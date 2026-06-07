Antía Ferrer, la escultora de la creatividad

Las manos de Antía Ferrer convierten el papel y el cartón piedra en máscaras, marionetas, cabezudos, animales fantásticos, personajes de cuento o esculturas de tamaño real. Pero antes de que aparezca cualquiera de esas figuras hay un proceso lento que empieza casi siempre igual: con papel usado, agua, cola, paciencia y una idea. Hoy el Tigre de Papel de A Coruña es un referente en el sector dentro y fuera de Galicia con encargos de todo tipo y donde cualquier sueño puede hacerse realidad.

Aunque lleva más de una década al frente del taller, la historia comenzó mucho antes. Antía heredó el oficio de su madre, María Lendoyro Díaz, una de las pioneras gallegas en el trabajo del cartón piedra. Fue ella quien creó en 1988 el primer Tigre de Papel, un espacio donde la creatividad ocupaba el centro de todo y donde niños y adultos descubrían la fascinación que produce construir con las manos. Allí, casi sin darse cuenta, Antía empezó a familiarizarse con un oficio que acabaría marcando su vida.

Por el camino estudió Magisterio, ejerció como docente y vivió lejos de Galicia. Pero el regreso a la tierra la trajo de nuevo a sus orígenes y a la idea de «brindarle a mi hijo el mismo legado que a mi me habían dejado, la experiencia de crear, de no depender de terceros, de trabajar con materiales naturales y de ofrecer alternativas a un mundo abocado a la digitalización y al mercantilismo», explica. En 2013 decidió recuperar el legado familiar y refundó El Tigre de Papel con una filosofía que mantiene intacta: crear desde la artesanía, aprovechar materiales reciclados y demostrar que el «desecho» –papeles, cartones, envoltorios…– también puede transformarse en belleza.

Desde entonces, el taller ha crecido al ritmo de encargos tan diversos como compañías teatrales, centros educativos, asociaciones o particulares. Sus máscaras han llegado a escenarios profesionales y sus creaciones forman parte de espectáculos, escenografías y proyectos culturales.

La labor artesanal de Antía se ha ido ampliando a toda técnica ligada al mundo del papel: papel maché, cartapesta, «y todo el maravilloso abanico de posibilidades que nos brinda este material caracterizado por su gran versatilidad», dice.

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Antía también hace sus propias colecciones, «aunque siempre huyendo de la reproducción en serie. Las piezas que realizo son únicas, aunque en ocasiones es necesario hacer un molde, cada acabado es artesano e individual». En la actualidad recibe encargos «de todo tipo y lugar, desde esculturas a tamaño real, a talleres de creatividad para empresas, decoración de eventos, figuras personalizadas, recreaciones de personajes para presentaciones, marionetas, escenografías… todo ello alternado con nuestros talleres anuales para niños y adultos, tanto en nuestro taller como en otras entidades. Lo cierto es que el trabajo artesanal es de lo más gratificante que conozco, te despierta una capacidad creativa infinita para llegar a donde quieras», explica esta artesana a la que apasiona su trabajo y que reinvindica el valor de lo hecho a mano, sostenible y no contaminante. Sus creaciones y cursos pueden verse en Instagram en @tigre_de_papel_.