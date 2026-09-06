El último viento de los grandes clásicos

Prólogo

Mucho antes de que el comité de regatas haga sonar la primera señal, la Copa del Rey Repsol ya ha comenzado.

Empieza en el silencio del puerto, cuando todavía la luz apenas dibuja las siluetas de los mástiles y la bahía de Mahón permanece inmóvil, como si quisiera alargar unos minutos más la calma antes de que todo despierte. A esa hora no hay público, ni embarcaciones de seguimiento, ni fotógrafos buscando el mejor encuadre. Solo se escucha el golpeteo suave de las drizas contra los palos, el rumor de una escoba sobre una cubierta recién lavada y el crujido de una madera que lleva más de un siglo enfrentándose al mar.

Es entonces cuando se comprende que esta regata empieza mucho antes de la línea de salida.

Los barcos todavía descansan amarrados, pero sobre ellos ya se trabaja con la misma concentración con la que otros preparan una pieza única de museo. Se revisan cabos, se tensan obenques, se ordenan velas y se comprueba hasta el último detalle con una naturalidad que solo da la experiencia. Nadie levanta la voz. No hace falta. Cada tripulación conoce su cometido y el puerto entero parece moverse al ritmo pausado de quienes han repetido esos gestos durante años.

Embarcaciones en la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, en Mahón. / Miguel de la Fuente

Hay algo que distingue a estas embarcaciones de cualquier otra competición. No representan únicamente una forma de navegar. Son parte de una memoria que continúa viva gracias a personas que han decidido conservarla. Cada barco guarda una historia irrepetible, pero también la de quienes lo restauran, lo mantienen y vuelven a hacerlo navegar temporada tras temporada. En un tiempo en el que casi todo se sustituye, ellos siguen apostando por reparar, restaurar y preservar.

Llegué a Mahón con la misma cámara que durante décadas me acompañó en guerras, terremotos y crisis humanitarias. Lugares donde la noticia nacía de la destrucción y donde el objetivo consistía en contar cómo el ser humano trataba de sobrevivir. Aquí el escenario era muy distinto. No había edificios derruidos ni columnas de humo. Había madera, lona, bronce, sal y viento. Pero, por encima de todo, había personas. Personas que dedicaban incontables horas a mantener vivo un patrimonio que podría haberse perdido hace mucho tiempo.

Miguel Ángel de la Fuente, durante la regata / Miguel de la Fuente

Fue entonces cuando comprendí que la verdadera historia de esta regata no estaba solo en el mar.

Estaba en el esfuerzo silencioso de quienes hacen posible que estos barcos sigan navegando un siglo después de haber sido construidos.

Y decidí contarla desde ahí.

No desde la clasificación.

No desde el vencedor.

Sino desde la vida que existe alrededor de cada maniobra, de cada amanecer y de cada regreso al puerto.

Porque las regatas terminan.

Los grandes clásicos, cuando alguien sigue cuidándolos, continúan escribiendo su historia.

Primera guardia: El puerto despierta

Hay un momento, cada mañana, en el que Mahón parece pertenecer únicamente a quienes viven el mar. Todavía no han llegado los visitantes. Las terrazas permanecen medio vacías y el puerto conserva esa calma que desaparece en cuanto el sol empieza a elevarse sobre la bocana. Es una hora de pasos tranquilos y conversaciones en voz baja, cuando la actividad comienza mucho antes de que nadie piense en la competición.

Los primeros en llegar son casi siempre los mismos. Algunos avanzan por los pantalanes con una taza de café en la mano. Otros lo hacen cargando bolsas de herramientas, cabos recién revisados o alguna pieza que durante la noche ha pasado por el taller. Hay quien se detiene unos segundos antes de subir a bordo, como si quisiera contemplar el barco desde fuera una vez más. Después cruza la pasarela con la naturalidad de quien entra en su propia casa.

En esas primeras horas todavía no existe la tensión de una salida. Lo que domina el ambiente es una concentración serena. Cada gesto responde a una rutina aprendida durante años. Una mano recorre una jarcia comprobando que todo trabaja con suavidad; otra limpia con un paño una pieza de bronce hasta devolverle el brillo. Alguien revisa una costura en la vela mientras, unos metros más allá, el patrón consulta por última vez el parte meteorológico. Nadie parece tener prisa y, sin embargo, todo ocurre exactamente cuando debe ocurrir.

Caminar por los pantalanes a esa hora es descubrir que estos barcos nunca están realmente solos. Aunque permanezcan inmóviles, transmiten la sensación de seguir vivos. La madera cruje con los pequeños movimientos del agua, los cabos se tensan y se destensan al compás de la marea, y las velas, todavía recogidas, esperan el momento de volver a llenarse de viento. Cada embarcación parece conservar el recuerdo de todos los mares que ha navegado.

Embarcaciones en la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, en Mahón. / Miguel de la Fuente

Es difícil no detenerse ante algunos detalles. La veta de una cubierta de teca desgastada por el tiempo. El brillo de un winche de bronce perfectamente pulido. Una bitácora que ha acompañado al barco durante generaciones. Son objetos que podrían ocupar una vitrina, pero aquí siguen cumpliendo exactamente la función para la que fueron creados. Esa es, quizá, la mayor diferencia entre un barco clásico y una pieza de museo: el primero continúa viviendo.

La conversación con las tripulaciones confirma esa impresión. Pocos hablan de ganar. Hablan del viento, de la corriente, del estado del aparejo o de la satisfacción de volver a navegar juntos un año más. Muchos llevan décadas compartiendo cubierta. Se conocen con una simple mirada. En plena maniobra apenas necesitan hablar; cada uno sabe cuál será el siguiente movimiento.

Mientras tanto, el puerto empieza a transformarse. Llegan las embarcaciones del comité de regatas, las lanchas de apoyo, los fotógrafos y los equipos de organización. El murmullo crece poco a poco, aunque sin romper nunca la armonía del lugar. Todo parece seguir un orden que no necesita explicaciones.

Para quien llega por primera vez, podría parecer el inicio de un acontecimiento deportivo. Para quienes regresan cada verano, es casi un reencuentro. Se saludan viejos amigos, se intercambian impresiones sobre la meteorología, se comenta la restauración de un barco o la incorporación de una nueva tripulación. La competición llegará dentro de unas horas. Ahora todavía hay tiempo para disfrutar de ese instante en el que todos comparten la misma ilusión.

Como fotógrafo, es imposible permanecer quieto. Las mejores imágenes no suelen aparecer cuando las velas están completamente desplegadas. Muchas veces nacen aquí, en estos minutos previos. En unas manos que atan un cabo con la precisión adquirida tras miles de maniobras. En el reflejo de un casco barnizado sobre el agua inmóvil del puerto. En una conversación interrumpida por una sonrisa. En un marinero que levanta la vista hacia el cielo buscando una respuesta que solo el viento puede darle.

La luz también participa en esa historia. A medida que el sol asciende, la madera cambia de color, el bronce comienza a reflejar destellos dorados y las velas blancas, todavía recogidas, parecen despertar junto con el puerto. Es una luz limpia, suave, perfecta para descubrir los pequeños detalles que, unas horas más tarde, quedarán ocultos por la intensidad de la regata.

Poco después empiezan a soltarse las primeras amarras.

El silencio deja paso al sonido de los motores auxiliares que conducen lentamente a los barcos hasta la salida de la dársena. Uno tras otro abandona el abrigo del puerto con la elegancia de quien no necesita llamar la atención para hacerse respetar. No hay prisas. Cada maniobra parece formar parte de una coreografía aprendida hace décadas.

Desde tierra, el espectáculo apenas acaba de empezar.

Desde el mar, la historia está a punto de escribir su primer capítulo.

Los grandes clásicos abandonando lentamente el puerto de Mahón al amanecer, con la luz dorada reflejándose sobre los cascos y las primeras velas preparadas para recibir el viento.

Segunda guardia: La bahía se pone en marcha

Desde mar abierto, Mahón adquiere otra dimensión. La ciudad se va alejando lentamente mientras la larga bocana del puerto queda atrás y el horizonte empieza a llenarse de siluetas que parecen surgir de otra época. Uno tras otro, los grandes clásicos abandonan la protección de la bahía para dirigirse hacia el campo de regatas. Navegan todavía con calma, ocupando su lugar como si cada uno conociera exactamente el papel que le corresponde en una representación repetida durante generaciones.

A bordo de la embarcación de prensa, la sensación es muy distinta a la que se vive desde tierra. Aquí todo sucede deprisa. No basta con seguir a los barcos; hay que anticiparse a ellos. El patrón de la neumática busca constantemente el mejor ángulo mientras el fotógrafo intenta adivinar dónde estará la siguiente maniobra. Una imagen dura apenas unos segundos. Si se pierde ese instante, no volverá a repetirse.

Poco a poco desaparece el sonido de los motores. Las velas comienzan a desplegarse con una cadencia casi ceremonial. Primero una, después otra, hasta que los paños blancos terminan por dibujar un paisaje que parece detenido en el tiempo. Es difícil creer que muchas de esas embarcaciones fueron construidas hace más de un siglo. Navegan con la misma elegancia con la que un día abandonaron los astilleros que les dieron origen.

La salida nunca es un momento de estridencias. No hay aceleraciones bruscas ni maniobras desesperadas. Todo ocurre con una precisión que solo se consigue después de muchas horas de mar. Las tripulaciones se desplazan por cubierta con rapidez, pero sin un solo movimiento innecesario. Cada cambio de posición está calculado. Cada cabo llega a las manos adecuadas. Cada orden encuentra una respuesta inmediata.

Desde la distancia, el espectador contempla un conjunto de velas avanzando sobre el agua. Desde cerca, la escena es completamente distinta. El esfuerzo físico es constante. Las manos trabajan sin descanso, las miradas se cruzan buscando una confirmación y el viento obliga a tomar decisiones que apenas duran unos segundos. La belleza de estos barcos nace precisamente de esa mezcla entre armonía y exigencia.

El fotógrafo aprende pronto que el viento tiene carácter. Puede regalar una luz extraordinaria o esconderla tras una nube en cuestión de minutos. Puede llenar una vela con suavidad o hacerla flamear de improviso. Obliga a cambiar el punto de vista, la velocidad de obturación y, muchas veces, incluso el barco al que se estaba siguiendo. En el mar no existe el plano previsto. Existe el plano que el viento permite.

Hay momentos en los que la bahía ofrece una imagen difícil de olvidar. Dos embarcaciones centenarias cruzándose a pocos metros de distancia. Las velas tensas, el casco escorando con elegancia y el agua deslizándose sobre la amura mientras el sol recorta cada detalle de la jarcia. Son escenas que duran apenas un instante, pero que resumen por sí solas la razón de ser de esta regata.

Sin embargo, lo que más llama la atención no son los barcos. Son las personas.

El patrón apenas aparta la vista del horizonte. Un tripulante permanece atento al movimiento de la escota. Otro observa el comportamiento del rival más próximo. Nadie parece actuar de manera individual. El barco funciona como un organismo en el que cada gesto tiene consecuencias para todos los demás. Esa coordinación silenciosa es, probablemente, una de las mayores lecciones que deja la navegación clásica.

Desde la lancha de prensa, cada aproximación exige el mismo respeto. No se trata solo de conseguir una buena fotografía. Hay que hacerlo sin interferir en la competición, sin alterar el rumbo de los participantes y sin romper la concentración de quienes están inmersos en la prueba. Es un equilibrio constante entre acercarse lo suficiente para contar la historia y mantenerse lo bastante lejos para no formar parte de ella.

A medida que avanza la mañana, la bahía se convierte en un escenario en continuo movimiento. Cambia la dirección del viento, cambia la luz y cambia la posición de los barcos. Lo único que permanece inalterable es la sensación de estar asistiendo a una forma de navegar que ha sobrevivido al paso del tiempo sin renunciar a su esencia.

Y es precisamente entonces cuando uno comprende que la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época no enfrenta únicamente embarcaciones. Reúne conocimientos transmitidos durante generaciones, técnicas que apenas han cambiado y una manera de entender la mar basada en el respeto, la paciencia y el trabajo en equipo.

Desde lejos puede parecer una competición.

Desde dentro, es mucho más que eso.

Es una tradición que continúa escribiéndose con cada virada, con cada maniobra y con cada jornada en la que el viento vuelve a llenar unas velas que se resisten a convertirse en historia.

Dos grandes clásicos cruzándose con las velas completamente abiertas, escorados por el viento, mientras la lancha de prensa encuentra el ángulo que resume toda la belleza de la navegación clásica.

Tercera guardia: Cuando el viento escribe la historia

Hay un momento en toda regata en el que deja de ser posible imponer la voluntad. Se pueden tomar decisiones acertadas, interpretar un cambio de presión o elegir una bordada con más intuición que certeza, pero, a partir de ahí, el mar recupera el mando. Es entonces cuando el viento comienza a escribir una historia distinta para cada barco.

Desde la lancha de prensa resulta fácil dejarse llevar por la espectacularidad de las imágenes. Las velas llenas, las proas cortando el agua y las escoras pronunciadas ofrecen fotografías de gran fuerza visual. Sin embargo, con el paso de las horas uno descubre que las mejores imágenes no siempre nacen en los momentos más espectaculares.

Uno de los veleros de la prueba, sobre el mar embravecido / Miguel de la Fuente

A veces aparecen en un gesto casi imperceptible.

En la mano de un patrón señalando un cambio de rumbo.

En la mirada de un proel esperando la orden para virar.

En el silencio que precede a una maniobra complicada.

O en la expresión de una tripulación que sabe que el viento acaba de cambiar y que toda la estrategia deberá replantearse en cuestión de segundos.

Es ahí donde la fotografía deja de buscar únicamente la belleza para empezar a contar una historia.

Cada barco reacciona de manera diferente. Los más ligeros parecen responder con rapidez al menor cambio de presión. Otros necesitan unos segundos más para recuperar velocidad. Los cascos antiguos se inclinan con una elegancia que solo da el equilibrio de un diseño nacido mucho antes de que existieran los ordenadores o los túneles de viento. No hay artificios. Solo arquitectura naval llevada a su máxima expresión.

Desde cubierta, las órdenes apenas superan el tono de una conversación. No hace falta gritar cuando todos conocen perfectamente su cometido. Cada maniobra es el resultado de una coordinación que se ha construido durante años de navegación compartida. Quien observa desde fuera percibe armonía. Quien participa sabe que esa armonía es fruto de cientos de horas de entrenamiento y de una confianza absoluta entre quienes comparten el mismo barco.

Fernando Pacheco y Kiko Sánchez Luna, capitán y trimador, respectívamente, de la goleta Altair (1931). / Miguel de la Fuente

El viento sigue cambiando.

La luz también.

Las nubes cruzan lentamente sobre Menorca y, durante unos minutos, la bahía parece transformarse. El azul intenso del mar se vuelve más oscuro. Las velas pierden brillo y los cascos adquieren una textura distinta. Después, casi sin avisar, el sol vuelve a abrirse paso y todo recupera el color. Para un fotógrafo, esos instantes son un regalo. La misma escena puede convertirse en dos fotografías completamente diferentes separadas apenas por unos minutos.

Con el paso de la jornada, la competición deja de ocupar el primer plano. Lo verdaderamente interesante es observar cómo conviven la tradición y la exigencia deportiva. Estos barcos nacieron para navegar, no para permanecer inmóviles en un museo. Cada jornada de regata demuestra que el patrimonio marítimo no se conserva únicamente restaurándolo. Se conserva utilizándolo con respeto, permitiendo que siga cumpliendo la función para la que fue concebido.

Quizá por eso la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época tiene un valor especial. No celebra únicamente la belleza de unas embarcaciones extraordinarias. Celebra el conocimiento de quienes las mantienen vivas. El trabajo paciente de carpinteros, calafates, veleros, mecánicos y marineros que, lejos de los focos, dedican buena parte de su vida a que estas cubiertas continúen navegando generación tras generación.

Mientras tanto, el viento sigue moviendo la historia sin hacer ruido.

No entiende de clasificaciones.

No distingue favoritos.

No sabe quién llega primero.

Solo recorre la bahía con la misma libertad con la que lo hizo hace cien años, cuando muchos de estos barcos comenzaron su vida en el mar.

Y quizá ahí resida la mayor enseñanza de esta regata.

Los vencedores ocuparán un lugar en las clasificaciones.

Pero quienes realmente vencen al paso del tiempo son aquellos que consiguen que un barco centenario vuelva a desplegar sus velas una temporada más.

Cuando la última maniobra del día termina y las proas ponen rumbo de nuevo hacia Mahón, el viento deja tras de sí algo más que una jornada de competición.

Deja la certeza de que algunas historias no necesitan inventarse.

Basta con saber mirarlas.

Un gran clásico escorado navegando en silencio bajo una luz cambiante, mientras la tripulación permanece concentrada en la maniobra y el horizonte de Menorca se dibuja al fondo.

El Chinook (1916), ganador en la categoría de Época Cangreja / Miguel de la Fuente

Cuarta guardia: El regreso del silencio

Las regatas tienen una curiosa forma de terminar. No concluyen cuando el último barco cruza la línea de llegada ni cuando el comité confirma las clasificaciones. Terminan mucho más tarde, cuando el puerto recupera lentamente el ritmo pausado con el que amaneció.

Desde el mar, Mahón vuelve a aparecer como un refugio tranquilo. Las velas empiezan a desaparecer una tras otra mientras las tripulaciones preparan el regreso. La tensión de la competición se diluye con la misma rapidez con la que se aflojan las escotas. Las voces recuperan un tono relajado y las conversaciones ya no giran en torno a la siguiente maniobra, sino a ese pequeño detalle que pudo cambiar la jornada, a una racha inesperada o a un cruce especialmente ajustado.

Los barcos regresan sin prisa. No necesitan hacerlo. Han pasado el día demostrando aquello para lo que fueron construidos y ahora vuelven al puerto con la serenidad de quien conoce bien el camino de regreso.

Popa del Rowdy (1916), tercer clasificado en Época Cangreja / Miguel de la Fuente

A medida que se aproximan a los pantalanes, la actividad vuelve a multiplicarse. Hay cabos preparados para recibirlos, defensas colocadas con cuidado y manos que esperan el momento justo para asegurar el amarre. Son maniobras sencillas, repetidas miles de veces, pero ejecutadas con el mismo respeto que cualquier otra operación realizada durante la regata. La jornada no termina hasta que el barco vuelve a descansar en su lugar.

Pocos minutos después, las cubiertas cambian completamente de aspecto. Las velas se pliegan con cuidado, se recogen los cabos, se limpian los restos de sal que deja el agua y alguien vuelve a pasar lentamente una manguera sobre la madera. La escena se repite en cada embarcación con una naturalidad que impresiona. Nadie parece cansado de hacer siempre los mismos gestos. Quizá porque saben que precisamente esa constancia es la que ha permitido que estos barcos lleguen hasta nuestros días.

Es entonces cuando aparecen las conversaciones que más me interesan. Ya no existe la presión de la competición. Los patrones comentan la evolución del viento, las tripulaciones recuerdan una maniobra especialmente complicada y, entre risas, siempre surge alguna anécdota que termina convirtiéndose en parte de la historia del barco. Hay derrotas que se cuentan con orgullo y victorias que apenas necesitan explicaciones. En el fondo, todos saben que volverán a encontrarse el año siguiente.

La tripulación del Marilee (1926), segundo en Época Cangreja. / Miguel de la Fuente

Mientras cae la tarde, la luz transforma una vez más la bahía. El color intenso del mediodía deja paso a tonos cálidos que envuelven los cascos de madera y hacen brillar los herrajes de bronce con una suavidad casi irreal. Es la hora en la que el fotógrafo deja de buscar acción para detenerse en los pequeños detalles: un cabo perfectamente adujado, una mano cerrando una escotilla, el reflejo de un mástil sobre el agua inmóvil o la sombra alargada de una vela ya plegada.

La ceremonia de entrega de premios pone el punto final oficial a la competición. Se reconocen los mejores resultados, se celebran las victorias y se aplaude el esfuerzo de quienes han hecho posible una nueva edición de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época. Sin embargo, incluso en ese momento, la sensación es distinta a la de otros acontecimientos deportivos. Aquí el aplauso parece extenderse también a los barcos, a su historia y a quienes han dedicado años de trabajo para conservarlos.

Cuando el público comienza a marcharse, el puerto recupera poco a poco el mismo ambiente con el que despertó varios días antes. Las luces se encienden sobre los pantalanes, el murmullo se apaga y solo permanece el sonido del agua golpeando suavemente los cascos.

Camino despacio una última vez entre los barcos.

Algunos ya están cubiertos con sus fundas.

Otros esperan la salida del día siguiente.

Hay quien continúa trabajando en silencio sobre una cubierta, como si la jornada todavía no hubiera terminado.

Me detengo unos segundos.

Pienso en todo lo que ha ocurrido durante estos días y comprendo que el verdadero valor de esta regata no puede medirse únicamente por un trofeo o una clasificación. Está en la suma de cientos de gestos anónimos, en el tiempo dedicado a mantener viva una embarcación centenaria y en la voluntad de quienes entienden que el patrimonio no se conserva contemplándolo desde un muelle, sino navegándolo.

El Happy Forever (2009), de Hamburgo, de la categoría Espíritu de Tradición / Miguel de la Fuente

Antes de abandonar el puerto vuelvo la vista atrás.

Las siluetas de los mástiles se recortan sobre el cielo de Mahón con la misma elegancia con la que las vi el primer día. Nada parece haber cambiado y, sin embargo, todo es diferente. Ahora cada barco tiene un rostro, una tripulación y una historia.

Comprendo entonces que el viento nunca se queda.

Pasa.

Empuja las velas.

Desaparece.

Pero deja algo de sí en quienes lo han compartido.

Quizá por eso estos grandes clásicos siguen navegando un siglo después.

No porque desafíen al tiempo.

Sino porque siempre hay alguien dispuesto a recibir el viento de nuevo.

Epílogo

Al cerrar este cuaderno de campo no me llevo únicamente la imagen de unos barcos extraordinarios navegando en la bahía de Mahón. Me llevo el recuerdo de las personas que hacen posible que sigan existiendo.

En un mundo donde casi todo se reemplaza, ellas han elegido conservar.

Donde muchos buscan lo inmediato, ellas aceptan que la excelencia necesita tiempo.

Y donde otros ven embarcaciones antiguas, ellas siguen viendo barcos preparados para salir al mar.

Quizá esa sea la verdadera enseñanza de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época.

No habla del pasado.

Habla del futuro de aquello que merece ser preservado.

Los barcos regresan al puerto.

El viento continúa su camino.

La historia también.