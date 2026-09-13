Lucía Gómez Teijeiro, doctora en Neurociencia: «La IA modifica nuestro pensamiento, ya no lo hacemos solos»

Su afán de conocimiento es tan intenso que bromea si no constituirá «alguna enfermedad específica». Necesita entender cada nuevo «misterio» que surge en su camino y así ha ido construyendo una carrera con raíces en la psicología hasta llegar a la neurociencia y a un campo interdisciplinar en el que intenta desentrañar cómo «piensan» los modelos de IA y aúna la tecnología con la filantropía.

En realidad, la «extraña trayectoria» de Lucía Gómez Teijeiro (Teo, 1989), actualmente profesora e investigadora en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna y en la de Ginebra, arranca antes, porque empezó Arquitectura en A Coruña. Una escuela que acabó abandonando porque sentía que aquel no era su lugar y tras un accidente de tráfico que le afectó a una mano y le impedía dibujar.

Siguiendo el consejo de una amiga se matriculó en Psicología en la USC y, durante la carrera, descubrió la ciencia gracias al profesor Blanco Rial, quien, en lugar de explicar el funcionamiento del cerebro en clase, animó a los alumnos a plantear hipótesis sobre ello. «Pasé varios días tratando de imaginármelo y ahí fue la primera semillita. Me dije a mí misma que necesitaba aquello en mi vida», comenta.

Aún así, Lucía mantenía su intención de dedicarse a la clínica y realizó prácticas en el gabinete vigués Karma –«Una experiencia genial», asegura–. Pero la recomendación de otro profesor para que se marchase al extranjero resultó premonitoria: «Me dijo algo polémico, que el sur de Europa acabará siendo el esclavo del norte. Aunque la razón por la que me fui fue emocional. Me cabreé muchísimo porque justo al acabar la licenciatura empezó a ser obligatorio cursar un máster para poder trabajar y decidí marcharme. Hice las maletas llorando y al final fue un regalo inmenso. Mi camino no ha sido tanto el de descubrir mi profesión, sino de descubrir quién soy».

Llegó a la Universidad de Ginebra en 2015 para cursar un máster en Neurociencia junto a Alexandre Dayer. «Fue como mi padre en la ciencia. Desgraciadamente ya no está entre nosotros pero me cambió la vida totalmente porque me aceptó con un currículo que incluía una experiencia laboral como clínica, repartidora en la churrería de mis padres, Los Tilos, empacadora o gestión de materiales. Me dijo que le gustaban los perfiles atípicos».

El programa era muy práctico y solo había un pequeño porcentaje de clases y exámenes, que siempre la aburrieron profundamente: «Ahora, con retrospectiva, me doy cuenta de que en Primaria ya me costaba mantener la atención. Yo hacía mis viajes mentales y pensaba en Egipto y en la historia. Y recuerdo días y días de estar castigada por la profesora mirando hacia la pared. Pero este máster era perfecto. Había que hacer cosas, investigar».

Su trabajo final iba a centrarse en los aspectos comportamentales de la transmisión del trastorno bipolar de madres a hijos, pero entonces descubrió que el proyecto de Dayer también abordaba el ADN y acabó estudiando la diversidad de interneuronas en el córtex cerebral en relación al código genético.

Y durante el doctorado ya entró de lleno en la bioinformática y la inteligencia artificial aplicadas a esta diversidad genética. «Coincidió con el momento en el que el ser humano dispuso por primera vez de una tecnología para secuenciar el ARN de células únicas, lo que después haría posible la vacuna del covid. Y cuando se produjo el boom de la IA unos años después yo ya tenía toda esta experiencia. Tuve muchísima suerte», reconoce.

Mientras realizaba el doctorado también realizó un curso de neurofinanzas para desconectar de tanto ordenador y microscopio y profundizó en la forma en la que las personas tomamos decisiones que afectan a nuestra economía.

«Luego aparecieron los modelos de lenguaje de IA y ahora trato de entender cómo representan el mundo y toman decisiones. Nuestro cerebro sabe si queremos café o té antes de que nosotros seamos conscientes de ello y lo verbalicemos. Pero todavía ignoramos cómo tomamos esas decisiones, las financieras o de amor. Y con estos modelos que hemos creado pasa algo parecido», explica.

Impartiendo una charla a profesionales de la filantropía sobre nuevas tendencias en IA. / FDV

Lucía admite sorprenderse cada día ante su capacidad y, de forma similar a los modelos de Open IA que este verano se escaparon y hackearon la plataforma Hugging Face, relata uno de los experimentos realizados hace solo unas semanas con un alumno: «Recientemente se ha mapeado la red neuronal de nuestro cerebro implicada en la aritmética y tratamos de enseñar a GPT-2 a hacer operaciones. Ni siquiera los modelos más avanzados son capaces de aprender matemáticas, pero resulta que éste nos engañó y consiguió realizar todas las ecuaciones correctamente pero burlando el sistema. Se rio de nosotros».

La posibilidad de que la IA acabe por convertirse en una amenaza para la humanidad parece cada vez más cercana, pero ella es optimista: «No creo que nos llegue a controlar. Espero que no seamos tan tontos de tener que llegar a un escenario apocalíptico en el que se nos escape una IA capaz de autorreplicarse y tengamos que apagar toda internet para poder pararla».

En Mont Salève, cerca de Ginebra. / FDV

Con el fin de evitar llegar a esa situación crítica, cada vez más investigadores como ella tratan de entender cómo «piensan» los modelos: «El principal problema es este desconocimiento. Una de las personas que más sigo es Sander Dielemar, de Google DeepMind, que recientemente ha dicho que en los próximos años se va a centrar en el razonamiento, porque muchas veces ya se ven signos de que hacen cosas raras, y en el output».

Uno de los proyectos más recientes de Lucía, inspirado en la física cuántica, trata de dilucidar cómo los modelos cambian su perspectiva en función de la complejidad, el momento o el entrenamiento. «También me interesa mucho cómo la IA ha modificado nuestro pensamiento. Ya no pensamos solos», reflexiona.

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Además de seguir alimentando su hambre de conocimiento, Lucía se enriquece culturalmente en el ambiente de Ginebra: «Conozco a gente de todo el mundo. Es muy recomendable para darse cuenta de la diversidad del mundo y ver cómo todos se aceptan».