Tomás Abeigón, el gallego historiador del músculo

Hay personas que levantan peso para exhibir músculo y otras que lo hacen para ganar trofeos. Tomás Abeigón (Pontevedra, 12 de febrero de 1969) lleva más de medio siglo haciéndolo por una razón mucho más trascendental: para entender la condición humana. Licenciado en INEF por la Universidad de Vigo, Campeón de España de Fisicoculturismo Natural en 1996 y presidente de la federación NABBA España desde hace un cuarto de siglo, Abeigón ha transformado las barras y los discos de hierro en herramientas para forjar el carácter.

Su pasión por las pesas no nació en un gimnasio moderno, sino en el Pabellón Municipal y el Estadio de la Juventud de su Pontevedra natal. De niño, mientras otros jugaban al fútbol, él se fascinaba con las mancuernas cuadradas de madera que mandó construir su abuelo Valentín –su gran referente inspirador– junto a la lectura del manual «Régimen y ejercicio», de Marcel Rouet. A los seis años, el pequeño Tomás ya levantaba aquellas rudimentarias herramientas «con dos dedos». Un desafortunado intento infantil por levantar una barra cargada le dejó una marca imborrable en el pecho, pero la huella invisible fue aún más profunda: la fascinación por la fuerza ya nunca le abandonaría.

A los 18 años, cuando en España el culturismo era una disciplina plagada de mitos, ya había obtenido la titulación de entrenador nacional. Mientras la mayoría perseguía resultados inmediatos, él buscaba respuestas en la ciencia y en la literatura deportiva. En 1996 demostró en Valencia que se podía llegar a lo más alto de forma limpia, coronándose Campeón de España de Fisicoculturismo Natural sin recurrir a sustancias dopantes, reivindicando que el verdadero rival es uno mismo y que este deporte nació para celebrar la biología, no la química. «Un culturista no deja de serlo al salir del gimnasio. Cada comida, cada hora de sueño, cada decisión forma parte del entrenamiento», sostiene.

De niño, con pesas de madera. / FDV

Investigador de la historia del deporte

Más allá de su faceta como atleta, juez internacional y dirigente –fue elegido en 2001 presidente de NABBA España y desde entonces ha sido reelegido por unanimidad cada cuatro años–, Abeigón es un auténtico arqueólogo de la memoria deportiva. Posee un archivo histórico único y una completa colección de libros, aparatos antiguos y testimonios de las grandes leyendas del certamen Mr. Universo, cita a la que acude fielmente en Inglaterra desde 1998. «Siempre me han fascinado las personas con historias. Eso es lo que he perseguido: tener historias que contar y no cosas que mostrar», asegura.

Su curiosidad investigadora ha sacado a la luz episodios insólitos. Demostró cómo un paisano pontevedrés, José Diéguez, logró embarcar como polizón en el Titanic gracias a su formidable corpulencia, trabajando durante la travesía hasta sobrevivir al trágico hundimiento de 1912. También rescató la frustrada historia de amor entre la célebre artista gallega La Bella Otero y el legendario forzudo Eugen Sandow; desveló la devoción secreta del Premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal por la cultura física, y desempolvó la biografía de Juan Ferrero, el español que fue primer Mister Universo profesional de la historia en 1952.

Presentando su investigación sobre La Bella Otero, en el Museo da Historia de Valga. / Iñaki Abella

De Samaranch a la broma con «La Masa»

A lo largo de sus viajes y décadas de dedicación, Abeigón ha acumulado vivencias con personalidades de todos los ámbitos. Mantuvo una relación de amistad con Juan Antonio Samaranch, histórico presidente del Comité Olímpico Internacional, y compartió confidencias con figuras legendarias del cine y del deporte como Reg Park, mentor de Schwarzenegger y el célebre Hércules de la gran pantalla.

Entre sus muchas anécdotas destaca la primera vez que coincidió con el monumental actor y culturista Lou Ferrigno, intérprete de la serie de televisión «El increíble Hulk», alias «la Masa». Tras conocer en persona al coloso americano, Abeigón solía comentar con guasa y fina ironía gallega que se había llevado una enorme decepción: en la vida real, «el hombre no era verde».

Abeigón contempla con satisfacción cómo la ciencia médica ha terminado dando la razón a lo que los pesistas intuían hace décadas: el entrenamiento de fuerza favorece la salud, la longevidad y la prevención de enfermedades. Sin embargo, lamenta que el culturismo competitivo haya perdido el prestigio social del que gozaba a mediados del siglo pasado.

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Para este sabio de la fuerza, en una época dominada por la prisa y la búsqueda de recompensas instantáneas, la mayor enseñanza del gimnasio es la paciencia. El músculo no se transforma de la noche a la mañana; exige perseverancia, hábitos diarios y una voluntad inquebrantable. «entrenar el cuerpo nunca ha significado dejar de entrenar la mente», defiende. Mens sana in corpore sano. Una máxima que sirve para el deporte, pero, sobre todo, para la vida.