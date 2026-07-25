Rafael López, el artesano que esculpe melodías en La Veta Sonora

Lleva la música en la sangre casi como una herencia genética. En su memoria infantil no hay silencios, sino melodías a todas horas. Rafael López Jerez creció escuchando cantar a sus padres y abuelos y desde niño sentía fascinación por saber cómo del corazón de un árbol pueden salir delicadas armonías. Hoy es un reputado luthier desde su taller pontevedrés La Veta Sonora, apasionado de su trabajo y con una «debilidad» especial por los instrumentos de música antigua y tradicional (liras, arpas, mandolinas, dulcimer, …), además de constructor y restaurador de guitarras clásicas, acústicas o eléctricas.

En una casa donde siempre había una canción en el aire –su madre era intérprete y traductora de Columbia Récords– era casi inevitable que los hijos terminaran dejándose llevar por la música. El hermano menor, Tato López, es cantautor y director de Casa da Trova, escuela de música en Santiago. Rafael sentía una fascinación distinta, más tangible, por los objetos que generaban el milagro de la sonoridad. Empezó rastreando en el pasado, investigando instrumentos de cuerda antiguos –rabeles, cítolas, como los que duermen esculpidos en piedra en el Pórtico de la Gloria– y «enredando» como él mismo dice, con sus propias guitarras y las de su hermano. Primero fue autodidacta y más tarde completó un curso de construcción de guitarras y restauración de instrumentos de cuerda con el aragonés José María Gil, nombre de referencia en la luthería española.

Desde 2014 Rafa se dedica de lleno al oficio. Su interés como artesano se centra en guitarras clásicas y románticas siempre a medida del cliente, además de liras, arpas e instrumentos tradicionales como el dulcimer, aunque la restauración, reparación y ajuste de aparatos de cuerda centra también el día a día del taller.

Entre sus trabajos recientes Rafael tiene muy avanzadas dos guitarras españolas, una romántica y una joya singular, la réplica de un arpa-lira nórdica, un viaje directo a la tradición de los siglos IX y X que espera terminar muy pronto. La mayoría de encargos que le llegan son de Galicia, aunque tiene clientes en otras partes de España (Madrid, León, Asturias…) y en otros países como Francia o Luxemburgo.

Lo que comenzó como curiosidad infantil terminó ocupándolo todo. «Este oficio pasó de ser una afición a un sueño que se hizo realidad, es mi pasión y siempre intento que eso deje huella en mi trabajo», resume este artesano que convierte la madera en música. Sus obras y restauraciones pueden verse en lavetasonora.es