«Mi experiencia en la industria es oro para los alumnos»

Tras una destacada trayectoria como director técnico de la empresa gallega Inasus liderando proyectos de fachadas para edificios emblemáticos en varios países, Ringo Pérez Gamote (Devesa, Vilardevós; 1984) apostó por su vida personal, se mudó a Suiza y dio el salto al mundo académico. En 2018 se incorporó a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna (HSLU) y desde 2020 dirige el Grupo de Investigación de Fachadas y Construcción Metálica en su Instituto de Ingeniería Civil.

No fue una decisión fácil porque su traslado para estar al lado de la que hoy es su mujer y madre de sus dos hijas, una investigadora de O Rosal (Pontevedra), implicaba dejar atrás no solo una «empresa excelente y un trabajo competitivo», sino también un gran proyecto en marcha, el diseño de la nueva fachada del Santiago Bernabéu. «Para mí, la familia tiene mucho más peso que la carrera. Y, al final, pude traérmelo a la HSLU y estuve trabajando en él hasta hace muy poco. A veces nos esforzamos en conseguir cosas que no son para nosotros y otras que sí lo son acaban llegando de una forma u otra», reflexiona.

Su grupo es uno de los cuatro que conforman el Instituto de Ingeniería Civil y una parte importante de su actividad se centra en proyectos de investigación con empresas, normalmente suizas, para el desarrollo de todo aquello relacionado con la envolvente de edificios (nuevos sistemas de fachadas, de ventanas, de puertas...).

El profesor e investigador Ringo Pérez, en su despacho. / FDV

También llevan a cabo proyectos de servicio para clientes especializados en fachadas como Inasus, con la que sigue trabajando, además de mantener una excelente relación con sus antiguos compañeros. «Es un cliente de los buenos y ahora mismo tenemos proyectos con ellos en Londres. Y en España también estoy colaborando con otra empresa gallega en la reforma del Camp Nou», apunta.

«En la parte de investigación nunca sabes adónde te van a ir llevando los diferentes caminos que tomas, mientras que en la de ejecución ya sabes cuál es la idea final y tienes que lidiar con los plazos, los costes y ahora también con la sostenibilidad, porque hay que utilizar soluciones que permitan alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050», explica Ringo, que además es auditor acreditado para hacer ensayos a nivel europeo de fachadas y componentes.

Y en torno a un 20% de su tiempo lo dedica a la docencia. Los alumnos tienen la oportunidad de compartir su experiencia en edificios icónicos como la Torre Pelli de Sevilla, la sede del Banco Santander en Madrid, el Centro Operativo de Bancomer (BBVA) en México o el Trigone en París.

«Por suerte, he trabajado en algunas obras importantes en muchos países. También en Inglaterra, donde se desarrolla mucha normativa sobre envolventes. La HSLU es una universidad bastante enfocada a un conocimiento práctico y mi experiencia en la industria es oro para los alumnos. Valoran muchísimo que les explique proyectos no solo de planificación, sino los de ejecución en los que llegamos a definir hasta cómo debe ser el tornillo que se va a montar», destaca.

Ringo bromea con el hecho de que obtiene muy buenas valoraciones de sus estudiantes cada semestre a pesar de «hablar alemán como Tarzán»: «Me ha costado mucho ir poniéndome al día estos años y creo que ellos aprecian que no hable en mi lengua materna. Además esto hace que me esfuerce en simplificar las cosas para que las entiendan y eso también es una parte positiva».

El ingeniero ourensano se describe como una persona «con los pies en la tierra» que dedica muchos esfuerzos al trabajo porque le gusta lo que hace. Y, aunque poco dado a presumir de sus proyectos, reconoce que cada fachada en la que interviene tiene algo especial: «La del Bernabéu era muy simple en cuanto a estanqueidad frente al agua o permeabilidad al aire, pero fue muy compleja por su geometría. Tuvimos que definir un sistema digitalizado que después nos permitió fabricar muchísimas piezas porque incluye más de medio millón de componentes diferentes. Otras fachadas son verdes o tienen sistemas modulares. Cada una tiene sus condiciones».

Ringo Pérez, en un aula de la HSLU, en Lucerna. / FDV

Ringo estudió en el IES Xesús Taboada Chivite de Verín y eligió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Vigo porque se le daban muy bien asignaturas como Matemáticas, Dibujo Técnico o Física. Y además le atraía la faceta de «diseñar y crear cosas nuevas». La carrera le encantó y tras el grado hizo el máster en Tecnologías y Procesos de la Industria del Automóvil, aunque Medicina también estuvo entre sus opciones. «Podría haber sido igualmente un camino interesante para mí», revela.

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Le gusta el fútbol, juega en un equipo de aficionados en Lucerna, y, como vecino del valle de Monterrei que es, lleva el Entroido en la sangre: «Para nosotros es casi como una religión. A mí me gusta mucho y suelo participar de forma activa. De hecho, fue la época en la que conocí a mi mujer. Aquí en Lucerna también tienen mucha tradición y me he quedado más de un año, pero para mí el de Verín es el que tiene que ser».