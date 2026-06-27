La arcilla que suena de la ceramista Olalla Lojo

Cuando el ser humano necesitó recipientes o elementos de adorno personal, lo primero que utilizó fue el barro. Fue también materia imprescindible para la alfarería práctica -doméstica- y hoy conserva esa funcionalidad del origen. En Vigo la ceramista Olalla Lojo perpetúa la tradición desde Misoco Designs, un espacio creativo que lleva sus piezas dentro y fuera de Galicia con todo tipo de obra, desde trabajos artísticos a utilitarios y numerosos encargos porque su clientela es variada, desde tiendas a restaurantes o particulares. Y tanta es la pasión de Olalla por esta materia primigenia que está volcada no solo en darle forma, sino en hacerla sonar. Es la primera vez que alguien hace discos de arcilla y de ellos sale música.

Viguesa, licenciada en Bellas Artes y fotógrafa durante años, Olalla Lojo llegó a la cerámica por una de esas vueltas de la vida y sus caminos. Vivió durante unos años en Barcelona y Santiago y, cuando regresó a su ciudad natal estudió en la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) primero serigrafía y luego la artesanía en la que se ha convertido en toda una virtuosa, el trabajo de la arcilla. «Fue con este material donde sentí que disfrutaba de verdad trabajando y creando», dice. El barro es «la tierra que pisamos», un material cercano y a la vez inagotable. Con él hace vajillas, piezas utilitarias, encargos para restauración, premios, regalos promocionales o réplicas de teselas antiguas. Lo mismo una cunca de porcelana para entidades oficiales que saleros y pimenteros para festivales. Y este es ya el segundo año que elabora los premios del Fórum Gastronómico Galego.

Uno de los discos cerámicos hechos por Olalla Lojo / Misoco Designs

A esta ceramista viguesa le gusta experimentar con las posibilidades creativas y decorativas del material pero también se centra en la parte funcional y utilitaria. Por eso hace vajillas o piezas para el hogar, restaurantes o tiendas, aparte de encargos particulares. Incluso prepara un souvenir vigués inspirado en la gaviota, pájaro tan propio de estos pagos.

Las obras hechas a mano «son objetos que transmiten emociones y es ahí lo que intento proyectar en mis trabajos», explica. Se inspira «en la tradición pero también en el minimalismo y en la cerámica oriental, cuando aplico mis decoraciones me dejo llevar por la intuición y mis gustos adquiridos a lo largo de mi vida», continúa esta artesana que también disfruta impartiendo talleres tanto en su propio local como los que hará este verano con Artesanía de Galicia en Allariz y O Courel.

Además Olalla ha llevado a cabo este año una iniciativa única con el apoyo del Ministerio de Cultura que consiste en hacer discos sonoros en cerámica. «Es un proyecto en el que colaboramos un músico grabador de sonido con máquinas de corte antiguas que es Alexander Kolkowski, un guionista que da concepto a este proyecto que es Alexandre Cancelo y yo como la ceramista que elabora los discos cerámicos», explica. El sello musical se llama Analogik Dreams, ya han hecho las primeras grabaciones con bandas locales y «he de decir que estamos muy contentos con los resultados. Que sepamos nadie ha llevado a cabo algo igual. Los discos son totalmente de arcilla y suenan».

La misma versatilidad del material está en el trabajo de Olalla, «un oficio del que no me canso, todo lo contrario», apunta la artífice de la cerámica que suena. Sus piezas pueden verse en misocodesigns.com.