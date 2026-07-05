Milbrumas: la joyería de Estefanía Gazol que triunfa con diseño y materiales singulares

Siempre le gustó la creatividad y recuerda que desde niña lo habitual era que tuviese un lápiz en las manos, dibujando e imaginando formas. La joyería se cruzó en su camino casi por casualidad y se convirtió en su oficio. Tras una intensa formación, en 2015 la lucense Estefanía Gazol creó Milbrumas, una marca que combina una estética minimalista a través de piezas únicas en las que la plata convive con maderas, azabache y piedras naturales. Además de participar en exposiciones e impartir talleres, sus trabajos han sido varias veces seleccionados en certámenes tan reputados como el Antonio Fraguas de artesanía.

Después de un año de formación en el CEIG (Centro de Estudios e Investigaciones Gemológicas) de Madrid, estudió Diseño de Joyería en la Escola Superior Mestre Mateo de Santiago y Diseño Gráfico Publicitario en la EASD Ramón Falcón de Lugo. «La combinación de estas dos disciplinas fue para mi una revelación porque salté del boceto al ordenador. Aprendí fotografía para retratar las piezas que iban saliendo del taller y después me permitió desarrollar toda la imagen que yo quería para Milbrumas», explica.

Usa la plata como metal base que acompaña, en función del diseño, con maderas escogidas como ébano, granadillo, olivo, azabache o piedras naturales que elige de manera especial, «no quizá por su gran valor –dice– sino por su belleza o peculiaridad». En las creaciones de Estefanía destaca una estética minimalista inspirada en temáticas tan diferentes como la arquitectura, la naturaleza, la geometría o los procesos industriales.

Aunque su línea de trabajo está enfocada principalmente a piezas de adorno personal, también crea objetos por encargo fuera de este ámbito que le han permitido elaborar sonajeros o pequeñas cajas fabricadas en plata junto a otros materiales. Precisamente, un sonajero fue la obra seleccionada para la exposición itinerante del XV Certamen de Artesanía Antonio Fraguas el año pasado. Llamada «Calma», combina plata con distintas maderas. El cuerpo central, de carácter giratorio, presenta un dibujo calado inspirado en el suave revoloteo de una hoja.

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Las piezas de Milbrumas llegan al público a través de su tienda online (milbrumas.com) y las redes sociales y, cuando puede, acude a ferias. «Es una experiencia positiva siempre, porque conoces a artesanos de otras disciplinas y también puedo mostrar mi trabajo para que la gente lo vea en directo», refiere. Además cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, lo que da mayor proyección a su trabajo. Volcada también en mantener las profesiones artesanas, Estefanía imparte cursos monográficos de taller en el CENTRAD, Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. «Me resulta muy gratificante porque doy a conocer el oficio a personas que en la mayoría de los casos no han tenido contacto con él y descubren todo lo que hay detrás de una joya: bocetos, prototipos, horas de taller y mucha paciencia».