La Galicia que ya no existe o que nunca pudo ser

Edificios emblemáticos que recordamos de nuestra infancia y que la piqueta destruyó; antiguas catedrales que nada tienen que ver con su aspecto actual; castros de hace 20 siglos e incluso ambiciosos proyectos urbanísticos que nunca pasaron de ser planos o maquetas. Toda esta arquitectura perdida vuelve a la vida en las recreaciones digitales del Centro Avanzado de Infografía de Galicia (CIAG), que ha realizado cerca de 300 proyectos de restauración virtual del patrimonio gallego perdido, inacabado o que nunca llegó a materializarse.

El CIAG acaba de celebrar 15 años de este cometido que aúna una exhaustiva labor de investigación histórica y las últimas técnicas de digitalización. Surgió con el objetivo de llenar el vacío existente en cuanto a la virtualización sistemática y la puesta en valor del patrimonio inmaterial arqueológico, arquitectónico, etnográfico y antropológico de Galicia. Según comenta a FARO el fundador y director creativo del CIAG, Carlos Paz de Lorenzo, los proyectos han sido en ocasiones encargos de investigadores, universidades o entidades de ámbito europeo. El centro trabajó durante dos años para la revista «National Geographic», reconstruyendo virtualmente yacimientos arqueológicos en ciudades como Atenas, Cnosos (Grecia), Timgad (Argelia), Uxmal y Teotihuacán (México), entre otras.

El CIAG lo conforma un grupo de artistas digitales especializados en técnicas infográficas y tecnologías 3D de vanguardia. Todas sus restauraciones digitalescuentan con la colaboración de grupos de investigación del patrimonio, no solo de universidades gallegas, sino también del resto de España y del extranjero, lo que garantiza el rigor histórico de los trabajos.

Carlos Paz de Lorenzo, junto con el director de proyectos Anxo Miján, realizó la restauración virtual Plan Palacios, el complejo urbanístico diseñado para Vigo por el arquitecto porriñés Antonio Palacios. El proyecto contemplaba una ciudad de elegante estilo Art Déco monumental, con una gran avenida desde el Castro hasta el mar, imaginándola como sede del futuro gobierno gallego. Aunque el plan fue aprobado por la Alcaldía en 1934, fue finalmente descartado en febrero de 1937. La maqueta física permaneció abandonada durante décadas en la sede del Concello de Vigo.

También a Vigo corresponde la puerta neoárabe construida en 1918 en el paseo de Granada, al pie del Castro, en honor al exsultán Abd al-Hafid de Marruecos, que visitó la ciudad el 26 de agosto de aquel año. Diseñada comoelemento temporal, fue derruida poco tiempo después.

Otras construcciones desaparecidas de la ciudad de Vigo y rescatadas en forma de render son el antituo Mercado de Ferro de la Porta do Sol (1877-1907) y el Castillo de O Castro, virtualizado tal y como se encontraba en 1706.

Cobra vida también en versión digital el barrio galaico-romano de O Castro, recreado hipotéticamente a partir de los restos arqueológicos identificables en el yacemento arqueolóxico situado en la ladera noroeste del monte vigués.

Y aunque no fue proyectada para Vigo, sino para Santiago, cabe destacar la Plaza Imaginaria de Galicia, diseñada en 1949 por el arquitecto vigués Manuel Gómez Román. Al igual que el Plan Palacios, esta arquitectura imaginada jamás llegó a construirse.

También fueron restauradas virtualmente diferentes actuaciones en la antigua estación de tren de Urzaiz, tanto su construcción en 1878 como su posterior ampliación en 1923.

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Todas las recreaciones que aparecen en este reportaje, así como decenas más de diversos lugares de Galicia, pueden contemplarse, con su correspondiente información, en la página web del Centro Avanzado de Infografía de Galicia, www.ciagalicia.com.