Biografía
Estanislao Fernández de la Cigoña, mariño terra adentro
Retrato do polígrafo que cartografou unha Galicia inédita
Hai persoas que constrúen unha obra; outras, unha vida. E logo está Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez, que fixo ambas cousas ao mesmo tempo, levantando unha cartografía sentimental e científica de Galicia ao longo de máis de medio século. Mariño mercante de profesión, tamén exerceu como naturalista, editor, etnógrafo, explorador de covas, cronista de illas, rastrexador de campás e investigador incansable, De la Cigoña é un polígrafo autodidacta que decidiu dedicar a súa existencia a mirar o país con ollos novos e a deixar constancia escrita de todo aquilo que coñeceu.
Nado en Vigo en 1941, fillo da aristócrata Josefina Núñez Saavedra e do xornalista Fabricio Fernández Serra, Estanislao medrou nun ambiente onde convivían a tradición familiar, a curiosidade intelectual e a memoria dun país ferido pola Guerra Civil. O seu avó, Estanislao Núñez Barrios, fora asasinado en Lavadores en 1936, un episodio que marcou a historia familiar e que, dalgún modo, alimentou a súa pulsión por documentar, preservar e comprender o pasado.
A súa primeira vida foi o mar. Licénciase na Facultade de Náutica de Barcelona en 1969 e embarca como mariño mercante, navegando durante once meses ao ano por océanos e portos que espertan nel unha curiosidade sen límites. Pero en 1975 decide baixar a terra firme: casa, forma familia e inicia unha segunda vida dedicada á exploración cultural e natural de Galicia. Ese tránsito –do océano á terra, da navegación á investigación– é a metáfora perfecta da súa obra: un home que, sen abandonar o espírito aventureiro, decide poñer o foco no territorio que o viu nacer.
Para editar os seus traballos crea a Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, unha pequena editorial artesanal que lle permite publicar con liberdade e sen intermediarios. A partir de aí, comeza unha carreira frenética que o levará a asinar máis de 76 títulos únicos e a participar noutros seis, segundo o catálogo da Biblioteca Nacional de España.
As illas, o mar e a fauna
A década dos oitenta e noventa é decisiva. En 1986 publica unha monografía sobre as Illas Cíes, onde combina historia natural, ecoloxía e divulgación. Tres anos despois fai o mesmo con Ons e Sálvora, e en 1991 amplía o foco co libro Illas de Galicia, unha guía apaixonada que percorre os pequenos paraísos insulares da costa galega. Ese mesmo ano cruza a fronteira para estudar as Berlengas, as illas portuguesas de Peniche, demostrando que a súa curiosidade non coñece límites administrativos.
A fauna mariña e terrestre ocupa boa parte da súa obra: aves, cetáceos, crustáceos, peixes, mamíferos… Desde Viaxeiras da auga (1989) ata Fauna das augas galegas (1999), pasando por Tralos paíños da terra galega (1993), Aves da bisbarra de Vigo (1994) ou Aves do mar de Galicia (1996), De la Cigoña constrúe un inventario vivo da biodiversidade galega. Outras, como Fauna galega para nenos galegos (2000), teñen unha clara vocación pedagóxica. Moitas destas obras destacan por supoñer unha aproximación sistemática á catalogación e divulgación de determinados aspectos da fauna e do patrimonio natural do país.
A súa vida está chea de episodios que parecen sacados dunha novela de aventuras. Documentando As covas de Galicia (1995), queda sen lanternas na Pala de Cubelas, na Serra da Enciña da Lastra, e sofre síntomas de hipotermia ata que uns expedicionarios o rescatan. Investigando aves mariñas en Fisterra, cae ao mar xunto ao seu compañeiro José Manuel Oujo e é salvado por uns mariñeiros. Son historias que revelan a intensidade coa que viviu cada proxecto.
Cruceiros, almiñas e patrimonio etnográfico
Se a natureza é unha das súas grandes paixóns, o patrimonio cultural é a outra. A partir de 1990 comeza a publicar traballos sobre cruces mariñas, cruceiros, almiñas, petos de ánimas, epitafios, campás, chozos e arquitectura tradicional. É un labor monumental de documentación do patrimonio popular galego, que nalgúns aspectos enlaza coa tradición de investigación desenvolvida por autores como Castelao ou Laredo Verdejo. Estanislao percorreu parroquia a parroquia e concello a concello para documentar pezas da relixiosidade popular que, sen el, moitas veces pasarían desapercibidas.
Os seus libros sobre cruceiros e almiñas son hoxe ferramentas de considerable interese para historiadores da arte, restauradores e mestres canteiros. Grazas a el, moitos concellos e moitos alcaldes descubriron que posuían xoias patrimoniais que merecían protección. A súa obra é, en boa medida, un acto de salvagarda cultural.
En 2001 publica, xunto con Castro Castaño, un estudo de máis de 300 páxinas sobre os santeiros de Chave, en Lousame. Ese mesmo ano asina Buscando a González atopámonos con Gómez, e dous traballos sobre cruceiros xubilares. En 2003 dedica un libro ao Pazo de Castrelos, e en 2005 publica a biografía do beato Sebastián de Aparicio, o relixioso da Gudiña que fixo fortuna en América.
Tamén explora o mundo das lagaretas castrexo-romanas, das pedras e augas namoradeiras, dos esmoleiros, dos petos de ánimas, dos epitafios e das campás. En 2013 publica Cerviño contra Cerviño, sobre os escultores Xosé e Ignacio Cerviño, e en 2018 escribe un libro de encargo: Pasión por Puenteareas, un retrato do ex-alcalde José Castro Álvarez.
Nos últimos anos, De la Cigoña abriu un novo campo de estudo: os reloxos monumentais
Nos últimos anos, De la Cigoña abriu un novo campo de estudo: os reloxos monumentais. En 2021 publica El reloj que tú camelas, dedicado aos reloxos do Concello de Mondariz, e edita dous libros sobre os reloxos de Areas e Guláns (Ponteareas), escritos polo desaparecido mestre reloxeiro José Higinio Suárez Garra (Secho). En 2022 asina con el Reloxos monumentais, de sol e campás do Concello de Covelo.
Na actualidade traballa, xunto ao camariñán Xosé Troiano, no Inventario dos campaneiros de Galicia, onde xa catalogou 4.000 campás e 350 campaneiros fundidores. É un proxecto de enorme valor patrimonial que verá a luz proximamente.
A obra de Estanislao é tan vasta que resulta difícil encadrala nunha disciplina. É naturalista, etnógrafo, divulgador, explorador, editor e cronista. Pero, sobre todo, é un humanista contemporáneo, un investigador independente que percorreu Galicia cunha curiosidade infinita e unha vontade férrea de compartir o que aprendía.
En 2005 recibe a Medalla de Galicia, e en 2011 o Premio Cumes do Suído da Cultura. Tamén foi recoñecido polo Concello de Covelo, o Ateneo Viquingo de Catoira e, en 2025, pola Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego, Apatrigal. Son homenaxes que recoñecen unha vida dedicada á cultura, á natureza e á memoria.
O seu estilo é híbrido: combina ciencia e hemeroteca, observación e emoción, rigor e intuición. Como o Padre Sarmiento, non entende de fronteiras entre disciplinas. Para el, unha cova é ao mesmo tempo xeoloxía, lenda e paisaxe; unha illa é historia, botánica e mito; unha campá é técnica, música e símbolo.
Outra das virtudes de Fernández de la Cigoña Núñez é a súa oratoria, que posúe unha musicalidade natural: fala cunha dicción refinada, precisa, envolvente, pero nunca elitista nin engolada. A súa voz, cálida e pausada, atrapa calquera auditorio porque combina erudición e proximidade, convertendo cada intervención nun relato vivo que esperta no auditorio curiosidade e emoción.
A humildade é outra das súas virtudes. Con frecuencia asegura que goza inmenso lendo e escoitando a quen o superou como investigador. É o caso de Anxo Coia, un estudoso do Morrazo que afondou na identidade de Ignacio Cerviño, autor do Cruceiro do Hío.
Un legado para a Galicia do futuro
Fernández de la Cigoña é, en esencia, un nómade da cultura galega. Un home que percorreu camiños terreiros e acuáticos na procura de illas, paxaros, peixes, meteoritos, covas, furnas, reloxos, epitafios, chozos da serra e cruceiros. Un investigador que decidiu mirar Galicia con ollos curiosos e deixar constancia escrita de todo aquilo que descubría. O seu legado é inmenso: unha obra que preserva saberes, paisaxes, historias e símbolos que, sen el, poderían desaparecer sen seren documentados. As súas páxinas son un reflexo dunha terra viva, imprevisible e rica en significados. Un convite a mirar de novo o que nos rodea e a descubrir, como el, que cada pedra, cada ave e cada campá conta unha historia.
O inxente legado documental deste mariño terra adentro merece ser dixitalizado na súa totalidade polo Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo Galego ou o Arquivo de Galicia, para que os seus textos e fotografías orixinais, que documentaron unha Galicia inédita, permanezan no tempo a disposición do país e das persoas investigadoras.
E por iso, hoxe, cando Galicia busca novas formas de narrarse a si mesma, a figura de Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez emerxe como unha voz valiosa: un explorador da memoria, un cartógrafo da natureza e un cronista da alma popular do país ao que lle debemos máis do que pensamos.
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