Llega a España la obra de Alejandro Cartagena

La celebración de PhotoEspaña nos descubre cada año obras de nuevos valores que apenas son conocidos fuera de las fronteras de sus respectivos países. Uno de los fotógrafos que muestran su obra por primera vez en la convocatoria de este año es Alejandro Cartagena (República Dominicana, 1977), un fotógrafo que vive en México desde los 13 años. La retrospectiva de su obra, en la que se pueden ver fotos de sus mejores series, es una de las grandes exposiciones de esta edición del festival.

La fotografía de Cartagena pone el foco en la denuncia de problemas de las sociedades contemporáneas como el medio ambiente, la edificación indiscriminada, la inmigración… a través de las cuales critica el fracaso del desarrollismo, denuncia el capitalismo neoliberal y pone de manifiesto desigualdades laborales y económicas. A pesar de haber celebrado ya numerosas exposiciones, el formato expresivo de preferencia de Alejandro Cartagena ha sido desde siempre el fotolibro (ha publicado más de treinta, muchos de ellos autoeditados), con el que crea relatos alternativos en los que muestra de forma más completa el lugar y la identidad de sus protagonistas, y donde experimenta mejor con su narrativa. «El fotolibro es otra manera de pensar el mundo en el que vivo», dice Alejandro Cartagena. Para articular un discurso propio a través del fotolibro, viene experimentando en distintos formatos e incluso con diferentes tipos de papel.

En esta exposición se han reunido obras de más de veinte series que se agrupan en secciones dedicadas a los distintos temas de su trabajo, desde sus primeras fotos en la frontera entre México y Estados Unidos, donde recoge el problema de la inmigración desde una perspectiva física y simbólica (en su trilogía «Invisible Line» y en «Between Borders»), hasta los problemas de la vivienda y la crisis climática. Además de sus propias instantáneas, Cartagena utiliza la fotografía documental, el collage, la imagen encontrada y los archivos, como mecanismos para generar las Ground Rules (reglas básicas), título de la exposición, reglas a las que se enfrenta el artista y que al mismo tiempo demandan del espectador respuestas sobre las normas que nos gobiernan y los discursos del poder que las generan.

Los primero trabajos de Alejandro Cartagena en la Fototeca Nuevo León reforzaron su interés por las historias locales, fruto de lo cual fue el proyecto «Identidad Nuevo León (2005-2006)», la serie que abre esta muestra, con fotografías que hizo de los habitantes de 25 de sus municipios. En esa misma línea realizó un trabajo de documentación sobre los muros de Monterrey y los nuevos barrios periféricos de esta ciudad, con imágenes retocadas de forma digital, un mecanismo a través del que introduce una aparente perfección que resulta al mismo tiempo inquietante. En una de sus series experimentales sobre la estructuración de las imágenes, «Accumulations», utilizó imágenes recortadas de anteriores trabajos y las ensambló en paisajes imaginarios para generar nuevos sentidos.

En su serie «Los Americanos» retrata a los estadounidenses que viven en México explorando en temas como los privilegios y la identidad de estas comunidades. Y en «Without Walls» registra historias de separación y encuentro en la frontera entre México y los Estados Unidos. En la serie «Suburbia Mexicana» denuncia el problema de la vivienda del norte de México tras el auge inmobiliario especulativo iniciado en el 2000, con espacios rurales privatizados donde promotores privados levantaron miles de viviendas con ayudas estatales, sin pensar en las necesidades posteriores que iban a generar estas operaciones, como la ausencia de infraestructuras básicas o medios de acceso a los transportes.

«Suburban Bus» / Alejandro Cartagena

Precisamente para denunciar la falta de transportes públicos, en la serie «Carpoolers» recoge fotografías de camionetas que en sus partes traseras trasladan diariamente a grupos de obreros a sus centros de trabajo. Para hacer las fotos Cartagena se apostó durante todo un año en una pasarela sobre la autopista que une Monterrey con sus zonas periféricas. De modo similar, en «Suburban Bus» fotografía el interior de los autobuses de la línea entre Monterrey y Juárez, que él mismo tomaba cuando trabajaba en un restaurante. Son miles los trabajadores que se desplazan diariamente en este medio en condiciones muy precarias.

Sobre la crisis climática y el medio ambiente destaca su serie «Rivers of Power», en la que recoge con sus fotografías los estragos del huracán Alex, y en la que combina sus propias imágenes con otras extraídas de las noticias de los periódicos que contaban las devastaciones provocadas por el huracán en viviendas e infraestructuras.

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En otras series más íntimas Cartagena investiga sobre su propia persona a través de autorretratos y fotografías de la casa de su infancia en la República Dominicana, donde reflexiona sobre el problema del la distorsión de la memoria.