El lienzo que se lleva

Aprendió muy joven a pintar al óleo. Y supo ya de niña que le hacía feliz crear, diseñar y experimentar con distintas técnicas, objetos y materiales. Concepción Isla, «Conce» estudió Psicología y ejerció profesionalmente, aunque nunca dejó de dar forma a «cosas sencillas y bonitas» utilizando telas, madera o piezas antiguas y reutilizadas a las que transformar y dar una segunda oportunidad. De ahí surgió Marica da Berza, un proyecto de artesanía y pintura decorativa inspirado en la vida en el campo y en la calma. En su taller de Abegondo los lienzos pintados siguen el curso normal de una obra de arte, solo que en vez de colgar de una pared, una vez cosidos y adaptados, lucen en bolsos, carteras, pantallas de lámpara o cojines. Últimamente también en tapices que pueden convertirse en cabeceros, otros como fondo decorativo o como punto de atención en una estancia.

Marica da Berza es el apelativo cariñoso con el que le llamaba su abuelo cuando de niña se escondía en el huerto a jugar. Ese recuerdo de infancia ha dado nombre a un taller, dice Conce, del que salen piezas que «emanan un aire romántico, decadente, como sacadas de un viejo desván. Las flores pintadas y la naturaleza son los motivos principales con los que decoro los lienzos que después serán transformados en complementos de moda y objetos decorativos para el hogar». Esa inspiración la recoge en su propio entorno campestre, en paseos en bicicleta y en los colores que van adornando cada estación. Su propio taller es reflejo de esa atmósfera suave y en armonía que traslada a sus obras, que invitan a la calma y a la vida lenta. «Cada pieza es única, nunca hay dos iguales y todo el proceso lo realizo a mano con herramientas sencillas y sin ningún proceso digital», explica. También le gusta viajar y buscar en mercadillos y almonedas artículos viejos y con historia que transforma después en su estudio.

Los encargos le llegan tanto de particulares como de tiendas. «Intento tener una comunicación sencilla y directa con los clientes», refiere. «Que me puedan explicar qué necesitan, un tapiz, una lámpara con unos tonos concretos, un cojín pintado para un rincón especial,… y siempre intento entregarles esa pieza que será única y creada exclusivamente para ellos».

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Marica da Berza, que cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, participa en eventos de forma puntual. «En aquellos donde la artesanía –dice– adquiere su mayor potencial artístico y creativo y donde el artesano puede mostrar su arte y talento». También imparte talleres en los que se puede aprender a pintar con acrílico para después trasladar esas creaciones a una funda de libro, un tapiz o una pantalla de lámpara. Sus trabajos pueden verse en la web maricadaberza.es.