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Recreaciones digitales

La Galicia que ya no existe o que nunca pudo ser

Patrimonio gallego perdido, inacabado u olvidado ha sido restaurado de forma virtual por el Centro Avanzado de Infografía de Galicia. En 15 años ha realizado 300 proyectos, como la recreación del Plan Palacios de Vigo

El CIAG recrea el patrimonio gallego perdido, inacabado u olvidado

El CIAG recrea el patrimonio gallego perdido, inacabado u olvidado

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La catedral románica de Santiago / CIAG

Rafa López

Rafa López

Edificios emblemáticos que recordamos de nuestra infancia y que la piqueta destruyó; antiguas catedrales que nada tienen que ver con su aspecto actual; castros de hace 20 siglos e incluso ambiciosos proyectos urbanísticos que nunca pasaron de ser planos o maquetas. Toda esta arquitectura perdida vuelve a la vida en las recreaciones digitales del Centro Avanzado de Infografía de Galicia (CIAG), que ha realizado cerca de 300 proyectos de restauración virtual del patrimonio gallego perdido, inacabado o que nunca llegó a materializarse.

El CIAG acaba de celebrar 15 años de este cometido que aúna una exhaustiva labor de investigación histórica y las últimas técnicas de digitalización. Surgió con el objetivo de llenar el vacío existente en cuanto a la virtualización sistemática y la puesta en valor del patrimonio inmaterial arqueológico, arquitectónico, etnográfico y antropológico de Galicia. Según comenta a FARO el fundador y director creativo del CIAG, Carlos Paz de Lorenzo, los proyectos han sido en ocasiones encargos de investigadores, universidades o entidades de ámbito europeo. El centro trabajó durante dos años para la revista «National Geographic», reconstruyendo virtualmente yacimientos arqueológicos en ciudades como Atenas, Cnosos (Grecia), Timgad (Argelia), Uxmal y Teotihuacán (México), entre otras.

El CIAG lo conforma un grupo de artistas digitales especializados en técnicas infográficas y tecnologías 3D de vanguardia. Todas sus restauraciones digitalescuentan con la colaboración de grupos de investigación del patrimonio, no solo de universidades gallegas, sino también del resto de España y del extranjero, lo que garantiza el rigor histórico de los trabajos.

Carlos Paz de Lorenzo, junto con el director de proyectos Anxo Miján, realizó la restauración virtual Plan Palacios, el complejo urbanístico diseñado para Vigo por el arquitecto porriñés Antonio Palacios. El proyecto contemplaba una ciudad de elegante estilo Art Déco monumental, con una gran avenida desde el Castro hasta el mar, imaginándola como sede del futuro gobierno gallego. Aunque el plan fue aprobado por la Alcaldía en 1934, fue finalmente descartado en febrero de 1937. La maqueta física permaneció abandonada durante décadas en la sede del Concello de Vigo.

También a Vigo corresponde la puerta neoárabe construida en 1918 en el paseo de Granada, al pie del Castro, en honor al exsultán Abd al-Hafid de Marruecos, que visitó la ciudad el 26 de agosto de aquel año. Diseñada comoelemento temporal, fue derruida poco tiempo después.

Otras construcciones desaparecidas de la ciudad de Vigo y rescatadas en forma de render son el antituo Mercado de Ferro de la Porta do Sol (1877-1907) y el Castillo de O Castro, virtualizado tal y como se encontraba en 1706.

Cobra vida también en versión digital el barrio galaico-romano de O Castro, recreado hipotéticamente a partir de los restos arqueológicos identificables en el yacemento arqueolóxico situado en la ladera noroeste del monte vigués.

Y aunque no fue proyectada para Vigo, sino para Santiago, cabe destacar la Plaza Imaginaria de Galicia, diseñada en 1949 por el arquitecto vigués Manuel Gómez Román. Al igual que el Plan Palacios, esta arquitectura imaginada jamás llegó a construirse.

También fueron restauradas virtualmente diferentes actuaciones en la antigua estación de tren de Urzaiz, tanto su construcción en 1878 como su posterior ampliación en 1923.

Noticias relacionadas

Todas las recreaciones que aparecen en este reportaje, así como decenas más de diversos lugares de Galicia, pueden contemplarse, con su correspondiente información, en la página web del Centro Avanzado de Infografía de Galicia, www.ciagalicia.com.

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Balneario La Concha

Vilagarcía de Arousa

Casa de baño proyectada por Jenaro de la Fuente en el actual Parque da Concha de Vilagarcía en 1886. Tras la guerra quedó en ruinas, demolidas en 1955.

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Puerta Neoárabe

O Castro, Vigo

Una arquitectura efímera construida en 1918 para agasajar al exsultán de Marruecos Abd al-Hafid. A la izquierda, la peculiar puerta neoárabe en una postal de Vigo de la época.

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Mercado do Ferro

Porta do Sol, Vigo

Obra del arquitecto Alejandro Rodríguez Sesmero, este mercado de abastos de 1877 salvaba un desnivel de 20 metros. Duró treinta años.

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Plan Palacios

Vigo

Proyectado desde 1908 y terminado en 1932, dividía Vigo en zonas por su función: industrial, portuaria, pesquera, balnearia y admnistrativa, con una «Vía Atlántica» de 100 metros de ancho desde la acrópolis en lo alto del monte hasta la estación marítima.

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Gran Hotel Balneario

A Toxa

Inaugurado en 1907, e inspirado en balnearios europeos como el checo de Marienbad, supuso la primera ocasión en la que se utilizó hormigón armado en una construcción en Galicia. Sus dos pabellones, uno para habitaciones de hotel y otro para restaurante y casino, estaban conectados entre sí por una galería acristalada.

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Catedral Románica

Santiago de Compostela

Este es aspecto que tendría la Catedral de Santiago a principios del siglo XIII, en su etapa inicial tras la primera renovación del románico. Esta restauración 3D fue realizada en 2016 por Josep R. Casals para la revista «Arqueología e Historia».

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Villa medieval de Tui

Esta recreación de la ciudad medieval de Tui se creó como parte de la conmemoración del 800 aniversario de la Catedral de Tui, y forma parte del libro «Tui 1225», publicado el pasado año.

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Barrio galaico romano

O Castro, Vigo

Esta restitución virtual hipotética recrea, a partir de vestigios arqueolóticos, el aspecto que tendría este poblado en el siglo I antes de Cristo.

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Torres del Oeste

Catoira

Recreación del aspecto que tendría la fortaleza medieval de las Torres do Oeste de Catoira en el siglo XII.

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Plaza Imaginaria, por Gómez Román

Santiago de Compostela

Recreación virtual de bocetos puramente teóricos del arquitecto vigués Manuel Gómez Román. Se utilizó como fuente el libro «Manuel Gómez Román, mestre da arquitectura galeguista» (Xerais, 1995).

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Castillo de O Castro

Vigo

Virtualización del castillo en el año 1706, basada en la disposición actual de los restos identificables en la colina de O Castro de Vigo y en antigua documentación planimétrica.

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