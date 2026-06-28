Alfredo Di Stéfano, el futbolista que nunca jugço un mundial

Cuando los periodistas deportivos discuten sobre quién fue el mejor futbolista de la historia, el nombre de Alfredo Di Stéfano siempre está en la lista. Fue uno de los mejores del Real Madrid, un club que ha dado unos cuantos nombres a esa historia.

Di Stéfano llegó a España cuando daban sus últimos coletazos aquellos años épicos, los de la Furia española, en los que en los partidos no había sustituciones ni siquiera por lesión y por lo tanto tampoco banquillo de suplentes. Algunos futbolistas fumaban en los descansos, los entrenadores jaleaban mejor a sus jugadores cuando tenían encima unas copas, no existían las tarjetas rojas ni amarillas y las expulsiones no acarreaban sanciones en próximos partidos. Los penaltis se lanzaban desde los once pasos que el árbitro se encargaba de contar y el partido duraba lo que ese árbitro calculaba, reloj en mano, sin tiempos de descuento. Algunos jugadores se tocaban con gorra y no se formaban barreras en el lanzamiento de las faltas. Los ídolos del fútbol se hacían populares gracias a las crónicas de los periódicos, las retransmisiones de los partidos por la radio y las imágenes del No-Do.

Una de las figuras indiscutibles de aquellos años, a pesar de que sólo los asistentes a los estadios habían visto completo alguno de sus partidos (entonces no había televisión) era Di Stéfano. En 1956, gracias a «Saeta rubia», una película biográfica dirigida por Javier Setó que él mismo protagonizaba, se convirtió en una estrella mediática.

El 4 de julio se cumplen 100 años de su nacimiento en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, hijo de un italiano cuyos padres habían llegado a Argentina desde Capri, y de una francesa llamada Eulalia Laulhé Gilmont, a quien el futbolista dedicó sus memorias. El libro se titula «Gracias, vieja» y allí cuenta el comienzo de su carrera en las filas del mítico club River Plate. Una polémica entre el sindicato de futbolistas argentinos y el Gobierno del general Perón, que limitaba con una ley el sueldo de los deportistas, hizo que Di Stéfano y otros sesenta futbolistas argentinos se declararan en huelga y buscasen un futuro mejor remunerado. Di Stéfano lo encontró en el Millonarios de Bogotá, en Colombia, donde llegó a jugar hasta de portero. En 1952 este equipo colombiano fue invitado a participar en el 50 aniversario de la fundación del Real Madrid, al que ganó por dos goles a cuatro en la final de aquel torneo gracias a una actuación soberbia de Di Stéfano. Santiago Bernabeu, fascinado por su juego, lo quiso contratar en el acto. También lo quería José Samitier, secretario técnico de C. F. Barcelona y exjugador del Madrid, para sustituir a Ladislao Kubala, que estaba enfermo de tuberculosis. El fichaje de Di Stéfano fue el más polémico de aquellos años y agudizó el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barça, que se adjudicaban los derechos del traspaso. Di Stéfano se incorporó al Barcelona, pero la FIFA advirtió que no podría jugar con el club ningún partido, ni siquiera amistoso, porque el Real Madrid había iniciado antes las gestiones para su ficha. En una sentencia salomónica decidió que Di Stefano jugara dos temporadas con el Madrid y otras dos con el Barcelona, pero el Barça no aceptó. Di Stéfano se incorporó al Real Madrid en la temporada 1953-54, cuando ya tenía 27 años, y su escaso rendimiento en aquella primera temporada hizo que el Barcelona renunciase definitivamente a los derechos sobre el jugador.

Alfredo Di Stéfano, en un partido del Real Madrid, en 1962. / EFE

Con Di Stéfano el Real Madrid ganó la primera liga después de una sequía de 20 años, y ocho ligas más hasta 1964. En el primer enfrentamiento con el Barça después de la polémica metió dos de los cinco goles a cero de la victoria merengue. Jugó en el Real Madrid once temporadas más y fue el principal artífice de los triunfos nacionales e internacionales del equipo, al que convirtió en el mejor club del mundo. Con 308 tantos fue durante muchos años el máximo goleador del Real Madrid, con el que también ganó cinco copas de Europa consecutivas entre 1955 y 1960. El récord de goles se mantuvo hasta que Raúl lo superó y dejó la nueva marca en 323, pulverizada después por Cristiano y Benzemá. Di Stéfano ganó dos Balones de Oro, que no fueron tres porque entonces no se permitía que este galardón se concediese dos veces seguidas. Para compensarlo, en 1989 se le concedió el único Superbalón de Oro de la historia.

Di Stéfano fue una de las pocas excepciones de futbolistas que jugaron en selecciones de dos países distintos, Argentina (con la que ganó la Copa América) y España, después de adoptar la nacionalidad. Jugó con la selección 32 partidos, aunque unas veces por problemas burocráticos y otras por lesiones, nunca llegó a participar en un mundial de fútbol. Lo mismo le pasó a Kubala, otro de los grandes que tampoco jugó ningún mundial.

El último partido de Di Stéfano con el Real Madrid fue con derrota en la final de la Copa de Europa el 27 de mayo de 1964 contra el Football Club Internazionale, el Inter, que entrenaba Helenio Herrera y en el que jugaba Luis Suárez, otro futbolista español para la historia. Por diferencias con Miguel Muñoz, entrenador del Madrid que había sido compañero en el equipo, Di Stéfano se fue al RCD Español de Barcelona, donde jugó dos temporadas hasta su retiro en 1966. Después fue entrenador del Boca Juniors y el River Plate, argentinos, y de los españoles Elche, Valencia (con quien ganó la liga en 1971) y Rayo Vallecano, hasta que el Real Madrid le confió esa plaza en 1982 y en 1990. Fue quien dio la primera oportunidad a Butragueño en el equipo que inició la llamada Quinta del buitre.

El epílogo de su vida como futbolista estuvo marcado por el secuestro que sufrió durante tres días de agosto en Caracas, en 1963, por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que no pidieron dinero por su rescate ni exigieron ninguna otra contrapartida. Fue sólo que lo utilizaron para dar a conocer al mundo sus reivindicaciones políticas, a la manera como lo había hecho un comando del Movimiento 26 de Julio con el secuestro del piloto Juan Manuel Fangio en La Habana en 1958 para denunciar la dictadura de Fulgencio Batista, que cayó al año siguiente. El comando que secuestró al futbolista lo dirigía el cubano-venezolano Máximo Canales, hijo de exiliados españoles en La Habana, que se encargó personalmente de secuestrar a Di Stéfano en el hotel Potomac de Caracas, donde se alojaba. La operación fue bautizada con el nombre de Julián Grimau, el militante comunista ejecutado por el franquismo aquel mismo año. Canales triunfó después como artista plástico con el nombre de Paúl del Río.

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El Real Madrid nombró a Di Stéfano Presidente de Honor en 2000 y dio su nombre al estadio de su filial, el Castilla. En la Nochebuena de 2005 sufrió un primer infarto del que se recuperó lo suficiente para seguir presidiendo actividades relacionadas con la representación del club. En sus últimos años fue presa de las revistas del corazón después de protagonizar, ya desde una silla de ruedas, una última aventura amorosa con su cuidadora, a la que llegó a proponer matrimonio pese a la oposición de toda la familia. El 7 de julio se cumplen también 12 años de su muerte en Madrid, recién cumplidos los 88 años.