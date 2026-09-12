El primer descenso completo del Miño, una aventura juvenil y un hito nunca repetido

Fue el primer descenso completo del Miño, y, probablemente, el único que se ha realizado. Después de meses de preparativos, el 20 de junio de 1985, cinco jóvenes del Baixo Miño de entre 21 y 24 años iniciaban en el Pedregal de Irimia (Meira, Lugo) la bajada del gran río gallego en dos canoas construidas por ellos mismos. Habían fantaseado con explorar el nacimiento del mayor curso de agua de Galicia: «¿Por qué no vamos a ver dónde nace?». Su curiosidad fue la espoleta para una aventura pionera que seguramente nunca ha sido repetida, por la dificultad de superar cinco embalses y los peligrosos rápidos del tramo de Arbo-Melgaço.

«Solíamos decir que teníamos el 33% de preparación, el 33% de atrevimiento, por ser jóvenes, y el 33% de suerte. Sin embargo, tras ver las fotografías de aquella aventura, nos dijeron que de suerte tuvimos bastante más que el 33%», ironiza el periodista Rafael Cid, veterano de Televisión Española en Galicia y uno de los integrantes de aquella expedición, que se relata en la exposición itinerante titulada «O río que nos move. En canoa polos 317 km do Pai Miño».

Dos de los aventureros recuperan una canoa caída en el descenso. | // CARLOS CARRERA

La muestra, que ahora se puede visitar en Tui, se compone de un centenar de fotografías y pretende ofrecer, según sus organizadores, «una reflexión colectiva sobre el estado del Miño, su valor natural y cultural y como símbolo de identidad para dos pueblos hermanos que deben profundizar su conocimiento mutuo y seguir fortaleciendo sus lazos». El tramo fronterizo con Portugal, de 77 kilómetros, posee un valor cultural e histórico incuestionable: se trata de la primera frontera de Europa, marcada en el río Miño cuando se separaron Galicia y Portugal en el siglo XII.

La exposición itinerante, que recorre ocho importantes municipios del Miño, comenzó en abril en Meira, cuna del río, y continuó en Lugo, Portomarín y O Rosal. Este mes de septiembre está en Tui (hasta el miércoles 23, en el Edificio Francisco Sánchez, antigua Área Panorámica) y luego seguirá por Ourense y Castrelo de Miño, para finalizar en A Guarda, donde desemboca el río.

Los cinco protagonistas de esta aventura, Carlos Carrera (autor de las fotografías), Xurxo Estévez, Juanjo Otero, Santos González y Rafa Cid, no solo protagonizaron una gran aventura juvenil: adquirieron un compromiso de defensa y divulgación del Miño que continúa en pie 41 años después. Tres de ellos, Rafa Cid, Carlos Carrera y Xurxo Estévez, recuerdan de forma vívida algunas anécdotas de aquellos diez días en los que remaban una media de diez horas diarias, dormían en tiendas de campaña y compraban sus víveres en las tiendas locales.

Sin equipo de apoyo

Lo llevaban todo a bordo de las canoas, ya que carecían de equipos de apoyo. Aunque planificaron el descenso en lo posible, las limitaciones en los materiales y en la información disponible eran muy importantes. «No éramos unos alocados, estaba todo muy medido –relata a FARO Rafa Cid–, pero no llevábamos cascos. Estuvo a punto de caerme una canoa en la cabeza... Portábamos una bolsa hermética donde metíamos la documentación, el dinero y una cámara de fotos. Antes, conseguir una bolsa hermética, que no sé en qué sitio compramos, era un trabajo tremendo y salía muy caro. Ahora vas al Decathlon y te compras todo tipo de cacharros que no usarás nunca».

Arriba, Juanjo Otero (iz.) y Xurxo Estévez. Abajo, desde la izda., Santos González, Rafa Cid, Carlos Carrera, Juanjo Otero y Xurxo Estévez. | // CARLOS CARRERA

¿De quién partió la idea? «Yo estudiaba fuera y me escribía con Carlos [Carrera]. Él me contaba que quería descender el río Miño desde donde nace hasta su desembocadura. Todo partió de un sueño o una idea que él tuvo con 12 años», cuenta el periodista.

Así lo recuerda Carrera: «A los 12 años, mi padre compró una gamela bayonesa y la teníamos en el río Tamuxe. Empezamos a navegar en barco por toda la desembocadura, de la zona de As Eiras para abajo. Veíamos aquel curso tan ancho y decíamos: ‘¿De dónde viene este río?’. Teníamos que conocer su nacimiento. Después de la mili, compré los planos de unas canoas canadienses en una librería náutica de Madrid. Ahora todo lo encuentras de inmediato en internet, pero de aquella tenías que saber dónde buscar, era más complicado. Para mí fue un sueño convertido en realidad. Y para los cinco que fuimos, una experiencia que nos marcó para toda la vida», asegura.

Al llegar al nacimiento del Miño, descubrieron con sorpresa que el río no nacía en la laguna de Fonmiñá, sino en el Pedregal de Irimia. «A mí me alucinó ver aquella morrena periglacial, todas aquellas piedras y el río naciendo allí debajo –continúa Carlos Carrera, entrevistado por la Radio Municipal de Tui–. A partir de ahí, al principio el descenso fue muy duro. Pero lo más alucinante es que a cada paso que dabas, todo era nuevo. Era como estar metido en una película donde cada instante descubrías algo que no habías visto antes. La geografía va cambiando según vas bajando».

Xurxo Estévez, que también se crio junto al río –es natural de As Eiras, el primer pueblo de O Rosal limítrofe con Tomiño–, cuenta cómo se unió a esta aventura: «Yo conocía a Carlos del colegio en O Rosal; hacía tiempo que no nos veíamos (yo tenía 22 años y él 23) y un día nos encontramos por casualidad en una fiesta en A Gándara. Me comentó que estaba construyendo una canoa. Como yo era carpintero, me dijo: ‘Pásate por casa, a ver si me echas una mano’. Fui encantado a su casa, donde tenía el inicio de lo que hoy es su empresa, Polirrós. Estaba construyendo la canoa con costillas de madera de roble. Había que entablarla, porque de aquella el poliéster aún no se conocía ni se trabajaba tanto. Hicimos una prueba en el río Tamuxe y navegaba estupendamente. Como éramos seis compañeros y una embarcación de tres no nos llegaba, Carlos y su hermano Suso –que al final no pudo ir– decidieron construir una segunda canoa, esta vez entera de poliéster. Esos fueron los primeros trabajos relacionados con lo que acabó siendo su empresa, que hoy es grandísima», explica Xurxo Estévez.

Como cuenta Estévez, el hermano de Carlos Carrera, Suso, que era el ideólogo y «mecenas» de esta aventura, no pudo participar en ella: unos días antes de salir le llamaron de su empresa naviera para incorporarse inmediatamente. «Fue un disgusto tremendo. Hicimos el descenso entre cinco: en una embarcación iban dos y en la otra se iban turnando las dotaciones entre dos y tres», agrega Xurxo Estévez.

Por extraño que parezca a estas alturas del siglo XXI, los intrépidos jóvenes apenas encontraron oposición en sus progenitores. «En el círculo más próximo de mi familia entendieron que era una de las tantas cosas que hacía –explica Rafa Cid–. Tres años antes nos habíamos ido a dedo a Noruega con el hermano de Carlos. La cabeza nos hervía de forma distinta y nos gustaba la aventura, aunque, eso sí, con preparación. Yo era el mayor de todos, tenía 24 años, aunque no el más responsable ni el más preparado».

«La época era totalmente diferente –apunta Carlos Carrera–. Las familias eran numerosas y los padres no tenían tanto tiempo para estar encima de los hijos. Éramos una generación muy libre y nos dejaban hacer, siempre que te lo montaras por tu cuenta y no costara mucho dinero. Los recursos los puso mi hermano Suso, que ya había acabado la carrera y estaba embarcado. Viéndolo con distancia, a mis hijos igual no los dejaba ir así, a tumba abierta, porque fuimos totalmente autónomos. Tuvimos accidentes y mucha suerte, pero pudo haber sido un problema gravísimo. Estabas en medio de la nada, sin teléfono para llamar si pasaba algo grave», recuerda.

Cid cuenta, por su parte, que no llamó nunca a casa en esos 10 días y que «nadie se preocupó, porque no existía esa necesidad de estar monitorizados constantemente».

Accidentes

Respecto a los accidentes, Cid destaca la zona próxima a Tui, desde el embalse de Frieira (Crecente) hasta Salvaterra, con los rápidos de Arbo y las pesqueiras. «Lo que nos pasó allí fue tremendo, por eso otras expediciones no pasaron por ahí –dice–. Cuando llegamos a Frieira, la última presa, bajamos las canoas y embarcamos en la desembocadura del río Troncoso. Allí el Miño pasa a ser un río rápido, con remolinos, muchas pesqueiras, rocas y fuertes corrientes –apunta Xurxo Estévez–. Empezamos a navegar con ciertos problemas de equilibrio. En algún caneiro o pesqueira volcamos, pero salíamos a la orilla, vaciábamos la embarcación y continuábamos. Al llegar a algunas pesqueiras de Arbo, donde el río se estrecha y hay muchas piedras, bajábamos y pasábamos a pulso las canoas, que pesaban 120 kilos cada una, por los caneiros. Conseguimos llegar ese día de Frieira a Arbo. Dos canoas canadienses son complicadas de manejar: embarcan agua cuando una ola supera la proa y te desequilibran. Al llegar a Arbo tuvimos que parar porque había una cascada tremenda. Estuvimos a punto de caernos por ella, pero remontamos hasta la orilla portuguesa. Como en las casas no había teléfono, yo llamaba a una tía de Tabagón para que le diera el recado a mi familia de que estaba vivo», rememora.

EL PRIMER DESCENSO COMPLETO DEL MIÑO, UNA AVENTURA JUVENIL Y UN HITO NUNCA REPETIDO

El sábado 29 de junio por la mañana, al comenzar la etapa en Arbo, el río había subido dos metros por una suelta de generación eléctrica y bajaba a tope de caudal. Los cinco jóvenes montaron en las canoas y navegaron río abajo a toda velocidad. «Rafa y los que iban delante se atascaron en el caneiro de una Pesqueira –relata Xurxo Estévez–. Los que íbamos detrás, para esquivarlos, nos metimos hacia el medio del río. Una ola nos hizo chocar contra un peñasco descomunal y salimos proyectados al agua. La proa de la canoa quedó reventada. Como llevábamos material de repuesto, la reparamos allí mismo. Donde empieza la bajada en el embalse de Frieira hay un peto de ánimas, y ya allí nos habíamos encomendado para lo que viniera. Tras el batacazo en Arbo y la reparación, continuamos y llegamos a Tui ese día. Esa noche acampamos en la parte portuguesa, en Valença; dormimos en el extranjero sin que nos pidieran la documentación».

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Pese a todos los peligros y dificultades, Rafa Cid, Carlos Carrera y Xurxo Estévez coinciden en que fue una experiencia maravillosa que realizarían de nuevo si pudieran. Quizá no puedan repetir la aventura, pero su compromiso con el territorio y el medio ambiente sigue igual de vigente 41 años después.