpintería y mecánica, y con el tiempo Roi empezó a comprar saxofones inservibles para practicar soldaduras, probar soluciones y fabricar sus propias piezas. Así se convirtió en un experto de un oficio único. Repara, ajusta y, sobre todo, adapta cada instrumento a la forma de tocar y a las necesidades de cada intérprete. Incluso personaliza su aspecto, como hizo recientemente con las llaves de un saxo tenor, en las que incorporó piezas de madera de boj.

Esa doble condición de músico y luthier le ha llevado a trabajar para saxofonistas de primer nivel. Uno de los encargos que más recuerda por su urgencia fue el saxofón Yamaha de Paquito D’Rivera, que había sufrido un percance antes de un concierto y todo el registro grave estaba doblado. Barros salió de Galicia hacia Madrid con sus herramientas y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía empleó dos horas y media en devolver el saxofón a la vida. D’Rivera lo probó, comprobó que respondía y lo abrazó agradecido.

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Hoy, a sus 35 años, Roi Barros es uno de los luthieres y reparadores de saxofón de referencia en España, al que acuden músicos de alto nivel y renombre internacional. Su trayectoria como intérprete también le ha dejado premios por el camino. Ganó dos años consecutivos el Concurso Ramón Guzmán del Encontro Galego do Saxofón, y con Thesis Quartet, la formación camerística nacida durante sus años en Mallorca, obtuvo además el segundo premio del Concurso Internacional Ciutat de Vinaròs en 2014 y el primero del Ciutat de Borriana en 2015. Sus trabajos pueden verse en Instagram: @roibg.