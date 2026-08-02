Rodolfo Valentino, el actor que inventó el «star system»

Su leyenda habría sido aún más mítica si Rodolfo Valentino se hubiera muerto en un accidente, como Carlos Gardel y James Dean, de una sobredosis como Michael Jackson y Elvis Presley o se pegase un tiro como Kurt Cobain. Pero Rodolfo Valentino falleció de una peritonitis en un hospital de Nueva York. Sucedió el 23 de agosto de 1926, hace cien años, aunque su muerte provocó también desolación entre los aficionados al cine y manifestaciones de histeria entre sus seguidores. Incluso hubo suicidios.

Se llamaba Rodolfo Piero Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina y nació en Castellaneta, en la región italiana de Apulia (el «tacón» de la bota de Italia), segundo hijo de un veterinario casado con una francesa. Cuando murió su padre intentó ganarse la vida en el París de la Belle Époque, pero cedió a las tentaciones de la bohemia y el alcohol y tuvieron que mandarle dinero para el billete de vuelta. Eran los años en los que muchos italianos emigraban a América, y en 1913, cuando cumplió los 18, su familia envió a Valentino a Nueva York. Los primeros meses fueron muy duros y en algún momento contó que llegó a dormir en los bancos del Central Park. Encontró trabajo de camarero pero lo que más le gustaba era bailar, así que para entretener a la clientela bailaba mientras servía las mesas. El dueño del cabaret Maxim lo contrató para que hiciese números de tango y foxtrot con Joan Sawyer, una bailarina de vodevil que con los años también triunfó en Broadway. Valentino conoció entonces a Blanca Errazuriz, una rica heredera chilena a la que defendió como testigo cuando fue acusada de asesinar a su marido, el magnate John de Saulles, que le era infiel con la bailarina. Para alejarse del escándalo que provocó este crimen Valentino se fue a Hollywood, donde empezó a trabajar en el mundo del espectáculo en la empresa del actor Al Jolson. Otro actor de cine mudo, Norman Kerry, lo contrató como bailarín para sus espectáculos y lo introdujo en el mundillo del cine, donde comenzó a hacer pequeños papeles en algunas películas. La guionista June Mathis se fijó en él al verlo en «Eyes of Youth» y le ofreció un papel protagonista en la adaptación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez «Los cuatro jinetes del Apocalipsis». El éxito de esta película muda de 1921 lo lanzó a la fama. Repitió éxito con otro guión de Mathis, «The Conquering Power». Valentino y Mathis se fueron de la Metro a la Paramount para rodar «El caíd», la película que lo consagró como Latin Lover, un calificativo inventado por los magnates de la productora, y el mismo año ya actuó en «Beyond The Rocks» teniendo como pareja a Gloria Swanson, entonces una actriz consagrada. La película fue un fracaso y se extravió poco después de su estreno. En 2006 se editó en DVD después de haber sido localizada por casualidad en un almacén de Países Bajos (?).

Valentino se casó con Jean Acker, una actriz lesbiana amante de la rusa Alla Nizimova. Él siempre mantuvo que aquel matrimonio nunca se consumó. Con Nazimova hizo «Camille», una adaptación de «La dama de las camelias», durante cuyo rodaje conoció a la que sería su segunda esposa, Natacha Rambova, una directora artística que le organizó una gira por 88 ciudades de Estados Unidos y Canadá con un espectáculo de baile. Grabó un disco y escribió un libro de poesía, «Day Dreams», mientras su biografía se publicaba por entregas en varias revistas.

A su regreso, su película «Sangre y arena» ya fue la más taquillera de 1922. En ella encarnaba la figura trágica del torero Juan Gallardo, con guión también de Mathis. Su esposa se encargó de hacer los primeros contratos con una nueva productora, con la que fracasó con «Monsieur Beaucaire» y «A Sainted Devil», una película que también se perdió (sigue extraviada) y después rodó «El halcón encapuchado» y «Cobra», con poco éxito. La dirección artística de su esposa no acababa de funcionar. Dos estrellas de aquellos años, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, le ofrecieron un contrato millonario con United Artists a condición de excluir a la Rambova. La aceptación de este término rompió el matrimonio. Con la nueva productora hizo «El águila negra» y «El hijo del caíd», ambas con Vilma Bánky, con quien se le atribuyó un nuevo romance. Durante el rodaje de esta última, en la que hacía dos papeles, padre e hijo, comenzó a sentirse enfermo pero su situación económica, que acumulaba numerosas deudas, no le permitía abandonar el trabajo. La película se estrenó en junio de 1926 y dos meses después murió Valentino. Entonces ya era el actor más popular de Hollywood, y sus seguidores, sobre todo las mujeres, organizaban verdaderas escenas de histerismo durante los estrenos de sus películas y en sus apariciones públicas.

A los funerales de Rodolfo Valentino en Nueva York acudieron más de cien mil personas y durante los oficios se produjeron incidentes que la policía tuvo que reprimir de forma violenta. La actriz Pola Negri, su última amante, que tuvo que ser atendida durante la ceremonia tras un desmayo, contrató a cuatro actores disfrazados de Camisas Negras que se hicieron pasar por enviados de Mussolini y posaron formando una guardia de honor alrededor del féretro. Después de cuatro días los restos de Valentino fueron llevados a California, donde están enterrados en una cripta del cementerio de Hollywood propiedad de June Mathis, que murió al año siguiente de un infarto mientras asistía con su abuela a una obra de teatro y está enterrada al lado de Valentino.

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Cada aniversario de su muerte, una misteriosa mujer vestida de negro dejó durante décadas una rosa roja en la tumba de Valentino. Era la violinista y bailarina de vodevil Ditra Flamé, que murió en 1984 y fue enterrada con una flor roja sobre su vestido negro. El testigo lo recogió hasta 1993 Estrellita del Regil, una actriz de origen español que decía ser la esposa secreta de Carlos Gardel.