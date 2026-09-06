Otras miradas a la tradición

Las piezas que hoy salen del torno de Patricia Soto comenzaron a gestarse cuando ella apenas tenía cinco o seis años. Fue en la escuela municipal de Nigrán, donde Emilia Guimeráns le enseñó los primeros secretos de la cerámica. A esa edad no podía imaginar que aquel contacto infantil con el barro acabaría decidiendo su camino, como sucedería después. Llamó a su obradoiro Gaia Cerámica y ahí perpetúa una labor alfarera que combina tradición y mirada contemporánea tanto en objetos funcionales como decorativos.

Tras estudiar fuera y graduarse en la Escuela de Diseño de Interiores de Valencia regresó a Galicia y se reencontró con aquella afición temprana que acabaría moldeando su vida. Se formó con maestros del oficio, perfeccionó técnicas y decidió dedicarse de lleno a la cerámica, fascinada por un material y unas posibilidades de creación «infinitas».

A Patricia le inspira profundamente «el folclore y la cerámica tradicional de distintas culturas, aunque reinterpretados desde una estética más limpia, donde las líneas sencillas, los colores y las texturas cobran más protagonismo». En ese camino pueden aparecer los colores y las formas de la cerámica portuguesa, así como la simplicidad y la funcionalidad del diseño Bauhaus. También encuentra referencias en el arte tradicional gallego y, en otros momentos, en propuestas más atrevidas como el movimiento Memphis. «Me interesa cómo la cerámica puede dar una nueva forma a piezas conocidas y llevarlas a un contexto actual», explica.

Ese enfoque también está ligado a una manera de trabajar más consciente, cuidando los materiales y los procesos. Por eso decidió volver a su lugar de origen y establecer allí su estudio. Desde Mañufe «desarrollo mis propias colecciones y también organizo clases y talleres, compartiendo el proceso con otras personas», refiere esta ceramista apasionada del torno. De allí salen jarras, cuencos, platos, juegos de té, mantequilleras, candelabros o fruteros concebidos para el uso cotidiano y realizados a mano, lo que les confiere una identidad única.

Noticias relacionadas

Las piezas de Gaia Cerámica –que cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, reconocimiento que certifica la calidad de su trabajo– llegan a cualquier punto de España, tanto desde la página web como mediante pequeños distribuidores y redes sociales. En la actualidad Patricia Soto se encuentra en un momento de producción, investigación y desarrollo de nuevas colecciones, especialmente de lámparas, «que verán la luz a final de año» y, como siempre está imaginando proyectos, «próximamente llevaré a cabo varios talleres y colaboraciones con otros artesanos de distintos sectores». Sus trabajos pueden verse en ceramicagaia.com.