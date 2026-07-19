Iglesias Viqueira, de antología

El periodista de FARO Víctor Manuel Iglesias Viqueira, fallecido el pasado martes, publicó en estas páginas sus Pensamientos de Mi-au; frases que, siguiendo la estela -valga la expresión- de Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías, mezclaron humor y metáfora. Entre mayo de 2002 y noviembre de 2008, sus «viqueiradas», combinaron retranca, ingenio, crítica y ternura, y demostraron que «lo bueno, si breve, dos veces bueno». He aquí una sucinta selección:

Se vende traje de novia sin usar. El traje.

El Rey regatea en Baiona, y yo en el mercadillo de Sabarís.

Te acompaño en el resentimiento.

Tinta Femia busca Branco Macho.

El kiwi es eficaz para ir al baño, pero yo prefiero el periódico.

Los glaciares se desploman porque quieren romper el hielo.

Quisiera entrevistar a alguien que no tenga móvil. Pero ¿cómo localizarlo?

Hai que falar Castela-o.

Los matrimonios se separan porque no quieren.

Racismo es pretender que podemos ser excluyentes y los otros no.

No me acosan laboralmente porque no les doy tiempo.

Piquete informativo: no lo constituyen periodistas, precisamente

La soledad absoluta es no encontrarse ni consigo mismo.

No puedo compartir mi trabajo porque no alcanza para mí.

Quieren retrasar la edad de jubilación para que no lleguemos a pensionistas.

El bolígrafo que no pinta siempre está al lado del teléfono.

Los inteligentes no se ponen de moda para esquivar la vulgaridad.

Hay calvas ante las que quitarse el sombrero.

Soy trabajador por cuenta ajena, claro. No iba yo a tomar la iniciativa.

Logré superarme a mí mismo, pero sólo una vez y porque me pillé desprevenido.

Hacienda no me defrauda siempre que me devuelve.

En las concentraciones de mucha gente, la concurrencia es más IVA.

La cotorra de Gregorio quiere fecundar «in vitro cerámica».

La momia de Franco aún no ha muerto.

Yo no bebo más ni borracho.

Quien no sabe escribir corrige.

La estupidez debería ser prueba olímpica. Se baten marcas a diario.

La sombra del burócrata lleva un mes de retraso, de puro trámite.

Las listas de espera en la Sanidad nos permiten enfermar más tarde.

El hipocondríaco acude al médico para saber qué no tiene.

Me declaro periodista en cautividad.

Los dados tienen cara de póquer.

Debo de ser feliz, puesto que no me lo he planteado.

Me dejaré la barba. A ver cómo le sienta a los demás.

Nuestra Selección de futbol cayó-ganó con todo el equipo.

Resulta peliagudo esclarecer un asesinato porque casi todo el mundo tiene un móvil.

Yo no pienso en lo que usted piense, porque no voy a pensar por usted.

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Ya verás, ya, cómo el abstemio muere de otra cosa.