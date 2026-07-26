Violetas para Cecilia

Fue una canción de 1975, «Un ramito de violetas», cuya letra plagada de laísmos hablaba de la extraña relación amorosa de un matrimonio en edad madura, la que llevó a Cecilia a convertirse en la cantante más popular de aquellos años, superando a Mari Trini, que lo había sido todo. Otra de sus canciones, «Mi querida España», se convirtió en una especie de himno para un país que entonces iniciaba el paso de la dictadura a la democracia. La portada era una acuarela naíf de Cecilia, que también pintaba.

Desde que a los ocho años una monja norteamericana le enseñara los primeros acordes de guitarra, la niña Evangelina Sobredo tuvo claro que su futuro estaría ligado a aquel instrumento con el que empezó a tocar temas de cantantes que admiraba, como Bob Dylan, Joni Mitchell y Joan Báez. Hija de un diplomático que vivía con su familia de ocho hijos en la localidad madrileña de El Pardo, había aprendido inglés al mismo tiempo que español gracias a los destinos de su padre, primero en Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos. Las letras de sus primeras canciones las escribió en inglés. Cuando la familia volvió a España para fijar su residencia permanente, el padre la matriculó en Derecho, pero ya en el primer curso tuvo claro que aquello no era para ella. Abandonó la universidad para dedicarse a la música.

El cantante y folklorista Joaquín Díaz la escuchó durante uno de sus recitales en un colegio mayor. Allí había una voz diferente y muy personal. La presentó a Nacho Sáez de Tejada, fundador de Nuestro Pequeño Mundo, con quien colaboró en el primer disco del trío Expresión con dos canciones suyas en inglés. La discográfica CBS, que acababa de instalarse en España y buscaba voces nuevas, le firmó su primer contrato en 1971. Eligieron como nombre artístico el de Eva, pero en España ya había una cantante con ese nombre, así que ella propuso el de Cecilia, que era una canción de Simon y Garfunkel que le gustaba cantar. Al año siguiente ya publicó su primer álbum como solista, con letras en inglés y español, que salió con una portada del fotógrafo Francisco Ontañón en la que aparecía calzando un guante de boxeo. En aquel disco ya había temas que se hicieron muy populares, como «Dama, dama», «Nada de nada» y «Mi gata luna», aunque ninguno llegó al número uno. Con buen criterio, la crítica la comparaba con la cantante norteamericana Melanie Safka, poco conocida en España pero que Cecilia tenía en su repertorio. Su segundo disco no llegó a alcanzar el éxito del primero. La radio no emitía aquellas canciones porque sus letras se consideraban muy osadas en una España que vivía los últimos coletazos del franquismo. Una de ellas hablaba de la guerra civil y en otras reflexionaba sobre el suicidio y el feminismo. De aquel segundo disco le hicieron cambiar el título, «Un millón de muertos», que según ella se refería a la Guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes, por el de «Un millón de sueños» porque la censura identificaba el que proponía Cecilia con el de un libro de José María Gironella sobre la guerra civil española. La guerra árabe-israelí había sorprendido a la familia en Jordania. La canción antimilitarista «Soldadito de plomo» nunca se publicó, aunque la cantaba en directo. Tuvo que comparecer ante el Tribunal de Orden Público en 1973 para explicar algunas de aquellas letras. No fueron sus únicos problemas con la censura. El verso de «Dama, dama», que cita «algún desliz inconexo», en realidad decía en la letra original «algún desliz en el sexto» (mandamiento), y en «Mi querida España» tuvo que sustituir «Esta España viva, esta España muerta» (las dos Españas) por «Esta España mía, esta España nuestra».

En 1976 Cecilia era la cantante más popular y admirada por los españoles que seguían a los cantautores de entonces, Serrat, Aute, Mari Trini, Ana Belén o Víctor Manuel, y su carrera apuntaba hacia un itinerario internacional muy prometedor.

El accidente que truncó una carrera

En la madrugada del 2 de agosto de 1976, el coche en el que viajaba Cecilia atravesaba el pueblo zamorano de Colinas de Trasmonte. En la calle sin iluminar por la que circulaba chocó contra un carro de bueyes que se encontraba, sin luces de posición, estacionado en uno de los laterales. En el accidente murieron Cecilia y Carlos de la Iglesia, el batería de su grupo de acompañamiento. Venían de Vigo, de actuar en la sala Nova Olimpia, y tenían que llegar por la mañana a un estudio de grabación de Madrid para dar los últimos retoques a su nuevo disco. Tenía 27 años, la edad maldita a la que también murieron Janis Joplin y Amy Winehouse.

La muerte de Cecilia provocó una fuerte conmoción en la música española porque en aquellos momentos sus canciones se habían hecho muy populares en todo el país. «Dama, dama», «Un ramito de violetas» o «Mi querida España» fueron éxitos tan rotundos que hoy no sólo siguen en el recuerdo de sus contemporáneos sino que también son apreciados por las nuevas generaciones. Cantantes muy populares siguen haciendo versiones de aquellas canciones inolvidables. Dejó también sin publicar maquetas y grabaciones que fueron saliendo poco a poco tras su muerte, con arreglos de Juan Carlos Calderón.

La discográfica lanzó álbumes de homenaje, recopilatorios y discos con temas suyos cantados por intérpretes de todos los géneros, en una operación comercial que sigue generando grandes beneficios. Por citar sólo los últimos, en 1996 se publicó el LP doble «Desde que tú te has ido»; en 2006 el remasterizado «Un millón de sueños», en 2011 «Cecilia inédita en concierto», en 2012 «Esencial Cecilia», en 2013 «Diálogos», un proyecto con letras de Valle-Inclán en el que trabajaba cuando murió. Y en 2016 «Todo Cecilia», una caja de ocho CD con la que se celebraba el 40 aniversario de su muerte.

Para conmemorar los 50 años acaba de publicarse una nueva edición de «Equilibrista», su biografía, escrita por el periodista granadino José Madrid. Gracias a esos discos, en estos 50 años que han pasado como el rayo, sus canciones han seguido tan vivas como aquel fatídico 2 de agosto. En este cincuentenario, en su tumba del cementerio madrileño de la Almudena, algún admirador anónimo volverá a depositar un ramito de violetas.