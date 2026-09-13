La mujer que gobernó el mayor imperio colonial español

El conquistador español Pedro de Alvarado participó en la conquista de Cuba, en la de México junto a Hernán Cortés y en las de Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua, un extenso territorio sobre una gran parte del cual mantuvo un poder omnímodo hasta su muerte. Entre los episodios que protagonizó durante sus años de conquistador figura la matanza del patio del Templo Mayor, en la que fueron asesinadas 400 personas desarmadas. La venganza por estos hechos causó también su mayor derrota a manos de los aztecas el 30 de junio de 1520, un episodio histórico conocido como La Noche Triste.

Después de una victoria sobre los tlaxcaltecas, siguiendo la costumbre mesoamericana Pedro de Alvarado contrajo matrimonio en 1519 por el rito indígena con la princesa Tecuelhuetzin, hija de Xicohténcatl el Viejo, señor de Tizatlán, uno de los cuatro señoríos que formaban la república de Tlaxcala. Por su aspecto físico, rubio y de alta estatura, Pedro de Alvarado era considerado por los indígenas como la encarnación de Tonatiuh, el Dios Sol. La princesa fue bautizada con el nombre de doña Luisa, a pesar de lo cual el matrimonio nunca fue reconocido por la Iglesia católica.

Luisa acompañó a Alvarado en muchas campañas militares actuando como eficaz consejera, conocedora de las civilizaciones mexicas. Aunque no era reconocida por la Iglesia como la mujer legítima de Alvarado, estaba considerada socialmente como una dama respetable y de gran renombre debido a su origen señorial. Fue con la princesa Xicoténcatl con la única que Alvarado tuvo descendencia, aunque sus hijos (Pedro, Diego y Leonor de Alvarado Xicoténcatl) no pudieron heredar los cargos de su padre, pero sí una parte de sus propiedades.

Como el rito tlaxcalteca permitía la poligamia, Alvarado pudo casarse de nuevo por la Iglesia católica aún en vida de la princesa indígena. El matrimonio se celebró en 1527 en Burgos con Francisca de la Cueva y Benavides, de familia aristocrática, durante una de las estancias de Alvarado en España cuando Carlos V lo nombró Gobernador, Capitán y Adelantado de Guatemala. Francisca era descendiente de Beltrán de la Cueva, mayordomo de Enrique IV de Castilla y padre de Juana la Beltraneja. El matrimonio de Alvarado provocó la ruptura de relaciones con Hernán Cortés por no cumplir la promesa que le había hecho de contraer matrimonio con su prima Cecilia Vázquez. Francisca murió en 1529 afectada por unas extrañas fiebres al poco tiempo de llegar a América, donde desembarcó acompañada de veinte doncellas de familias de la nobleza y un equipaje valorado en 30.000 ducados que incluía brocados de oro y telas preciosas.

En 1536 Alvarado y Luisa Xicoténcatl se trasladaron con sus hijos a vivir a Santiago de los Caballeros, donde Luisa falleció ese mismo año. A pesar de la postura de la Iglesia católica, el obispo Francisco de Marroquín Hurtado ofició funerales y los restos de la princesa Tecuelhuetzin se depositaron en una capilla de la catedral de aquella ciudad.

Retrato de Beatriz de la Cueva de Alvarado. / Archivo G. de Indias

Tres años más tarde, en 1539, Alvarado se casó con Beatriz de la Cueva, hermana de su fallecida esposa Francisca, conocida como «La Sin Ventura» por su mala suerte al haber enviudado poco después de contraer aquel matrimonio (ella misma firmaba los documentos oficiales con este sobrenombre).

La muerte de Pedro de Alvarado se produjo después de que el 24 de junio de 1541 resultase herido de muerte, arrollado accidentalmente por el caballo de su escribano Baltasar de Montoya en la conocida como Guerra del Mixtón contra los indios chichimecas, durante una batalla que se libraba en Nueva Galicia, lo que hoy es el estado mexicano de Zacatecas. Murió pocos días después, el 4 de julio, y fue enterrado en la iglesia de Tiripetío, desde donde su hija Leonor Alvarado Xicoténcatl trasladó los restos a la cripta de la capilla de las Casas Reales de Santiago de los Caballeros para que reposaran al lado de los de su madre, una iniciativa que iba a tener un inesperado desenlace.

A la muerte del conquistador, el cabildo de Guatemala nombró a la viuda Beatriz como nueva gobernadora de todos los territorios bajo el mando de su marido «por convenir así al servicio de Dios Nuestro Señor y de S. M. y a la pacificación de los españoles y los naturales de esta gobernación». En Santiago de los Caballeros juró el cargo de gobernadora del reino de Guatemala, que comprendía Guatemala, Belice, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Algunos consideraban a Beatriz como una mujer manipuladora, amargada y poco atractiva, mientras otros la vieron como ejemplo de virtudes y esposa fiel a su marido. La ceremonia de su nombramiento sólo registró un voto negativo.

Fue la única mujer que ostentó un cargo político tan alto en la historia colonial de América

En todo caso fue la única mujer que ostentó un cargo político tan alto en la historia colonial de América antes de que aquellos territorios quedasen subordinados al Virreinato de Nueva España. Un cargo que sólo duró dos días, porque el 11 de septiembre de 1541, cuando se encontraba rezando ante la tumba de su marido con sus damas de compañía, un alud de lodo provocado por unas inundaciones que desbordaron el agua acumulada en el cráter del Volcán de Agua arrasó la capilla de las Casas Reales y gran parte de la ciudad, matando a más de seiscientos de sus habitantes, entre ellos a Beatriz, que fue enterrada, un vez reconstruido el monumento, en la misma cripta junto a las damas de compañía que fallecieron con ella.

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Curiosamente, durante aquellas inundaciones Beatriz estaba acompañada también por Leonor Xicoténcatl, la hija de Luisa, que rezaba también por su madre, enterrada en la misma capilla. Leonor sobrevivió a las inundaciones, agarrada a las ramas de un árbol, de donde fue rescatada al día siguiente. Poco después se casó con Francisco de la Cueva, hermano de Beatriz y de Francisca y heredero de todos sus cargos.