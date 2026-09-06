Carmen Lameiro, la mujer rumbo a la igualdad

Carmen miraba al mar de niña y sentía que ese era su hogar. Era feliz jugando en la playa, nadando y navegando con su familia. Quizás ya el nombre que eligieron para ella, la patrona de los marineros, marcó de alguna manera su destino. Fue creciendo y cada vez tenía más claro que quería más: deseaba hacer del mar no solo su espacio vital, sino también su lugar de trabajo.

Carmen Lameiro (Santiago, 1961) es patrona de pesca de altura y piloto. Fue la primera capitana de yate del País Vasco y hoy trabaja como guardacostas. Lleva más de tres décadas viviendo, literalmente, en el mar y por el mar. Y no duda al valorar aquella decisión que tomó cerca de los treinta años: «Fue la mejor de mi vida».

Esta gallega no tenía ningún referente en este sector. Su padre era médico pediatra y su madre, profesora, ambos de Santiago, donde también nacieron Carmen y sus tres hermanos, todos varones.

Su contacto con el mar era habitual, ya que la familia pasaba muchas temporadas en Portosín. «Disfrutaba los veranos en el agua, me encantaba», recuerda.

Cuando llegó el momento de elegir qué quería estudiar, Carmen planteó en casa su interés por la Náutica, pero su familia la disuadió y ella, en principio, acató su consejo. Se formó en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo en Barcelona y de nuevo, en la Ciudad Condal, el mar siguió seduciéndola. «Comencé a salir mucho a navegar con amigos en veleros y me fui sacando varias titulaciones de navegación deportiva». De hecho, se convirtió en la primera capitana de yates del País Vasco.

La compostelana rozaba la treintena cuando decidió agarrar con fuerza el timón de su vida y cumplir aquel sueño que hasta entonces se le había resistido. «Me acababa de separar y estaba en un momento en que necesitaba un cambio total así que me atreví a hacerlo», apunta.

Carmen se centró a fondo en su formación y se enfiló hacia la navegación pesquera ya que en aquellos momentos era la única enseñanza oficial que existía. «Me mudé a Vigo para estudiar en el Instituto Marítimo Pesqueiro y, tras conseguir la titulación de patrón de altura, me decidí a ampliarla con el título universitario de Náutica y Transporte Marítimo, que cursé en A Coruña». A pesar de su brillante capacitación, cuando comenzó a buscar trabajo la gallega se dio de bruces con la injusta realidad del sector. «Me encontré con que había mucho machismo y ningún pesquero me quería contratar por el hecho de ser mujer; me daban excusas tan pobres como que no había cuarto de baño para mujeres en el barco… Las pocas mujeres que lo conseguían eran hijas de armadores o se convertían ellas mismas en armadoras, pero yo no contaba con el dinero suficiente para eso», advierte.

Para obtener la titulación necesitaba acumular experiencia y cumplir determinados periodos de embarque como marinera, algo que tampoco resultó sencillo. «Conseguí embarcarme en buques más ligados al ocio y el turismo, en grandes veleros e incluso en oceanográficos. Yo empecé ya mayor y veo que cada vez hay más mujeres en este tipo de embarcaciones, pero la realidad es que la brecha sigue siendo muy grande», critica. «Las mujeres somos la mitad del mundo y no puede ser que en este sector no estemos representadas en igualdad. Nosotras tenemos muchísimo que aportar en la navegación; hoy en día no es cuestión de fuerza, ya que las máquinas se encargan de eso, sino de otros muchos atributos que tenemos tanto los hombres como las mujeres», reivindica.

Esta mujer tenaz se licenció como oficial de la Marina Mercante y logró poco a poco hacerse un hueco en los grandes mares, muchas veces siendo la única mujer a bordo. De aquellos rechazos en los pesqueros nació, casi sin buscarlo, otra carrera. Carmen se especializó en la navegación de recreo y durante años recorrió el Atlántico, el Mediterráneo y el Caribe. Participó en grandes encuentros como el Festival de Brest y llegó a regresar a bordo del Hidria, el único barco de vapor en activo en España. «Fue una experiencia tan buena que después me quedé un tiempo trabajando con ellos», recuerda.

Carmen Lameiro, en el Festival de Brest / Cedida

También echa de menos las campañas largas —participó en algunas de más de un mes— en las que «disfrutaba del silencio y, durante el tiempo libre, del dibujo y de la lectura a bordo».

En los últimos cinco años, el trabajo de Lameiro está centrado en proteger ese mar que tanto aprecia. Trabaja como guardacostas, primero lo hizo en A Coruña y, desde hace unos meses, en Ribeira. «Somos la única autonomía que tenemos transferida la competencia y es un trabajo muy interesante, ya que nos dedicamos a velar por la seguridad del mar. Hacemos tareas de salvamento y de protección ambiental, pero en el día a día especialmente nos dedicamos a la vigilancia pesquera», describe.

Este tipo de vida, con horarios complicados, largas temporadas fuera de casa y escasa estabilidad, ha supuesto a la compostelana renunciar a una vida familiar tradicional, incluida la maternidad, pero no se arrepiente, simplemente lo entiende como otra forma de vida. La que ella ha elegido.

Carmen Lameiro, en unas prácticas con mal tiempo / Cedida

El mar también ha sido el camino a través del que Carmen ha desarrollado su faceta más solidaria. Desde 2018 participa en la Flotilla de la Libertad, una iniciativa civil internacional que organiza travesías para llevar ayuda humanitaria y denunciar la situación de la población palestina. Desde entonces se ha implicado tanto en la tripulación como en las complejas tareas de organización de las expediciones. La próxima escala de la flotilla será Vigo, donde llegará el día 11 de este mes y permanecerá hasta el 14. Carmen lleva meses colaborando en los preparativos y no descarta volver a embarcarse en alguna de las etapas. «No podemos olvidarnos de esta gente y seguir con nuestras vidas como si nada. Me gusta ayudar porque se realiza un trabajo de concienciación muy importante», explica.

Hoy, cerca de la jubilación, Carmen sigue mirando al mar con la misma fascinación que cuando era niña en Portosín. «El barco es un mundo pequeño y controlable en el que vas resolviendo las cosas que surgen. Vives en función de la naturaleza y eso es algo precioso», asegura.

Aún le quedan destinos pendientes: el mar Báltico y la costa oeste de Estados Unidos. Pero no tiene prisa. Después de más de treinta años navegando, Carmen Lameiro sigue teniendo claro dónde está su casa. Y, esta vez, sabe perfectamente cómo llevar el timón.

Las pioneras: Anna Shchetinina, la primera capitana de altura

Anna Shchetinina. / Georgy Zelma / Sputnik

Anna Ivanovna Shchetinina (1908-1999) hizo historia en 1935 al convertirse, con 27 años, en la primera mujer del mundo en obtener el título de capitana de larga distancia. Nacida cerca de Vladivostok (Rusia), se formó en la Escuela Marítima de esta ciudad y comenzó su trayectoria profesional como marinera en una compañía naviera de Kamchatka. En apenas seis años ascendió desde el primer escalón de la tripulación hasta el puente de mando.

Su primer viaje como capitana fue toda una hazaña: en 1935 llevó el carguero Chavycha desde Hamburgo hasta el Extremo Oriente soviético, atravesando los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en evacuaciones y transportó suministros, realizando también 17 travesías por el Pacífico.

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Después de la guerra ejerció como capitana y dedicó buena parte de su vida a formar a nuevos profesionales de la navegación. Fue además autora de libros y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el título de Heroína del Trabajo Socialista.