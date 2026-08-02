Aida Alonso, la artesana que da forma al papel

Las creaciones con tijera con las que «dibuja» Aida Alonso tienen cada vez más proyección. Sus ilustraciones nacen de papeles de diferentes colores y texturas que recorta, combina y superpone hasta dar forma a personajes, paisajes o escenas que llevan premios y se superan en cada nueva composición. Esta viguesa, que empezó en el arte del paper-cut hace más de una década –ella lo llama simplemente «dibujar con tijeras»– mantiene viva una técnica antiquísima cuyos orígenes suelen situarse en China, donde el recorte de papel llegó a convertirse en un verdadero oficio antes de extenderse por el mundo. Aida lo ha traído al siglo XXI con una mirada propia en la que la creatividad no tiene límites.

Aida Alonso nació en Vigo en 1979 y estudió Bellas Artes en Pontevedra. Más tarde se formó en diseño gráfico y animación 2D. Trabajó en ello e ilustraba también con acuarela y en digital, pero siempre le gustó manipular los materiales y crear con las manos. En su casa se valoraba lo manual y la costumbre de «resolver creando». De ahí salieron las primeras postales y pequeñas piezas de papel que preparaba para familiares y amigos, todavía sin pensar que aquel entretenimiento acabaría convirtiéndose en una opción profesional.

El paso decisivo llegó en 2015. Ese año realizó una ilustración en papel inspirada en Pippi Calzaslargas para un catálogo de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, a la que pertenece. Fue la primera pieza hecha con la intención consciente de explorar aquella técnica. «Sentí que había encontrado un lugar donde mi voz podía escucharse mejor», explica. Desde entonces el papel se ha convertido en su principal material de trabajo, aunque no en el único, porque la ilustración le permite moverse entre soportes muy diferentes.

Buena parte de sus encargos proceden de editoriales, instituciones, agencias, empresas y particulares. Ha realizado carteles, calendarios, mapas ilustrados y aplicaciones gráficas para diferentes productos. Entre sus trabajos recientes figura un plano ilustrado de Pontevedra, realizado para el Concello o la ilustración para el calendario que Finsa distribuyó entre sus clientes y la imagen de Tui en Letras 2026.

También colabora con otros creativos de diferentes ámbitos o escritores para darle forma a nuevos proyectos. «Una de mis últimas colaboraciones –dice– fue con la artesana de la piel Ana Alonso, de Cabuxa, desarrollando piezas para su colección de complementos». Los libros ocupan igualmente un lugar importante en su trayectoria.

El trabajo de Aida incluye premios como el de ilustración del cartel del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra en 2021, además de una residencia artística en el Festival LandArt de Lapinjärvi, en Finlandia, y distintos reconocimientos y selecciones en certámenes del sector.

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Además de seguir formándose ella misma, Aida imparte talleres de ilustración y libros móviles. En ellos enseña a niños y adultos a recortar, plegar y construir imágenes con papel y a descubrir sus posibilidades para contar una historia. Sus trabajos pueden verse en aidaalonso.es.