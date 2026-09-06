De los bombardeos en Kiev a la paz viguesa

«Ocurren cosas horribles y se va a ir mucha gente de Ucrania. En estas dos últimas semanas me han llamado cuatro amigos para despedirse porque se van del país. Antes, la gente quería vivir, trabajar y salir adelante en Ucrania, pero ahora cada día hay menos ganas. Los rusos atacan más, hay mucha corrupción y la población ya no quiere ir a la guerra. La gente se pregunta: ‘¿Por qué tengo que ir a luchar? ¿Por el país? ¿O por la gente rica que se queda con el dinero y vive cómodamente?’. Trump dijo que en uno o dos meses lo arreglarían, pero ya han pasado años. A Ucrania le espera un lustro muy duro». Así resume Igor Chumak, ucraniano que pasó los veranos de su infancia en Vigo, su impresión ante el recrudecimiento de los bombardeos rusos sobre la población civil de su ciudad, Kiev, prácticamente carente de misiles interceptores. La corrupción en algunos sectores de su país, aunque es perseguida activamente, tampoco invita al optimismo de un ciudadano de 37 años que hasta ahora no ha combatido gracias a su condición de capellán militar. Sin embargo, esta prerrogativa no es indefinida, y si expirase podría ser enviado al frente, como miles de jóvenes de su país.

Chumak, que ha ofrecido su testimonio a FARO DE VIGO desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, ha pasado unos días de descanso en España junto a su esposa, Karolina, con la que contrajo matrimonio hace tres años. Visitaron Palma de Mallorca y se relajaron en la casa que tienen en Mos, cerca de Vigo, sus padres de acogida gallegos, Rosa Montenegro y Pedro Matas. Con ellos, Igor y su hermana menor, Inna, pasaron en Galicia los veranos de la infancia. Fue una época, después del desastre nuclear de Chernóbil (1986), en la que muchas familias españolas acogían a niños ucranianos. El pasado lunes regresaron a una ciudad de Kiev en la que decenas de civiles han muerto en las últimas semanas por los misiles y los drones rusos.

«La guerra ha cambiado: hay muchísimos drones en ambos bandos», apunta Chumak, que habla también de los ‘safaris humanos’ perpetrados por rusos con drones suicidas manejados a distancia (FPV). Entre ellos, los cometidos en Jersón contra un frutero, que sobrevivió, y una anciana que leía en su jardín, que murió. Dos de los crímenes de guerra diarios de las tropas rusas grabados en vídeo y difundidos en redes sociales. «Los rusos que manejan los drones vieron por la cámara que era solo un señor vendiendo fruta y una abuela, pero aun así fueron a matarlos», denuncia.

Igor Chumak, con un proyectil en un blindado ucraniano, hace dos años. / I. Ch.

Del liderazgo ucraniano en la guerra con drones es responsable en buena parte quien hasta hace poco ocupaba la cartera de Defensa, Mijailo Fédorov. Dejó el cargo de ministro tras surgir importantes discrepancias entre su visión de modernización tecnológica y la cúpula militar tradicional del ejército, heredera de la era soviética. La decisión de Zelenski provocó amplias protestas en el país. «Hemos perdido a una persona muy seria, muy buena, joven y con ideas nuevas sobre armamento. La gente está muy preocupada por la política actual en Ucrania –constata Chumak–. «Antes pensaba que todo saldría bien, que ganaríamos la guerra y saldríamos adelante, pero en el último medio año me he preocupado mucho por el futuro de mi país. Lo único que nos queda es pedir que Dios nos ayude».

La guerra hace estragos en la economía y paraliza la inversión. «Los rusos están destruyendo almacenes y negocios. Las casas no se compran y la gente vende sus empresas, pero nadie compra. Nadie quiere vivir en el país porque puedes levantar un negocio grande, con varias tiendas, y de repente todo amanece quemado y nadie te indemniza. Mucha gente está metiendo sus cosas en camiones para irse a la frontera, a Rumanía o a otros países, comprar terrenos allí y montar sus negocios fuera, porque en Ucrania ya no es posible», lamenta Igor Chumak.

Éxodo juvenil

Toda esta incertidumbre perjudica especialmente a la población joven. Muchos tratan de abandonar el país. «Se van porque a los 25 años te reclutan para la guerra. Antes podías no ir, pero ahora, al cumplir los 20 ya no puedes salir del país, es como una cárcel. Algunos jóvenes de 16, 17 o 18 años se van y sus madres se quedan preocupadísimas», cuenta el joven ucraniano, que dirige una empresa de construcción en Kiev. Parte de sus trabajadores jóvenes han huido del país. «Una madre escuchó el rumor de que el Gobierno iba a bajar la edad de reclutamiento a los 20 años y, en una semana, siete jóvenes cogieron la mochila y desaparecieron. Se fueron a Alemania, donde tenían conocidos, y ya están trabajando allí. Otros chicos del pueblo, al verlo, dijeron: ‘¿Podemos irnos nosotros también?’. Y así los jóvenes se van a Polonia, Alemania o España. En Ucrania solo se queda la gente mayor, a la que hay que pagar pensiones, y muchísimos soldados que vuelven del frente mutilados o con secuelas psicológicas severas», relata.

La empresa de construcción que dirige Igor levanta casas e instalaciones de entrenamiento para los soldados: «Hace dos semanas, los rusos capturaron a dos colombianos. Querían torturarlos para que revelaran dónde se alojaban los demás soldados. Por eso no podemos concentrar a cien personas en un mismo lugar de un pueblo, porque se ve desde un dron; hay que repartirse casa por casa para evitar que una sola bomba los mate a todos».

Además, Igor es capellán militar, y con feligreses de su iglesia salen una vez al mes, recogen ayuda humanitaria y viajan una semana al frente a ayudar a los soldados, hablar con ellos y rezar. «Por eso estoy exento de ir al frente por ahora. Pero si esta labor se acaba, no tendré permiso para librarme y tendré que ir a la guerra también», explica.

En cualquier caso, la muerte acecha también en los barrios residenciales de Kiev. Igor muestra fotos y vídeos tomados desde la ventana de su piso, en los que se ven enormes explosiones muy cerca de su edificio. «Los rusos han cambiado de táctica: como no pueden conquistar más terreno, están matando con bombas en Kiev. La moral de la gente cae cada mes porque mueren civiles y niños. Ayer mismo [por el 30 de agosto] murió una niña de solo dos meses. Una madre caminaba cerca del río, cayó una bomba en una casa y la metralla mató a la pequeña mientras estaba en el cochecito. Antes, si sonaba la alarma mientras dormías, podías bajar al refugio. Ahora escuchas las explosiones antes de que suene la alarma. No da tiempo a reaccionar porque los misiles vuelan muy rápido [misiles hipersónicos] y activan el motor justo al llegar al objetivo. Y también están los drones».

Explosión vista desde la ventana del piso de Chumak, el julio pasado. / I. Ch.

Tampoco contribuyen precisamente a la moral de la población los casos de corrupción: «He visto en la prensa ucraniana que hay gente encargada de reclutar hombres para la guerra que, si les pagas 10.000 euros, te dejan marchar. Eso es corrupción pura», denuncia Igor Chumak, que resalta, sin embargo, la diferencia radical entre Ucrania y Rusia ante esta lacra: «En Ucrania, si ves corrupción, puedes llamar a la policía; el Gobierno ucraniano tiene cierto temor a la reacción de la gente, y eso es bueno. En Rusia no tienen miedo de nada: la policía golpea a quien protesta y la gente prefiere callarse. No hay libertad. Yo en mi país me siento tranquilo en ese aspecto; no tengo miedo de que me llamen a casa por haber dicho en España que en Ucrania hay corrupción, porque es la realidad que veo en las noticias», precisa.

Dos formas de hacer la guerra

También hay un mundo entre la forma de hacer la guerra de Rusia y la de Ucrania. El régimen de Putin recluta sus soldados en pueblos pequeños, donde la población no puede protestar, y evita hacerlo en ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo. Según algunas fuentes de inteligencia, la esperanza de vida de un soldado ruso que llega al frente no llega a una hora. Las ofensivas ucranianas difieren de esa tristemente célebre picadora de carne rusa: «Ahora en Ucrania hay muchos generales jóvenes, de 30 o 35 años, que piensan de otra manera. No son como los mandos de 70 u 80 años de antes, que mandaban a la gente al ataque sin importarles las bajas. Ahora se piensa más y muchos mandos ucranianos defienden que hay que cuidar la vida de cada soldado. En el bando ruso, en cambio, cogen a grupos de 10 o 15 personas y los mandan atacar sin importar que haya minas o drones, ni cuántos mueran, solo para poner la bandera rusa en un pueblo pequeño. Si muere un pelotón, mandan a otro, porque Rusia tiene gente de sobra», señala Igor Chumak. Él fue uno de los primeros ucranianos en presenciar, en abril de 2022, las terribles consecuencias de la masacre de Bucha, uno de los crímenes de guerra rusos más atroces y mejor documentados, y realizó labores de rescate tras la destrucción por las fuerzas rusas de la presa de Nueva Kajovka, que provocó una de las mayores catástrofes de la guerra (junio de 2023).

Rusia ha utilizado a miles de soldados norcoreanos como tropas de combate, mientras que los soldados extranjeros que luchan con el Ejército ucraniano lo hacen por dinero, por sus ideales de libertad o una suma de ambos motivos. Igor Chumak, que ha conocido algunos combatientes procedentes de México, Cuba y Colombia, elogia a quienes considera mucho más que simples mercenarios. «Los colombianos saben combatir muy bien, porque muchos vienen de luchar contra el narcotráfico o han sido policías en su país. Un amigo mío, que es un héroe de guerra condecorado por Zelenski, me contó que estaban atrapados en un combate durísimo, y quien más les ayudó fue un colombiano que lo salvó a él y a otro compañero cogiéndolos del brazo. También había una mujer de Colombia peleando duro en ese mismo punto», destaca.

Pese al recrudecimiento de la guerra, Igor Chumak no pierde la esperanza, fundamentada en buena medida por su fe. «Rezo y siento que Dios me cuida; tengo trabajo, alimento, y puedo venir a visitar a Rosa y a Pedro todos los años, algo que otros no pueden hacer», valora. Y considera que la guerra no puede detener la vida de la población, especialmente de los jóvenes: «Hay que seguir viviendo. Me casé durante la guerra y emprendí un nuevo trabajo en pleno conflicto. La guerra tampoco nos frena para tener hijos: si Dios nos manda uno o dos, bienvenido sea. Es verdad que ahora me da un poco de miedo volver por los ataques tan duros de estas últimas semanas, pero llevo casi cinco años viviendo así y confío en que Dios nos cuida», concluye.